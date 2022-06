Nedostatek potravin může podle experta být stejnou hrozbou jako pandemie covidu

Ženeva - Prohlubující se nedostatek potravin může pro svět představovat stejnou hrozbu jako pandemie covidu-19, varoval podle agentury Reuters ředitel Globálního fondu pro boj s AIDS, tuberkulózou a malárií Peter Sands.

"Nedostatek jídla má dvojí dopad. Jedním je tragédie lidí, kteří skutečně zemřou hlady. Druhým je skutečnost, že často mnohem vyšší počty lidí mají špatnou výživu, a proto jsou náchylnější k existujícím nemocem," vysvětlil.

Řekl také, že snahy vylepšit připravenost na další pandemii by neměla provázet "klasická" chyba, kdy se berou v úvahu jen ty krize, které svět v poslední době zažil. "Není to jasně definované, podobně jako když se objeví nový patogen s charakteristickými projevy. Ale mohlo by to být stejně smrtící," řekl Sands o dopadech potravinové krize.

Světová zdravotnická organizace odhaduje, že v důsledku covidu-19 zemřelo 15 milionů lidí. Podle Sandse by v přímém nebo nepřímém důsledku strmě rostoucích cen potravin a pohonných hmot mohl umřít stejný počet lidí. Příčinou této krize je částečně válka na Ukrajině vyvolaná Ruskem.

Sands říká, že je potřeba posílit zdravotnické systémy jednotlivých zemí, aby se mohly připravit na následky nedostatku jídla.