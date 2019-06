Nedomanský bude jako druhý Čech uveden do hokejové Síně slávy

Toronto - Bývalý útočník Václav Nedomanský bude 12. listopadu uveden do hokejové Síně slávy v Torontu jako druhý Čech po brankáři Dominiku Haškovi, který do vybrané společnosti vstoupil v roce 2014. Pětasedmdesátiletý mistr světa z roku 1972 působil v československé lize ve Slovanu Bratislava, ve WHA v celcích Toronto Toros a Birminghamu a v NHL v Detroitu, New York Rangers a St. Louis, nyní je skautem Vegas.

Nedomanský byl vybrán jako nový člen Síně slávy spolu s bývalým kanadským útočníkem Guyem Carbonneauem, ruským obráncem Sergejem Zubovem a kanadskou útočnicí Hayley Wickenheiserovou. Mezi budovateli byli vybráni Jim Rutherford a Jerry York.