Nedělním derby mezi Slavií a Spartou vyvrcholí 24. kolo fotbalové ligy

Praha - Vrcholem víkendového 24. kola první fotbalové ligy bude nedělní pražské derby mezi vedoucím týmem tabulky a obhájcem titulu Slavií a třetí Spartou. Zápas bude v kompletní režii polských rozhodčí. Plzeň, která je druhá jen vinou horšího skóre, se představí ve Zlíně. Díky úternímu dalšímu uvolnění opatření proti koronaviru mohou diváci v nejvyšší soutěži na stadiony poprvé od listopadu v libovolném počtu.

Sparťané zdolali svého odvěkého rivala v posledních dvou soutěžních zápasech. Na podzim porazili Slavii v lize 1:0, ale předtím nad ní v nejvyšší soutěži ve 12 zápasech po sobě nevyhráli. V únoru pak zvítězili v Edenu 2:0 ve čtvrtfinále domácího poháru. V lize ale Letenští na Slavii od září 2014 nevyhráli osmkrát za sebou.

Červenobílí ovládli poslední tři kola. "Jsme v lepším rozpoložení než před pohárovým derby na začátku jarní sezony, kdy jsme se trochu hledali. Teď jsme vyhráli zápasy, máme postup v evropských pohárech, v lize se nám to podařilo zlomit. Nálada je mnohem lepší," řekl trenér Jindřich Trpišovský, jehož svěřenci ve čtvrtek rozehrají osmifinále Evropské konferenční ligy s Lincem.

Zatímco únorové pohárové derby mohlo navštívit maximálně 1000 osob, tentokrát může být vyprodáno. "Víme, co tu lidi dokážou vytvořit za skvělou atmosféru. Bude to velký rozdíl oproti předcházejícím zápasům, které byly buď bez lidí nebo s nějakou omezenou kapacitou. Hrozně se na to těšíme," uvedl Trpišovský, jenž v minulosti trénoval mládež Sparty.

Letenští se budou snažit udržet v boji o titul. Na Slavii i Plzeň ztrácejí už sedm bodů, k dobru ale mají středeční dohrávku v Jablonci. "Kdybychom ztratili jakékoli body, tak při dnešní formě Slavie a Plzně by to už bylo hodně těžké. Slavii hodně respektujeme. Je to tým, který je hodně úspěšný, prokazuje to i v pohárových zápasech. Určitě tam ale nepojedeme s tím, že bychom to vzdali," prohlásil sparťanský kouč Pavel Vrba, jehož tým ve středu po výhře 4:3 po prodloužení nad Jabloncem postoupil do finále domácího poháru.

Derby budou řídit polští sudí v čele s hlavním Szymonem Marciniakem. Jeho krajan bude i u videa. Zápas české ligy naposledy pískali zahraniční rozhodčí v květnu 2015. "Že bude pískat mezinárodní sudí, to se při velkých zápasech stává. Není to poprvé, je to úplně normální. Nebráním se tomu. Pro všechny je to dobře, že bude nezávislý sudí," konstatoval Vrba.

Plzeň neprohrála 10 kol po sobě a ve Zlíně bude jasným favoritem. "Samozřejmě bychom chtěli pokračovat v úspěšné sérii sbírání bodů. Zlín je doma většinou hodně nepříjemný a historicky s tím máme zkušenosti," uvedl asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth.

Čtvrtá Ostrava přivítá desátý Liberec, který má k dobru dohrávku s Pardubicemi. Duel bude speciální pro hostujícího trenéra Luboše Kozla, který v minulosti vedl Slezany. "Baník cítí šanci na evropské poháry. Mužstvu pomáhá i podpora domácích fanoušků. Očekávám bouřlivou kulisu a agresivního soupeře," řekl Kozel.

Páté Slovácko minule vyhrálo po třech kolech a v neděli se představí v Teplicích. Severočeši bodovali čtyřikrát po sobě a poskočili na 12. místo. České Budějovice budou na hřišti předposledních Pardubic usilovat o první výhru po pěti kolech a premiérové venkovní vítězství v ligové sezoně. Východočeši od srpna doma v ligovém azylu v pražském Ďolíčku nevyhráli devětkrát po sobě.

Mladá Boleslav v premiéře pod trenérem Pavlem Hoftychem podlehla na Slovácku 1:2 a nevyhrála poslední čtyři kola. O víkendu se doma utká s poslední Karvinou. Olomouc bude hostit Bohemians 1905, kteří venku v lize prohráli posledních osm zápasů. "Klokani" klesli na první barážovou příčku. Jablonec doma vyzve nováčka z Hradce Králové. Týmy jsou s devíti nerozhodnými výsledky remízovými "králi" ligy.