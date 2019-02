Praha - Nedělní příval sněhu si vyžádal největší zásah silničářů během letošní zimy. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) spotřebovalo 1890 tun posypové soli, což je desetkrát více než za jakýkoli den v lednu. V terénu bylo 3650 pracovníků. ŘSD to dnes oznámilo v tiskové zprávě. Letošní zima je pro cestáře nejnáročnější za poslední roky, už nyní spotřebovali více materiálu než za celou zimu v předchozích dvou letech.

"Enormní nasazení našich lidí včetně dalších spolupracujících společností, rekordní množství soli a nejvíce najetých kilometrů našich radlic dokázalo zabránit až na jedinou výjimku zásadním dopravním komplikacím při tomto mimořádném sněhovém přívalu," uvedl generální ředitel ŘSD Jan Kroupa. Výjimkou bylo podle ŘSD zablokování dálnice D8 třemi kamiony.

Letošní zima je pro silničáře nejnáročnější z posledních let. K dnešnímu dni spotřebovali přes 31.000 tun soli, což je už o 8000 tun více než za celou loňskou zimu. Během neděle silničáři nasadili 290 sypačů a 430 sněhových radlic.

Komplikace v minulých týdnech vznikaly například na páteřní dálnici D1, v prosinci se tam kvůli velkým přívalům sněhu tvořily místy až několikakilometrové kolony. Dopravci tehdy vinili ŘSD z nezvládnutí situace, silničáři naopak kritizovali řidiče kamionů. Vlně stížností čelil i ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), který rozjitřil náladu slovy "doufali jsme, že kalamitní sníh nepřijde, bohužel přišel", kterými se částečně snažil potíže na rozkopaném úseku D1 zdůvodnit.

Během neděle napadlo na různých územích Česka několik desítek centimetrů sněhu. Počasí komplikovalo dopravu téměř po celé republice, Kladno vyhlásilo kalamitní stav. Pražské letiště muselo několik letů odklonit do Brna nebo Vídně, desítky spojů mělo zpoždění. Nedělní chumelenice zastihla i premiéra Andreje Babiše (ANO) cestou na rozhovor v Blesku. "Já jsem jel k vám do studia, a nevím, kde jsou ti silničáři," řekl v rozhovoru Babiš. Dodal, že na Ťokově místě by hned volal řediteli ŘSD Kroupovi s dotazem, "kde má ty sypače".