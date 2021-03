Nedělní denní nárůst nakažených byl nejnižší od poloviny února

Ilustrační foto - Zdravotnice měří teplotu jednomu z pacientů s koronavirem (na snímku z 11. března 2021), pro něž má nemocnice v Roudnici nad Labem vyčleněných 20 standardních lůžek. Zařízení má pouze dvě stanice JIP, které jsou určeny pro akutní péči, pacienti s horším průběhem nemoci se proto převážejí například do Litoměřic.

Ilustrační foto - Zdravotnice měří teplotu jednomu z pacientů s koronavirem (na snímku z 11. března 2021), pro něž má nemocnice v Roudnici nad Labem vyčleněných 20 standardních lůžek. Zařízení má pouze dvě stanice JIP, které jsou určeny pro akutní péči, pacienti s horším průběhem nemoci se proto převážejí například do Litoměřic. ČTK/Hájek Ondřej

Praha - V neděli přibylo v Česku 3291 potvrzených nemocí covid-19, to je zhruba o 690 méně než před týdnem. Zároveň je to nejnižší nedělní nárůst od poloviny února. Počet hospitalizovaných s koronavirem se v mezitýdenním srovnání téměř nezměnil, v neděli bylo podle ministerstva zdravotnictví v českých nemocnicích 8362 covidových pacientů. Z toho 1930 bylo ve vážném stavu, o týden dříve jich bylo o 120 méně. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva.

Reprodukční číslo udávající průměrný počet dalších lidí, které nakazí jeden pozitivně testovaný, se k dnešku zvýšilo o setinu na 0,94.

Od začátku loňského března, kdy byl výskyt nového typu koronaviru v Česku potvrzen poprvé, se podle údajů hygieniků nakazilo přes 1,4 milionu lidí. Zhruba 1,2 milionu se uzdravilo, naopak 23.379 lidí s prokázaným covidem zemřelo. Přibližně polovina z nich zemřela letos. Letošním denním maximem je 230 úmrtí z minulého pondělí. Je to druhý nejhorší výsledek od vypuknutí epidemie po loňském 3. listopadu, kdy ministerstvo eviduje 262 zemřelých s covidem.

Laboratoře provedly v neděli přes 49.000 testů na přítomnost nového koronaviru, přičemž 85 procent vzorků bylo prověřeno antigenními testy, které jsou méně citlivé než PCR testy. Proti minulé neděli se celkový počet testů zvýšil o 4700. Podíl nových pozitivních případů na počtu testů v neděli činil jako o týden dříve přibližně 31 procent, zatímco v sobotu to bylo 34 procent.

Počet pacientů s covidem, kteří jsou v nemocnici, se proti sobotě ale změnil minimálně, stejně jako vážných případů. Zdravotnická zařízení tak nadále čelí vysokému vytížení, a to i přes pokračující očkování proti nákaze.

V neděli zdravotníci aplikovali 11.199 dávek vakcín proti covidu-19, tedy o 360 méně než před týdnem. O víkendech se ale očkuje výrazně méně než v pracovní dny. V sobotu sice dostalo vakcínu nejvíce lidí za víkendový den od začátku očkování, přes 16.800, nicméně v týdnu to bylo i přes 50.000 lidí. Na 50.036 vykázaných očkování ministerstvo eviduje ve čtvrtek, což bylo zatím nejvíce podaných dávek v jednom dni od prosincového začátku očkování.

V nemocnicích bylo k dnešnímu ránu podobně jako v minulých dnech podle ministerstva volných 12 procent lůžek na jednotkách intenzivní péče (JIP) a anesteziologicko-resuscitačních odděleních (ARO) a 24 procent standardních lůžek s kyslíkem. Rezerva neobsazených míst pro covidové pacienty je ještě na reprofilizovaných lůžkách určených za běžného provozu k poskytování péče jiného typu či odbornosti.