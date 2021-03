Nedělní denní nárůst nakažených byl nejnižší od poloviny února

Ilustrační foto - Zdravotnice měří teplotu jednomu z pacientů s koronavirem (na snímku z 11. března 2021), pro něž má nemocnice v Roudnici nad Labem vyčleněných 20 standardních lůžek. Zařízení má pouze dvě stanice JIP, které jsou určeny pro akutní péči, pacienti s horším průběhem nemoci se proto převážejí například do Litoměřic.

Ilustrační foto - Zdravotnice měří teplotu jednomu z pacientů s koronavirem (na snímku z 11. března 2021), pro něž má nemocnice v Roudnici nad Labem vyčleněných 20 standardních lůžek. Zařízení má pouze dvě stanice JIP, které jsou určeny pro akutní péči, pacienti s horším průběhem nemoci se proto převážejí například do Litoměřic. ČTK/Hájek Ondřej

Praha - V neděli přibylo v Česku 3291 potvrzených nemocí covid-19, to je zhruba o 690 méně než před týdnem. Zároveň je to nejnižší nedělní nárůst od poloviny února. Počet hospitalizovaných s koronavirem se v mezitýdenním srovnání téměř nezměnil, v neděli bylo podle ministerstva zdravotnictví v českých nemocnicích 8362 covidových pacientů. Z toho 1930 bylo ve vážném stavu, o týden dříve jich bylo o 120 méně. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva.

Reprodukční číslo udávající průměrný počet dalších lidí, které nakazí jeden pozitivně testovaný, se k dnešku zvýšilo o setinu na 0,94.

Od začátku loňského března, kdy byl výskyt nového typu koronaviru v Česku potvrzen poprvé, se podle údajů hygieniků nakazilo přes 1,4 milionu lidí. Zhruba 1,2 milionu se uzdravilo, naopak 23.379 lidí s prokázaným covidem zemřelo. Přibližně polovina z nich zemřela letos. Letošním denním maximem je 230 úmrtí z minulého pondělí. Je to druhý nejhorší výsledek od vypuknutí epidemie po loňském 3. listopadu, kdy ministerstvo eviduje 262 zemřelých s covidem.

Počet pacientů s covidem, kteří jsou v nemocnici, se proti sobotě změnil minimálně, stejně jako vážných případů. Zdravotnická zařízení tak nadále čelí vysokému vytížení, a to i přes pokračující očkování proti nákaze.

V neděli zdravotníci aplikovali 11.199 dávek vakcín proti covidu-19, tedy o 360 méně než před týdnem. O víkendech se ale očkuje výrazně méně než v pracovní dny.