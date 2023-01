Nedělní debatu kandidátů na prezidenta sledovalo na ČT 1,54 milionu lidí

Praha - Nedělní superdebatu osmi prezidentských kandidátů v České televizi sledovalo na programech ČT1 a ČT24 dohromady 1,54 milionu diváků starších 15 let. Je to o 624.000 diváků více než u předchozí prezidentské debaty před prvním kolem volby prezidenta v roce 2018. Debatu letos vidělo 37,5 procenta lidí u obrazovek a stala se nejsledovanějším pořadem dne. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytla Česká televize.

Zatím nejsledovanější debatou byla diskuse finalistů Miloše Zemana a Jiřího Drahoše před druhým kolem volby v roce 2018, kterou sledovalo 2,7 milionu diváků, tedy více než 55 procent všech lidí, kteří měli v danou dobu zapnutou televizi. Debata se tehdy stala nejsledovanějším pořadem roku na celém televizním trhu.

Nedělní debaty se účastnilo osm kandidátů z devíti. Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) účast odmítl. Další televizní debata se koná ve středu na Primě a poté dvojice diskusí ve čtvrtek na Nově. V pátek pak sérii debat završí Český rozhlas.