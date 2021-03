Nedělali jsme, co jsme si řekli, řekl hradecký bek Nedomlel

Liberec - Hokejisté Hradce Králové doufali, že se otřepou ze čtvrteční ztráty dobře rozehraného prvního čtvrtfinále extraligy v Liberci a odvezou si domů jednu výhru, ale druhý duel se jim nepodařil a prohráli 0:3. Podle obránce Richarda Nedomlela Mountfield nedokázal na ledě předvést to, co mu kouč Vladimír Růžička naordinoval.

"Hodnotí se to velice těžce. Měli jsme špatný vstup do utkání a byly špatné jak první, tak druhá třetina, takže dneska si to zasloužil Liberec. My jsme hlavně nedělali to, co jsme si řekli, že budeme dělat. Musíme hrát to, co si řekneme, a ne potom každý, co chceme," řekl Nedomlel v on-line rozhovoru s novináři.

Hradec Králové v prvním duelu vedl už 3:0, ale nakonec prohrál 3:4 v prodloužení. "Liberec začal hrát hned od začátku, měli dobrý vstup. Včera byli takoví rozespalejší, ale dneska na nás vlítli a bylo to znát," popsal rozdíl obou duelů Nedomlel.

Na ztracený první duel se Východočeši snažili nemyslet. "My jsme si řekli, že na to zkusíme zapomenout. Je to hokej. My jsme byli lepší první půlku zápasu a oni druhou. Bohužel to nevyšlo, ale řekli jsme si, že to hodíme za hlavu a dneska je nový den. Takže jsme do toho šli s čistou hlavou, ale bohužel to nevyšlo," litoval sedmadvacetiletý zadák.

"Bojovnost tam byla, ale musíme dělat lepší práci, abychom dostávali puky na Petra Kváču a byli jsme tam kolem něho trošku hbitější. Stejně tak i u nás před bránou. Mazi (Marek Mazanec) chytá výborně, první zákrok chytí, takže my mu pak musíme pomoct s tím, aby už tam nebyly žádné dorážky," uvedl Nedomlel.

Věří, že se doma Mountfield vrátit do hry o postup. "My si sedneme, koukneme se, co jsme udělali dobře a co špatně. Poučíme se z toho a určitě něco vymyslíme. Hraje se na čtyři vítězné, nic není ztracené. Musíme se odpíchnout od dobré defenzivní hry a rychlých protiútoků. Máme rychlé útočníky, takže to musíme využívat víc," doplnil Nedomlel.

Druhý duel provázely od stavu 0:3 potyčky včetně té po vypršení hrací doby. "Je to play off, takže takové roztržky a rozmíšky tam vždycky budou," prohlásil Nedomlel. Východočeši se podle něj snažili zlomit nepříznivý vývoj a zvýšená tvrdost i bitky k tomu patřily. "Přemýšleli jsme o tom a bavili jsme se o tom, ale furt jsme si říkali, že můžeme dát jeden gól a otočit to takhle. Bohužel to dneska nevyšlo," dodal.