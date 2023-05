Nedávno vzniklé duo My2 postoupilo do celostátního finále Porty

Brno - Teprve nedávno vzniklé duo My2 ovládlo brněnské oblastní kolo soutěže Porta a postoupilo do červnového finále v Řevnicích u Prahy. Uskupení tvoří osmadvacetiletý zpěvák a kytarista Michal Dufek z Brna a o rok starší Jan Kouba z Pardubic, který hraje na dobro, tedy specifický typ resofonické kytary. Spolu hrají jen několik měsíců, sdělil ČTK Dufek.

"Naše tvorba je založena na mých autorských textech, ke kterým si zároveň skládám vlastní hudbu. Spojení kytary a s bluegrassovým nástrojem dobro je pro mě vysněná kombinace. A když si dva muzikanti sednou nejen po hudební stránce, ale i po té lidské jako My2, tak i tvorba písní je najednou o dost snazší," uvedl Dufek.

Texty jsou většinou spojené s láskou, ať už šťastnou, anebo nešťastnou. Zdrojem hudební inspirace je hlavně bluegrass. "Do budoucna bychom hudební styl bluegrass chtěli posunout dále a propojit ho s folkem. Našim cílem je být nadčasoví, oslovit mladou sortu posluchačů, koncertovat a časem se třeba i rozrůst o další členy," popsal Dufek.

Oblastní kola Porty se letos konala na různých místech v březnu a dubnu. Festival trampské a country muziky Porta včetně soutěže finalistů a semifinalistů hostí Řevnice od 23. do 25. června. Zatímco My2 postoupili z Brna rovnou do finále, semifinálovou účast vybojovalo uskupení aKamarádi z Blanska, které si zakládá na hravých textech a netradičním podání folku. V minulosti už aKamarádi jednou postoupili i do finále Porty.

Loni na festivalu bodovala skupina VeHiBa se zpěvačkou Veronikou Bartošovou, taktéž spjatá s Brnem. Skupina získala v Řevnicích interpretační i autorskou Portu za píseň Zápasím.