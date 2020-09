Nedaleko Teplic vykolejil nákladní vlak, škoda v řádu milionů

Teplice - Nedaleko Teplic ve stanici Úpořiny ráno vykolejil nákladní vlak naložený uhlím. Nikomu se nic nestalo, škody budou podle prvního odhadu v řádu milionů korun. Příčina vykolejení se vyšetřuje a předpoklad zprovoznění je v řádu dnů, řekla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová. "Na místo míří vyprošťovací tank drážních hasičů z Prahy," uvedla.

Vlak dopravce SD Kolejová doprava vykolejil na trati mezi Teplicemi a Lovosicemi v 8:36. "Vykolejilo pět vozů, tři vozy na řehlovickém zhlaví lehly na bok," uvedla Pistoriusová. Značné škody jsou podle ní na železničním svršku a stržená je trakční brána. "Ve vykolejeném stavu byly vozy tažené přes celou stanici," dodala.

Ráno se v Ústeckém kraji stala na železnici ještě jedna nehoda. Na Chomutovsku se střetl osobní vlak s automobilem. Zranění utrpěl řidič a jeden ze tří spolujezdců ve vozidle. "Jeden muž utrpěl velmi vážná zranění a byl převezen do ústeckého traumacentra. Druhý muž byl se středně těžkým zraněním převezen do chomutovské nemocnice," uvedl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Nehoda se stala v obci Otvice v 6:14. "Bylo to na nechráněném železničním přejezdu u obchodního centra," dodala mluvčí policie Alena Bartošová. Okolnosti nehody policie vyšetřuje.