Nedaleko křižovatky Anděl pod městským okruhem funguje nové cyklodepo

Praha - Nedaleko pražské křižovatky Anděl v Plzeňské ulici pod městským okruhem bylo dnes zprovozněno nové cyklodepo pro překládku zboží a jeho další rozvoz po centru města na elektrokolech. V depu má nyní kontejnery sedm firem a osmá přibude na začátku příštího roku. Cílem je zlepšit stav ovzduší v centru města a snížit množství dodávek, které po něm jezdí. Cyklodepo dnes otevřel náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Provoz zajišťuje městská firma Technická správa komunikací (TSK). První takzvaný depot.bike vznikl loni v listopadu na Těšnově.

Fotogalerie

"Je umístěno pod městským okruhem na opuštěném parkovišti, kde využíváme toho, že dodávky sem mohou snadno přijet se zásilkami, přeložit je a dále si je přebírají cyklokurýři a pěší kurýři. Tím se rozšiřuje nabídka doporučování ekologickým způsobem," řekl Scheinherr.

Kromě dalšího snížení emisí si město od rozšíření cyklodepa k Andělu slibuje také zlepšení situace v ulicích. Dodávky kurýrů podle náměstka často parkují v křižovatkách, na chodnících nebo přechodech pro chodce. "To se u cyklokargokol nestane," řekl.

Město poskytuje firmám pouze místo a zázemí, tedy sociální zařízení nebo oplocení a ostrahu. Zásadní stavební úpravy město nedělalo. Provoz depa si potom zajišťují samotné firmy, které tam mají své kontejnery.

První depo funguje již více než rok na Těšnově pod severojižní magistrálou. "My jsme takový úspěch (depa) ani nečekali. Rozjelo se to ale tak, že dnes už tam máme přes 70.000 přepravených zásilek a přes 30.000 naježděných kilometrů. S druhým depem se to zdvojnásobí," řekl Scheinherr.

Na území Prahy by mohla vzniknout další cyklodepa, a to jak v širším centru, tak na okraji metropole. "Oslovila mě například radnice Prahy 7, která by chtěla mít jedno u sebe. Uvidíme, jak se rozjede depo u Anděla, pak uvidíme dál," řekl Scheinherr. Dalšími uvažovanými lokalitami jsou Chodov nebo Prosek.