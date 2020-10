Neckářův hudební projekt Planetárium o Vesmíru mimo i v nás

Praha - Přes čtyřicet let staré album Václava Neckáře Planetárium, které právě vychází v reedici na dvou vinylech, je podle již zesnulého Zdeňka Rytíře nejen o Vesmíru mimo nás, ale také o Vesmíru v nás. Textaři Rytířovi šlo o to, že každý člověk je součástí Vesmíru a svět vnímáme podle svých zkušeností a představ. V rozhovoru s ČTK to uvedli bratři Václav a Jan Neckářovi.

Dvojalbum z roku 1977 bylo ve své době "podpultovým" zbožím, prodalo se ho 125.000 kusů. V roce 2010 vyšlo na CD, včetně televizního zpracování z roku 1983 v režii Jana Bonaventury. "Planetárium je pro mě asi nejvíc. Tehdy přišlo čtyřicet čtyři skladeb od asi pětadvaceti autorů. Je neuvěřitelné, že se podařilo dát dohromady takový celek a vše zaranžovat. Projekt Planetárium byl dobrý nápad," uvedl zpěvák Václav Neckář.

Skladeb od různých autorů se sešlo tolik, že se jich na dvojalbum vešla jenom polovina. Písně vybrali Michal Prostějovský jako dramaturg Supraphonu, Ota Petřina jako kapelník skupiny Bacily doprovázející Václava Neckáře, autor projektu Zdeněk Rytíř a skladatel a aranžér Jan Neckář. Nevyužité písně se již nikdy neobjevily. "Neřeknu, kteří autoři neprošli, jsou to naši kamarádi," podotkl Václav Neckář. Podle jeho bratra Jana šlo o to, že se nehodily do koncepce alba.

"Když Zdeněk (Rytíř) s Otou (Petřinou) vybrali konečnou sestavu Planetária, zjistili, že se na jedno LP nevejdou a Ota je ani nestihne zaranžovat. Ota byl byl kytaristou, kapelníkem a skvělým aranžérem. Počítalo se, že instrumentaci bude mít opět na starosti. "Vzpomínám si, že termín natáčení se tehdy neúprosně blížil. Ota rozhodl, když si ověřil, že taky umím psát noty, že se o instrumentaci dvaadvaceti skladeb podělíme. On aranžoval první desku a já druhou," řekl autor několika písní na albu Jan Neckář.

Václav Neckář oslaví 23. října 77. narozeniny. Reedice projektu Planetárium je jedním z dárků od vydavatelství Supraphon. "Já už sedm let nedělám žádné oslavy. Ale je zajímavá shoda, že album z roku 1977 vychází u příležitosti mých sedmasedmdesátých narozenin," konstatoval.

Mezi autory na Planetáriu je také Petr Janda, který dodal skladbu Stále šťastné údolí. "Tuhle píseň jsme zahráli letos 4. září v Boskovicích na společném koncertu s jeho Olympikem," připomněl Václav Neckář. "A 18. října ji uslyší lidé v televizním pořadu Doupě Mira Žbirky a já tam budu vyprávět, jak se nám podařilo zapálit při derniéře jevištní podoby Planetária Hudební divadlo Karlín," dodal Jan.

Také bratry Neckářovi a skupinu Bacily zasáhla opatření proti šíření pandemie. Mimo jiné museli oželet plánované turné s dětskými sbory. "Bohužel jsme se dostali do Půlnočního království, kde je zakázáno zpívat, a můžeme být rádi, že vůbec žijeme. Příští rok budeme s Bacily slavit 50 let, tak doufáme, že do té doby viry porazíme," prohlásil Jan Neckář.