Neckářovy osmdesátiny připomíná pamětní list s odkazy na jeho filmové role

Praha - Pamětní list v podobě bankovky k dnešním osmdesátinám zpěváka a herce Václava Neckáře připomíná jeho filmové role. Populární umělec je na ní zobrazen jako mladý železničář Miloš Hrma, kterého ztvárnil ve válečné tragikomedii Jiřího Menzela Ostře sledované vlaky. Film podle stejnojmenné novely Bohumila Hrabala získal v roce 1968 Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film. Na druhé straně bankovky je zpěvákův portrét na pozadí zámku Hluboká, kde se natáčel film Šíleně smutná princezna režiséra Bořivoje Zemana, ve kterém Neckář ztvárnil prince Václava. Dnes ji představili na tiskové konferenci.

Autorem výtvarného návrhu portrétu je Václav Fajt. "Film Ostře sledované vlaky jsem viděl několikrát a udělat portrét Vaška v té železničářské čepici pro mě byl zážitek," uvedl Fajt.

"Myslím, že se to povedlo, fotografie sloužící jako podklad výtvarného návrhu byla na plakátu filmu při premiéře," sdělil Neckář.

Návrh se líbil také zpěvačce Martě Kubišové. "Dobře, že tenhle motiv použili, protože ten portrét je pro Vaška (Neckáře) typický," řekla ČTK zpěvačka, která s Neckářem před lety vystupovala v úspěšném triu Golden Kids.

Pamětní list v podobě bankovky ze Státní tiskárny cenin vyšel v počtu 1943 kusů, což odpovídá roku Neckářova narození. Její cena je 2990 korun. Zájemci si ji mohou pořídit prostřednictvím webové stránky.

Pamětní list vydaný ke zpěvákovu jubileu pokřtili na nedělním koncertu, při kterém Neckář dvakrát vyprodal pražské Divadlo Hybernia. Na koncertu také pokřtili Neckářovu autobiografickou knihu Všechny moje války, dále 4CD Osmdesát - Největší hity od vydavatelství Supraphon a speciální edici vína Václav Neckář 80. Další oslavy svých narozenin zpěvák neplánuje. "Myslím, že to bude stačit, včera (v neděli) to byly dva koncerty a party do tří hodin ráno, ale ještě jsem živý," prohlásil.

Neckář začínal jako herecký elév v Mosteckém divadle pracujících a v plzeňském divadélku Alfa. Poté od roku 1966 účinkoval v divadle Rokoko, v letech 1968 až 1970 byl společně s Kubišovou a Vondráčkovou členem pěvecké skupiny Golden Kids. Jako herec se proslavil především rolí v oscarovém filmu Ostře sledované vlaky, ale hrál i hlavní role ve filmu Skřivánci na niti a pohádce Šíleně smutná princezna.

Od 70. let natáčí a koncertuje se skupinou Bacily. Podle společnosti Supraphon Neckář na její značce prodal od roku 1965 více než 7,6 milionu nosičů. V roce 2002 Neckáře postihla mozková mrtvice, na scénu se vrátil po roční rekonvalescenci. Přestože si nepamatuje texty, které musí při koncertech číst ze čtecího zařízení, stále vystupuje. Jeho zatím poslední řadové album Mezi svými vyšlo v roce 2014.

V sobotu 22. října byl Neckář uveden do Síně slávy Českého rozhlasu. Ocenění obdržel v živém přenosu pořadu Tobogan stanice ČRo Dvojka z pražského divadla Rokoko.