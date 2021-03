Neckář vzpomíná na Hegerovou jako na skvělou zpěvačku a kamarádku

Praha - Jako na velkou kamarádku a skvělou zpěvačku a herečku bude na Hanu Hegerovou, která dnes zemřela ve věku 89 let, vzpomínat zpěvák Václav Neckář. Také další její spolupracovníci, které oslovila ČTK, o ní hovořili s láskou a úctou. Podle hudebního publicisty Jiřího Černého "povídat o Hegerové je na román málo". Kapelník její doprovodné skupiny Petr Malásek jejich spolupráci označil za nejkrásnější chvíle svého muzikantského života.

"Poprvé jsme spolu zpívali v roce 1968 v Cannes na koncertě československé delegace na festivalu Midem a mockrát jsem byl na jejím koncertě v Divadle Na zábradlí. Měli jsme se moc rádi, Hanka se mnou vystoupila v Lucerně v roce 1986 na mém 5000. koncertu, zpívali jsme Levandulovou. Setkal jsem se s ní ve špitále Na Homolce před pár lety. Tehdy jsme se objali naposledy. Budu na ni vzpomínat jako na velkou kamarádku a skvělou zpěvačku a herečku," řekl ČTK Neckář.

Hudební publicista Jiří Černý řekl, že s žádným českým interpretem nestrávil tolik času jako debatami s Hegerovou. "Přestože byla o pět let starší, tak jsme si velice rozuměli. Ona chtěla, abychom spolu dělali desku, k tomu jsme se nikdy nedostali, nakonec ji natočila s Michalem Horáčkem a Petrem Hapkou. Ale těch večerů, které jsme spolu proseděli u rádia při poslechu francouzských šansonů i s jinou muzikou, bylo mnoho," uvedl Černý.

Publicista uvedl, že Hegerová ráda vzpomínala na pět let strávených v žilinském divadle a dlouho si myslela, že se alespoň k jedné činoherní roli někdy vrátí. "Divadlu byla velice oddaná, ale nakonec dělala muziku. Když se párkrát dostala do konkurence opravdu světových zpěvaček, byla hvězdou večera ona. Kdyby měla více štěstí a narodila se do jiné politické doby, tak by určitě udělala světovou kariéru," dodal.

Petr Malásek v roli kapelníka doprovodné skupiny strávil s Hegerovou celkem 24 let. "Odehráli jsme pěkných pár tisíc koncertů. Byly to nejkrásnější chvíle mého muzikantského života. Tohle jsou zprávy, u kterých člověk tuší, že někdy musejí přijít, i když doufá, že ne. Bohužel, dneska taková zpráva dorazila a je mi to strašně líto," konstatoval.

Ředitel Divadla Viola a spolupracovník Českého rozhlasu Robert Tamchyna se s uznávanou šansoniérkou nejdříve setkal jako s posluchačkou. "Já poslouchal ji a ona poslouchala mě. Před pěti lety jsme s jejím přítelem a spolupracovníkem Tomášem Padevětem vymysleli oslavu jejích 85. narozenin v Divadle Viola, kam se sice nemohla dostavit, ale mnoho jejích přátel ano. Promítali jsme fotky, hráli písničky, nepřítomný Jiří Suchý volal ze svého bytu a paní Hana byla také na telefonu. A sklidila velký aplaus, když se ozvala a řekla: Dobrý večer, já mám takový pyžamový den... Jsem moc rád za to, že ten večer vznikl. Pro mě to bylo takové symbolické poděkování za to, co paní Hana v písničkách pro nás všechny rozdala," sdělil.

Večeru k 85. narozeninám Hegerové se tehdy ve zcela zaplněném pražském Divadle Viola zúčastnili její kolegové a přátelé textařka Jiřina Fikejzová, herečka Pavlína Filipovská, botanik Václav Větvička, režisér Fero Fenič, klavíristé Milan Dvořák a Petr Malásek a další. V komorní atmosféře malého divadla, v níž nechybělo dojetí a slzy na jevišti i v hledišti, přítomní hosté vzpomínali na svoje setkání a spolupráci s Hegerovou. Filipovská svoji bývalou kolegyni z divadla Semafor označila za "velitelku šatny". "Nepoučovala, ale hovořil z ní život," uvedla. Klavírista Malásek označil oslavenkyni za umělkyni "chrlící emoce vodním dělem". Režisér Fenič zavzpomínal na dobu, kdy komunistický režim neumožnil Hegerové oficiálně vystupovat a ona se živila zpěvem pro hotelové prostitutky a jejich německé zákazníky.