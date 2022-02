Necinklo to, ale já jsem hrozně spokojená, řekla čtvrtá Sáblíková

Peking - Rychlobruslařka Martina Sáblíková obsadila na olympijských hrách v Pekingu v závodě na 3000 metrů nepopulární čtvrté místo, přesto byla spokojená. Po zdravotních problémech, kterým v sezoně čelila, byla ráda, že stále dokáže držet krok s nejlepšími. Navíc potvrdila svůj vysoký olympijský standard: v desátém startu pod pěti kruhy se podeváté prosadila mezi nejlepší čtveřici.

"Hodně lidí možná čeká, že teď budu smutná z toho, že to necinklo, ale já jsem hrozně spokojená," řekla Sáblíková novinářům. "Fakt se mi jelo nádherně. Nemůžu říct, že bych úplně někde udělala chybu, že mi nevyšel krok. To se samozřejmě stává, ale teď to tak nebylo," uvedla čtyřiatřicetiletá rychlobruslařská hvězda, startující na páté olympiádě.

Sáblíková v Pekingu zopakovala na této trati výsledek z předešlých her v Pchjongčchangu 2018. Zatímco tehdy byla zklamaná, dnes se usmívala. "Když jsem dojela, tak jsem byla spokojená, že budu nejhůře pátá. Samozřejmě jsem věděla, jaká jména startují po mně a jak letos jezdily. Ale když tam člověk sedí, tak doufá, že by to na medaili mohlo vyjít. Čeká, co se v závěrečných dvou kolech, která bolí, stane," řekla svěřenkyně trenéra Petra Nováka.

Trojnásobná olympijská vítězka Sáblíková startovala v osmé z deseti rozjížděk a po projetí cílem se dostala do vedení. Poté se ale na start postavily ještě čtyři další medailové adeptky včetně hlavní favoritky Irene Schoutenové z Nizozemska. Suverénka sezony svou roli potvrdila, navíc zřejmě pomohla k úspěchu i nakonec druhé Italce Francesce Lollobrigidaové.

"Neříkám, že by to sama nezajela, ale tím, jak jely spolu, tak bylo jasné, že jakmile ji Irene přejede, tak Lollo půjde po ní, což se potvrdilo. Je to velká bojovnice. Klobouk dolů před tím, jak s tím dokáže bojovat. Jela skvělý závod. Čas, který zajely, je mazec," ocenila Sáblíková výkon nejlepší dvojice.

Lollobrigidaové navíc k medaili pomohla i ona sama, před sezonou i v jejím průběhu totiž s trénovala s italskou reprezentací. "Je možné, že jsem jí pomohla. Na druhou stranu je to fajn. I když jsem čtvrtá, tak mám radost, že Lollo byla druhá a jela tak, jak jela. Šla jsem jí popřát, gratulovala jsem jí a oni mi děkovala, že se mnou mohla trénovat. Sice je z jiné země, ale opravdu jsme toho letos spolu hodně prožily," řekla Sáblíková.

Držitelka šesti olympijských medailí byla s dnešním výsledkem spokojená i proto, že ještě v pátek se ideálně rozhodně necítila. "Na tréninku jsem jezdila tak, že kdybych to dnes zopakovala, byla jsem tak dvacátá," přiznala Sáblíková, která je často před velkými závody nervózní. V případě olympiády extrémně. "Trošku jsem se sesypala. Říkala jsem si, že už nemám možnost s nimi bojovat. Tak jsem hrozně ráda za to, jak to dopadlo. Sama sobě jsem ukázala, že to pořád jde," usmívala se.

Sáblíkovou v Pekingu čeká ještě start na trati 5000 metrů, na které bude obhajovat čtyři roky staré stříbro. "Jestli jsem teď pozitivně nabitá? Nevím, ale každopádně jsem nečekala, že se mi pojede tak dobře, jak se mi jelo. Poslední dvě kola byla hodně těžká a škoda, že jsem to neudržela pod 32 (sekund), mohlo to být zajímavější. I když si myslím, že by to stejně nestačilo. Ale první čtyři kola jsem necítila, že mě něco bolí. Až konec, to je ale vždy stejné," řekla.

Druhý závod absolvuje rodačka z Nového Města na Moravě za pět dnů, kdy už bude i lépe aklimatizovaná. Do Číny totiž přiletěla před týdnem a obvykle potřebuje na adaptaci dva týdny. "Uvidíme, oproti včerejšku jsem se dnes cítila skvěle. Už od rána jsem měla úplně jinou náladu. Ale uvidíme, jak to bude vypadat za pět dnů," uvedla Sáblíková a ocenila podporu řady českých sportovců v hledišti.

Královna dlouhých tratí bude chtít ve čtvrtek naplnit medailové ambice, i když vyrovnat se s tlakem a očekáváním pro ni není jednoduché. "Musím říct, že občas je to hodně náročné. Když jdu na start, vím, že spousta lidí očekává, že medaili udělám. Že je to prakticky jistota. Sáblíková je na startu, tak bude mít placku. Nechci lidi zklamat, snažím se jet pro ně, ale pro mě osobně je těžké bojovat vnitřně s tím, že bych na to neměla. Že bych sama za sebe odešla," dodala.

Hřeje mě, že Martina potvrdila svoji výkonnost, řekl kouč Novák

Trenér Petr Novák litoval po čtvrtém místě Sáblíkové, že se jeho svěřenkyně v rozjížďce nepředstavila s lepší soupeřkou, než byla nakonec až čtrnáctá Ivanie Blondinová z Kanady. I tak měl ale radost, že Sáblíková potvrdila, že patří do světové špičky a stále se s ní musí v bojích o medaile počítat. Novák věří, že po svém druhém startu v Číně na trati 5000 metrů za pět dní na stupně vítězů Sáblíková vystoupí.

"Kdyby jela s kýmkoliv z těch prvních tří, tak to možná cinkne. To by bývalo na tu jeden a půl vteřinu stačilo. Měla dnes smůlu na soupeřku," řekl Novák novinářům. Po zdravotních problémech Sáblíkové v průběhu sezony i zranění na konci roku bral čtvrté místo jako úspěch. "Vždycky říkáme, že na startu se nikdo nikoho neptá, co komu bylo. Prostě teď ukaž, co umíš," konstatoval kouč trojnásobné olympijské šampionky.

Novák před závodem předpokládal, že o medaile pojede až devět rychlobruslařek. Po jeho skončení přiznal, že se spletl. "Ukázalo se, že ne. Martina znovu předvedla, že neztratila výkonnost a že s ní nadále musí počítat. To je to, co mě hřeje. Přes všechny problémy se všichni museli Martiny bát. Věřím, že kdyby k sobě měla ve dvojici rovnocennou soupeřku, aby se tahaly, tak by to asi cinklo," zopakoval.

Zkušený kouč si všiml, že čtyřiatřicetiletá Sáblíková nebyla několik dní před závody ve své kůži. "Před dvěma dny to vypadalo na odhlášení ze závodů, sesypala se. Myslím si, že na ni padla aklimatizace. Měli jsme jet dvoukolo na čas a po jednom to radši zabalila, protože bylo absolutně špatný. Ještě včera si myslela, že bude tak desátá," řekl Novák.

Dnes dopoledne se ale situace změnila. "Přišla, byla nadšená a chtěla jít trénovat. Úplně se změnila. Tak jsem řekl, že nikam nejdeme, že už nic nenatrénujeme. A pokud jsi natěšená na start, tak půjdeme až na závod. A fakt to předvedla. Pro mě to bylo až překvapení, jak disciplinovaně začala. Přesto, že jela sama. To byl ten největší problém v boji o medaili. Hlídala si časy, které jely před ní a držela si první místo," uvedl.

Po Sáblíkové se na ledě představily ještě čtyři soupeřky a tři ji překonaly. "V poslední rozjížďce jsem si říkal, že by z toho mohl být bronz, když Lollo (Lollobrigidaová) začala ztrácet. Pak se ale Italka chytla a znovu začala jít za Nizozemkou (Schoutenovou). Dvě kola do cíle jsem věděl, že placku Martina nezíská," řekl Novák. Za pět dní prý bude všechno jinak. "Rozdají si to maximálně čtyři mezi sebou. Schoutenová, Martina, Weidemannová a z dalších musíme vybírat. Ten kdo tady kapal, na pětce to bude razantnější," dodal.