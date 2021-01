Nechystám se spáchat sebevraždu, vzkázal Navalnyj z vězení

Moskva - Ruský opoziční předák Alexej Navalnyj vzkázal z vězení, že je v dobrém fyzickém i psychickém stavu a nehodlá spáchat sebevraždu. V předvečer plánovaných protestů za jeho propuštění také svým příznivcům poděkoval za podporu. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

"Pro všechny případy oznamuji. Nemám v plánu se oběsit na okenní mříži, nebo si podřezat žíly či hrdlo obroušenou lžící. Také velmi opatrně chodím po schodech. Každý den mi měří tlak - je jako u kosmonauta, takže náhlý infarkt je vyloučen," uvádí Navalnyj ve zprávě, která je publikována na jeho instagramovém účtu.

Ve vzkazu rovněž děkuje příznivcům za sdílení videa, které zveřejnil jeho tým tento týden, a v němž opoziční politik představuje výsledky vyšetřování svého Fondu boje s korupcí týkajícího se luxusní rezidence na pobřeží Černého moře, která podle něj patří ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. "Přišla advokátka a řekla, že už má 40 milionů shlédnutí," konstatoval mimo jiné Navalnyj, jenž v současné době pobývá v moskevské vazební věznici Matrosskaja Tišina. "Vím jistě, že vně mého vězení je mnoho dobrých lidí a pomoc přijde," uvedl na závěr vzkazu.

Navalného spolupracovníci a příznivci plánují na tuto sobotu nepovolené protesty na jeho podporu a ruské úřady v posledních dnech dávají najevo, že jim hodlají zabránit. Pozatýkaly nejbližší Navalného spolupracovníky a varují nejen před účastí na nepovolených akcích, ale hrozí postihem i za pouhé výzvy k účasti zejména mladých lidí. Některé sociální sítě jako TikTok už smazaly příspěvky, které k protestům vyzývají, píše Reuters.

Alexej Navalnyj se vrátil do Ruska v neděli po skoro půlročním pobytu v Německu, kde se zotavoval z otravy látkou novičok, z níž viní ruskou tajnou službu a prezidenta Vladimira Putina. Kreml obvinění odmítá. Policie ho po příletu zatkla a soud v pondělí poslal na 30 dní do vazby, kde čeká na verdikt, zda půjde do vězení za nedodržení pravidel dříve uloženého podmíněného trestu.