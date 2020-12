Nechte mě si užít skvělý večer, řekl Giroud po čtyřech gólech

Sevilla - Útočník Olivier Giroud vstřelil všechny čtyři góly Chelsea při drtivé výhře 4:0 v Seville v pátém kole Ligy mistrů a důrazně si řekl o místo v základní sestavě "Blues". Francouzský fotbalista si ale chtěl jenom užít mimořádně vydařený večer a odmítl s novináři řešit svou situaci v londýnském týmu, kde nenastupuje pravidelně.

Giroud v této sezoně zasáhl pouze do pěti zápasů anglické ligy a nedal gól. V Lize mistrů si ve středu vylepšil bilanci na pět branek ve třech duelech. O pozici v mužstvu trenéra Franka Lamparda se však bavit nechtěl. "Nechte mě, abych si užil večer a tohle skvělé vítězství. Potom si odpočineme a uvidíme, jaké jsou koučovy plány," řekl Giroud v rozhovoru s televizí BT Sport.

Mistr světa z roku 2018 se ve čtyřiatřiceti letech a 63 dnech stal nejstarším autorem hattricku v novodobé historii Ligy mistrů. Je prvním střelcem Chelsea se čtyřmi góly v jednom utkání od března 2010, kdy to dokázal někdejší záložník Lampard proti Aston Ville.

"Když vyhrajete 4:0 ve venkovním zápase Ligy mistrů, je to vždycky skvělý pocit a skvělý výkon týmu. Vstoupili jsme do utkání správnou nohou a byli efektivní vepředu, hlavně já," uvedl Giroud.

V Seville otevřel skóre v osmé minutě levou nohou, v 54. minutě zvýšil pravačkou a v 74. minutě hlavou dokonal "perfektní" hattrick. Debutujícího brankáře Alfonsa Pastora, který těsně před výkopem nahradil zraněného Tomáše Vaclíka, překonal ještě v 83. minutě z penalty.

"Nevěděl jsem, že se tomu říká perfektní hattrick, ještě před dvěma lety, kdy jsem skóroval proti Kyjevu v Evropské lize. Zeptal jsem se: Co tím myslíte? Bylo to dobré, rozdal jsem i pár povedených přihrávek," konstatoval Giroud.

"Pokusím se takhle pokračovat a zakončovat dobrou práci týmu. Vždycky je pěkné se zapsat do historie klubu. Jsem rád, že jsem pomohl týmu k vítězství a dal čtyři branky," dodal bývalý hráč Grenoblu, Montpellieru nebo Arsenalu.

Vysloužil si velkou pochvalu od Lamparda. "Vstřelit čtyři góly na úrovni Ligy mistrů proti takovému výbornému soupeři je úžasný výkon. U všech čtyř tref byla vidět jeho individuální kvalita, i když ta poslední byla z penalty. Mám z něj radost," prohlásil trenér Chelsea, jehož svěřenci si zajistili postup do osmifinále z prvního místa skupiny E.

"Je to maximální profesionál. Podívejte se na jeho čísla ve francouzské reprezentaci a v Lize mistrů. Od chvíle, co jsem se stal koučem Chelsea, vnímám jeho pozitivitu, jak chce trénovat a působit na lidi bez ohledu na to, zda nastupuje, nebo ne. Je skvělým příkladem pro mladíky i ostatní hráče, že i když nehrají, musejí dobře trénovat a pak třeba podají výkon jako on," dodal Lampard.