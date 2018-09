Nechranice (Chomutovsko) - Nechranická přehrada, největší na Ohři, slaví 50 let od zprovoznění. Zásobuje vodou obyvatele, průmyslové podniky a zemědělce na Chomutovsku, snižuje dopady povodní, v elektrárně vyrábí energii, slouží rekreantům, sportovcům i rybářům. Mimořádně bude vodní dílo otevřeno veřejnosti v sobotu.

Rozlohou pátá největší nádrž v České republice s nejdelší sypanou přehradní hrází ve střední Evropě vznikla na místě širokého údolí s meandrující řekou a několika obcemi. "Krajina vypadala obdobně jako mezi Nechranicemi a Žatcem. Uprostřed údolí široká niva," řekl ČTK mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Důvodem výstavby přehrady s hrází dlouhou 3280 metrů bylo hlavně zásobovat vodou obyvatelstvo a průmysl. "Stavba byla velkým inženýrským oříškem. Hráz má objem devět milionů metrů krychlových zeminy, stojí na složitém geologickém podloží, které zahrnuje uhelné sloje, tekuté písky, různé vrstvy reflektující to, že tu bylo kdysi dno moře, jezera a řeka," popsal mluvčí. "Musela se postavit hráz, která se nezakrojí do podloží jako nůž do másla, což se naštěstí našim předkům povedlo," zdůraznil. Hráz je místy vysoká nad údolím až 48 metrů.

Přehrada, která je oblíbeným cílem surfařů, rekreantů a rybářů, slouží také ke snížení velkých vod na Ohři, a plní tak účel částečné ochrany území pod nádrží před povodněmi. Nejvíce práce měli vodohospodáři při padesátileté vodě v roce 1981.

Letos je vody v Nechranicích naopak málo, důvodem není mimořádné sucho, ale rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu. Práce za zhruba 120 milionů korun začaly koncem loňského roku. Součástí přehrady jsou tři pole bezpečnostních přelivů, které mohly být pouze buď zcela sklopené, nebo úplně vztyčené. "Při dosažení hladiny na určitou úroveň jsme museli sklopit úplně dolů, nebyla možná žádná mezipoloha. To je naprosto zásadní omezení, protože tím se při velké vodě vytvoří povodňová vlna na dolní Ohři," uvedl Svejkovský.

V roce 2004 se rekonstruoval střední bezpečnostní přeliv, nyní jsou na řadě dva krajní. Letos by měli stavbaři zvládnout rekonstruovat jeden přeliv a v příští stavební sezoně druhý.

Díky nízké hladině by se ještě letos mohli na přehradu vrátit archeologové, kteří v roce 2015 prováděli průzkum u obce Poláky. Odhalili tam tehdy raně středověké pohřebiště z 12. století.

Součástí přehrady, která je hluboká až 48 metrů, je také malá vodní elektrárna s instalovaným výkonem deset megawatt. Právě příjem z výroby energie je významnou součástí celkových příjmů Povodí Ohře. Nejvíce peněz povodí získává výběrem poplatku za odběr povrchové vody.

Podívat se k přehradě a vyslechnout si odborný výklad bude moci veřejnost v sobotu od 09:00 do 16:00. Ve stejný den Povodí Ohře v rámci Dnů evropského kulturního dědictví zpřístupní také vodní dílo Skalka, Stanovice, Chřibská.