Praha - Přestože českým fotbalistům stačí v pondělním závěrečném utkání skupiny Ligy národů se Slovenskem k udržení ve skupině B získat bod, kapitán Bořek Dočkal odmítá kalkulovat s hrou na remízu. Podle třicetiletého záložníka je důležité hlavně to, aby reprezentace navázala na zlepšené výkony ze tří zápasů pod trenérem Jaroslavem Šilhavým.

"Nemyslím si, že to, že nám stačí bod, něco mění před zápasem. Může to být asi jeden z faktorů, jak reagovat potom v závěrečných minutách, když výsledek pro nás bude přijatelný. Ale nemyslím si, že by už teď před zápasem bylo dobré nějak kalkulovat, počítat, co by nám do tabulky stačilo," řekl na tiskové konferenci Dočkal.

"Nacházíme se ve fázi, kdy víme, jaké jsou priority týmu a co je důležité. To jsou určitě i jiné věci, než jenom jak dopadne závěrečná tabulka. I když samozřejmě víme, o co se hraje, a chceme zůstat na té pozici, kde jsme teď," dodal Dočkal.

Těší ho, že díky zlepšeným výkonům veřejnost opět začíná vnímat reprezentaci pozitivněji. Národní tým pod Šilhavým nejprve vyhrál 2:1 na Slovensku, poté po slušném výkonu podlehl 0:1 na Ukrajině a ve čtvrtek v přípravě zvítězil 1:0 v Polsku.

"Jsem rád, že se nám nějak povedlo překlopit atmosféru, vnímání veřejnosti. Aspoň to je můj pocit. Podařilo se nám nejen výsledky, ale i výkony zase nějak vzbudit zájem lidí okolo fotbalu, což je hodně důležité. Dál nás to motivuje udržet si standard, který jsme byli schopni předvádět, a každým zápasem to ještě posouvat, co nejdál to půjde," uvedl Dočkal.

Duel se Slovenskem je přímým soubojem o druhé místo ve skupině a udržení, což znamená také lepší výchozí pozici pro losování Eura. "Asi každý hráč má rád utkání, kde jde o hodně. Na druhou stranu necítím, že by to na tým mělo hodit nějaký enormní tlak. Že bychom věděli, že vítězství nás posílá na mistrovství Evropy nebo prohra nás vyřazuje," řekl Dočkal.

"Víme, že se o něco hraje. Z týmu jsem na druhou stranu cítil velké odhodlání, i když šlo do přípravného utkání, které v žádné tabulce žádnou roli nehraje. Nacházíme se v době, kdy pro vývoj týmu je každé utkání velmi důležité," uvedl Dočkal.

Nemyslí si, že bude hrát nějakou roli, že Slováci v pátek v premiéře pod novým trenérem Pavlem Hapalem porazili Ukrajinu 4:1. "Ve fotbale funguje vždy až přímá konfrontace. Nedá se posuzovat, jakou máme šanci v zápase podle toho, jak týmy hrály předtím proti sobě. Naráží na sebe dva různé styly, přístupy, faktorů je tam hrozně moc," řekl Dočkal.

"Ukrajina už věděla, že je vítězem skupiny. Bylo vidět, že zápas líp uchopili Slováci. Z našeho pohledu to nic nemění. Bylo samozřejmě dobré to před naším zápasem vidět. Slováci tam pár změn měli, takže bylo dobré vidět některé ty nové hráče. Ale jinak to nic nemění," dodal.