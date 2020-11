Nechceme být poslední, řekl před zápasem s Čechy kouč Slováků

Trnava - Trenér slovenské fotbalové reprezentace Štefan Tarkovič byl po výhře 1:0 nad Skotskem v nedělním zápase Ligy národů spokojený s tím, že jeho tým po čtvrtečním postupu na mistrovství Evropy využil pozitivní atmosféru v kabině. Ta se odrazila v odhodlání ještě zabojovat o udržení v lize B, tedy druhé nejvyšší úrovni Ligy národů. K tomu teď ale Slováci potřebují také zvítězit ve středečním závěrečném duelu skupiny B2 v Plzni proti České republice a ještě jim to nemusí stačit.

"Hráli jsme proti týmu, který měl šňůru devíti zápasů bez prohry a i tentokrát předvedl kvalitní výkon. Vítězství nad Skotskem je pro nás všechny velmi cenné, výhra nám dodá další sebevědomí, nechceme být poslední (ve skupině). Půjdeme se do Česka poprat o dobrý výsledek a o to, abychom se dokázali posunout dál," uvedl na tiskové konferenci Tarkovič.

Sedmačtyřicetiletý kouč přitom proti Skotům vyrukoval s pětičlennou zálohou, v níž nebyl ani jeden křídelní hráč. "Před zápasem jsem chtěl vyzkoušet strategickou variantu, kterou můžeme využít v budoucnosti, i když jsme tímto systémem hráli poprvé. Tomu také odpovídal první poločas, než si některé věci sedly, nebylo to ideální. Vyzdvihuji ale přístup hráčů, jak to celé dokázali navnímat. Hlavně ve druhém poločase to mělo parametry, které jsme chtěli vidět," podotkl Tarkovič.

Trenér, který v říjnu na reprezentační lavičce nahradil odvolaného českého kouče Pavla Hapala, dovedl Slováky k druhému letošnímu vítězství. Ve čtvrtek Slováci porazili v Belfastu ve finále baráže o mistrovství Evropy Severní Irsko 2:1 po prodloužení a postoupili stejně jako před čtyřmi lety na závěrečný šampionát.

"Po tak krátkém čase se musíte spolehnout na hráče, kteří jsou na takové úrovni, že dokážou zvládnout dva zápasy během čtyř dnů. Potěšili mě navíc tím, jak zvládli nový systém. Myslím, že není ideální, když hrajete pořád tím jedním, který je čitelný pro soupeře. Na druhou stranu konkurence na křídlech není taková, jaká by podle mých představ měla být, proto je tento systém z nouze ctnost," dodal Tarkovič.

Naopak Skotové, kteří ve čtvrtek po výhře v Srbsku rovněž postoupili na Euro, si prohrou v Trnavě zkomplikovali postup do elitní ligy A. Deník The Herald napsal, že hráči museli být jako po opici kvůli tomu, jak je musela bolet hlava po tolika nevyužitých šancích. Trenér Steve Clarke si ale nemyslí, že by jeho tým mohla prohra po třinácti měsících zlomit.

"Bylo tam hodně věcí, se kterými můžeme být spokojení. Teď jsme zklamaní, že jsme přišli o sérii bez prohry, ta ale někdy musela skončit. Určitě to není žádný krok zpátky, Slováci měli při gólu štěstí, ale jinak jsme bránili dobře. Postup máme pořád ve svých rukou a věřím, že ve středu v Izraeli zahájíme novou sérii. Navíc věříme, že Slováci seberou nějaké body Čechům," uvedl Clarke.

Skotům stačí k postupu do ligy A vyhrát ve středu v Izraeli. Pokud to nedokážou, musí doufat v zaváhání Čechů v zápase proti Slovensku.