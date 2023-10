Nečas zaznamenal dva body, New Jersey zůstalo stoprocentní

Hokejisté týmu New Jersey Devils se radují z vítězství v přípravném utkání zámořské NHL proti týmu New York Islanders, 6. října 2023, Elmont.

Hokejisté týmu New Jersey Devils se radují z vítězství v přípravném utkání zámořské NHL proti týmu New York Islanders, 6. října 2023, Elmont. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Český útočník Martin Nečas se v posledním přípravném utkání hokejistů Caroliny před startem NHL podílel gólem a asistencí na výhře 4:1 nad Nashvillem. V pátečním programu se představil také Tomáš Nosek, jehož New Jersey porazilo New York Islanders 3:0 a v sedmi zápasech před začátkem zámořské soutěže zůstalo neporažené.

Carolina na závěr přípravy zastavila sérii tří porážek a do soutěže vstoupí v noci z úterý na středu s bilancí 3-3. Nashville v přípravě vyhrál jedinkrát, poté co ve čtvrtek porazil právě Carolinu.

Proti Nashvillu hokejisté Hurricanes dobře odstartovali. V šesté minutě Nečas v přesilové hře posunul puk na obránce Dmitrije Orlova, ten v levém kruhu pro vhazování vyzval ke střele Teuva Teräväinena, který prudkou střelou otevřel skóre.

Nashville zásluhou Jacova Trenina chvíli po polovině zápasu srovnal na 1:1, Hurricanes ale během pěti minut odpověděli. Rozdílovou branku dal po asistenci Sebastiana Aha útočník Seth Jarvis.

Nečasova chvíle přišla v 56. minutě, kdy si v situaci dva na dva sjel mezi kruhy, výborně převzal nabídku Jesperiho Kotkaniemiho a prudkou střelou do horní poloviny branky dal uklidňující gól. Na konečných 4:1 zvýšil o 23 sekund později Michael Bunting.

New Jersey vyhrálo i sedmý duel přípravy a jako jediné z 32 týmů před startem ligy ani jednou nenašlo přemožitele. Zápas s Islanders rozhodli Devils již v první polovině, v níž nastříleli všechny tři branky. Postupně se prosadili Max Willman, Kevin Bahl a Šimon Nemec.

Slovenský bek v přípravě nastoupil do čtyř duelů a s bilancí 2+2 si udržel průměr bod na zápas. Druhý hráč draftu 2022 si tím výrazně řekl o místo v prvním týmu Devils. V minulé sezoně do NHL nezasáhl, celou sezonu odehrál v celku Utica Comets v AHL a získal 39 bodů v 71 zápasech.

O místo v sestavě po příchodu z Bostonu bojuje i Nosek, který v poslední přípravě odehrál 14 a půl minuty, první body v novém dresu ale nezaznamenal. Těžiště jeho práce ale leží spíš před vlastní brankou. Proti Islanders se pardubický rodák činil a pěti zblokovanými pokusy výrazně pomohl gólmanovi Akiru Schmidovi k čistému kontu.

Divokým výsledkem skončil zápas mezi Pittsburghem a Buffalem. Penguins přestříleli Sabres 7:4 a vyhráli třetí zápas v předsezonní přípravě. Buffalo zaváhalo podruhé za sebou a období před startem ligy zakončilo s bilancí tří výher a čtyř porážek. Výhru Penguins řídil autor dvougólů Drew O'Connor. Dokonce tři body v dresu Buffala získal centr druhé formace Casey Mittelstadt (1+2).

Přípravné zápasy před NHL: Buffalo - Pittsburgh 4:7 (1:1, 2:4, 1:2) Branky: 10. Olofsson, 23. Benson, 26. Peterka, 47. Mittelstadt - 1. O'Connor, 28. Pettersson, 29. Eller, 30. O'Connor, 36. Malkin, 42. Carter, 56. Letang. New York Islanders - New Jersey 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Branky: 7. Willman, 27. Bahl, 29. Nemec. Carolina - Nashville 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) Branky: 6. Teravainen (Nečas), 40. Jarvis, 56. Nečas, 56. Bunting - 34. Trenin. Edmonton - Seattle 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Branky: 16. McDavid, 37. Hyman, 43. Kane - 13. McCann. Vancouver - Calgary 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) Branky: 2. Myers, 34. Blueger, 40. Giuseppe - 16. Kadri.