Nečas zazářil v přípravném utkání NHL čtyřmi body, první hvězdou byl i Vaněček

Přípravné utkání NHL New Jersey Devils - Boston Bruins. Na snímku český brankář Vítek Vaněček v Newarku v New Jersey 3. října 2022.

Přípravné utkání NHL New Jersey Devils - Boston Bruins. Na snímku český brankář Vítek Vaněček v Newarku v New Jersey 3. října 2022. ČTK/AP/Adam Hunger

New York - Útočník Martin Nečas řídil v přípravném utkání před NHL dvěma góly a dvěma asistencemi kanonádu Caroliny 8:1 nad hokejisty Columbusu a stal se první hvězdou zápasu. Nejlepším hráčem byl v pondělních zápasech vyhlášen i brankář Vítek Vaněček, který kryl 24 střel Bostonu a dovedl New Jersey k vítězství 1:0. Za hosty nenastoupili David Pastrňák ani David Krejčí.

Z českých gólmanů zasáhl do hry ještě Pavel Francouz a 38 zásahy podpořil výhru Colorada 3:1 v Dallasu. Za výkon byl odměněn oceněním pro druhou hvězdu zápasu. Gól Dominika Kubalíka a asistence Filipa Zadiny nestačily Detroitu, který doma podlehl Pittsburghu 2:3.

Columbus hrající bez Jakuba Voráčka a Davida Jiříčka vedl trefou Jegora Činachova, ale ještě v první třetině otočili skóre Jesperi Kotkaniemi, Stefan Noesen a Derek Stepan. Nečas měl prsty ve všech třech gólech Caroliny v prostřední části. Český útočník zvýšil na 5:1 a po jeho přihrávkách skórovali Brent Burns a Brady Skjei. Ve třetí třetině ještě podtrhli výhru Stepan a v 58. minutě Nečas.

"Hrál dobře, to není nic překvapivého," komentoval trenér Caroliny Rod Brind'Amour Nečasův čtyřbodový večer. "Nevidím v jeho hře žádný rozdíl, vždy to v něm bylo. Je to ale pořád jen příprava, tak je potřeba, aby v tom pokračoval i v ostrých zápasech," doplnil.

Carolina vyhrála i čtvrtý zápas před startem základní části. "Celá příprava je dobrá. Máme spoustu výborných hráčů, že bychom mohli hrát se dvěma týmy. Každý maká a to je dobře," těšilo Nečase, který v posledních dvou zápasech nasbíral šest bodů (3+3).

Jediný gól v New Jersey vstřelil v 11. minutě Tomáš Tatar a jeho trefa domácím stačila, protože Vaněček byl neprůstřelný. "Neměl toho moc, ale chytil sólový únik a zachoval chladnou hlavu, když jsme špatně střídali a zapomněli na volného hráče. Soupeř měl i několik tečí a se vším si poradil. Když vás gólman takhle podrží, dává to týmu slušnou šanci vyhrát," řekl trenér Devils Lindy Ruff k Vaněčkovi.

Český brankář, který byl vyměněn v létě z Washingtonu, pustil ve třech startech jen tři góly z 55 střel. Dvěma pokusy jej v pondělí prověřil i Jakub Lauko, druhý český hráč v dresu Bostonu Tomáš Nosek si do statistik zapsal jen jednu ztrátu puku. V sestavě vítězů nenastoupil Ondřej Palát.

V Dallasu padly všechny góly ve třetí třetině. Colorado nasměroval k výhře dvěma trefami Artturi Lehkonen, o čisté konto připravil Francouze v 56. minutě Nils Lundkvist. Obhájce titulu, v jehož dresu hráli Martin Kaut s Lukášem Sedlákem, zpečetili vítězství trefou Evana Rodriguese do prázdné branky. Třetí útok domácích vedl Radek Faksa, který zaměstnal Francouze dvěma střelami.

Pittsburgh vedl v Detroitu po dvou třetinách 3:0 brankami Bryna Rusta, který potrestal vyloučení Jakuba Vrány, Joshe Archibalda a Jasona Zuckera. Poslední dvacetiminutovka ale patřila domácím. Vrána nejdříve trefil tyčku, ale o chvíli později snížil Kubalík z dorážky a připsal si v přípravě už třetí trefu. I s přispěním Zadinovy asistence zdramatizoval zápas v 58. minutě Dylan Larkin, ale skóre se už poté nezměnilo.

Toronto s Filipem Králem v obraně zvítězilo v Montrealu 5:1. Další zápasy se hrály bez české účasti. Nashville v generálce na start NHL porazil v Bernu domácí mužstvo 4:3 díky kapitánovi Romanu Josimu. Švýcarský bek proti svému mateřskému klubu zaznamenal dvě branky a přihrávku. Edmonton díky hattricku Dylana Hollowaye roznesl Vancouver 7:2 a Calgary s gólmanem Danielem Vladařem na střídačce porazilo Seattle 4:1.

Obránce Haš se přesunul z Washingtonu na farmu do Hershey

Hokejový obránce Martin Haš zamířil z přípravy Washingtonu na farmu do Hershey do nižší zámořské soutěže AHL. Jednadvacetiletý odchovanec pražských Letňan, jehož draftovali Capitals v roce 2019 v pátém kole na 153. místě, působil v minulé sezoně v Shawiniganu v juniorské QMJHL.

Haš nemá s Washingtonem smlouvu. Letos v přípravě nastoupil za Capitals jednou a nebodoval, loni si připsal v jednom utkání jednu asistenci. S Shawiniganem v minulé sezoně vyhrál QMJHL a představil se i na Memorial Cupu.

V QMJHL nasbíral v 57 zápasech základní části 20 bodů za osm branek a 12 asistencí. V 16 duelech play off měl na kontě šest bodů za dvě trefy a čtyři přihrávky. Ve čtyřech utkáních Memorial Cupu nebodoval.

Haš sehrál v sezoně 2019/20 i pět zápasů ve finské lize za Tapparu Tampere, kam odešel už v 16 letech z pražské Sparty. Vstřelil jednu branku. Účastník dvou mistrovství světa osmnáctek a dvou světových šampionátů dvacítek působil také v OHL v North Bay a Guelphu.

Ottawa bude nejméně měsíc v NHL bez zraněného brankáře Talbota

Hokejistům Ottawy bude v úvodu NHL chybět brankář Cam Talbot. Pětatřicetiletý Kanaďan je krátce před startem sezony zraněný a délka jeho absence se očekává pět až sedm týdnů.

Ottawa si proto z takzvaného waiver listu vzala švédského gólmana Magnuse Hellberga, jenž se podělí o zápasy s krajanem Antonem Forsbergem. Talbota získali Senators v létě z Minnesoty.

Přípravné zápasy před startem NHL:

New Jersey - Boston 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka: 11. Tatar. Brankář Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas a z 24 střel neinkasoval.

Montreal - Toronto 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Branky: 55. Drouin - 3. a 26. W. Nylander, 56. a 59. Kerfoot, 9. Aston-Reese.

Carolina - Columbus 8:1 (3:1, 3:0, 2:0)

Branky: 20. a 41. Stepan, 31. a 58. Nečas, 8. Kotkaniemi, 14. Noesen, 27. Burns (Nečas), 32. Skjei (Nečas) - 6. Činachov.

Detroit - Pittsburgh 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Branky: 43. Kubalík, 58. Larkin (Zadina) - 13. Rust, 25. Archibald, 39. Zucker.

Dallas - Colorado 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Branky: 56. Lundkvist - 41. a 53. Lehkonen, 60. Rodrigues. Brankář Pavel Francouz odchytal celý zápas, inkasoval jeden gól z 39 střel a úspěšnost zásahů měl 97,4 procenta.

Edmonton - Vancouver 7:2 (1:0, 3:2, 3:0)

Branky: 11., 33. a 58. Holloway, 59. a 59. Foegele, 32. Hyman, 39. Barrie - 25. Höglander, 34. Garland.

Calgary - Seattle 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky: 8. Ch. Tanev, 26. M. Stone, 36. Hanifin, 50. Coleman - 43. Beniers.

Přípravný zápas v Bernu před startem NHL:

Bern - Nashville 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)

Branky: 11. Bärtschi, 20. Loeffel, 60. DiDomenico - 18. a 46. Josi, 27. Forsberg, 29. Duchene.