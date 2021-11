Nečas završil obrat Caroliny, Voráček u výhry Columbusu dvakrát asistoval

New York - Český hokejový útočník Martin Nečas vítězným gólem pomohl Carolině k obratu na ledě Chicaga. Hurricanes porazili tápající Blackhawks 4:3 a po devíti zápasech zůstávají stoprocentní. Zvítězil také Columbus, který i díky dvěma asistencím Jakuba Voráčka porazil Colorado 5:4 v prodloužení.

Nečas svým druhým gólem v sezoně završil obrat Caroliny z 1:3 na 4:3. Brněnský rodák v pravém kruhu přebral nahrávku Sebastiana Aha, našel si prostor a střelou přes bránícího Setha Jonese procpal puk za gólmana Marca-Andrého Fleuryho.

Carolina musela dotahovat kvůli nepovedené první polovině utkání. Chicago díky dvěma brankám Alexe DeBrincata vedlo od 29. minuty 3:1, ale dobře rozjetý zápas ztratilo. Na kontakt Hurricanes přiblížil ve 33. minutě svou první brankou v NHL Seth Jarvis. "Jsem nadšený. Už minule jsem byl docela blízko, ale vyšlo to až nyní. Je neuvěřitelné, že jsem první gól vstřelil právě brankáři Fleurymu, kterého jsem celé mládí obdivoval," řekl devatenáctiletý Kanaďan.

K definitivnímu otočení zápasu stačily Carolině čtyři minuty závěrečného dějství. Již po 17 sekundách nenavázali bránící hráči Chicaga Jespera Fasta, jenž vyrovnal, a v čase 43:26 rozhodl Nečas.

Blackhawks měli ve třetí části možnost vyrovnat v jedné ze čtyř přesilovek, na defenzivu Caroliny ale nevyzráli. "Ve třetí třetině jsme hráli osm minut v oslabení, ale dokázali jsme si s tím výborně poradit. Byla to zaručeně zlomová část zápasu. Freddie (Anderson) chytal výborně a obránci před ním předvedli pár dobrých bloků. Výborná práce," chválil svůj tým trenér Caroliny Rod Brind'Amour.

Chicago, v jehož dresu odehrál lehce přes 21 minut český útočník Dominik Kubalík, pokračuje v mizerném vstupu do sezony. Z jedenácti duelů vyhrálo pouze jediný a v tabulce NHL je se čtyřmi body předposlední. Hůře na tom je pouze Arizona, která stále čeká na první vítězství.

"Dostali jsme se do výborné pozice, ale pak jsme jim dali šanci vrátit se do zápasu, čehož dokonale využili. Vést doma 3:1 by mělo stačit na udržení výhry, ale my jsme soupeři doslova darovali tři góly a to nás stálo dva body. Je to hrozný pocit," řekl trenér domácích Jeremy Colliton.

Columbus na ledě Colorada zvládl druhé prodloužení za sebou a posunul se na pátou příčku Východní konference. Blue Jackets prohrávali 0:2, ale čtyřmi brankami v řadě vývoj duelu otočili. Na vyrovnávací trefě osmnáctiletého Colea Sillingera ve 42. minutě se asistencí podílel nejproduktivnější český hráč v NHL Jakub Voráček. Kladenský rodák z otočky našel před brankou stojícího kanadského mladíka, který vstřelil svou druhou branku v kariéře.

Gólově bohatá třetí část přinesla dramatický závěr. Hokejisté Avalanche ve snaze smazat dvoubrankové manko odvolali brankáře již tři a půl minuty před koncem a risk se jim vyplatil. Po pěti sekundách v šesti hráčích snížil na 3:4 J. T. Compher a v čase 59:08 poslal zápas do prodloužení Bowen Byram.

V rozhodujícím momentě zápasu pomohl Columbusu Voráček. Český reprezentant se u pravého mantinelu zbavil obránce, počkal si na najíždějícího Jakea Beana a kanadský bek střelou z osy hřiště zařídil Columbusu šestou výhru v sezoně. "Od Voráčka to byla parádní akce. Když jsem se odpoutal od svého obránce, věděl jsem, že mě najde. Jsem rád, že se mi povedlo rozhodnout," chválil zkušené české křídlo Bean.

Martin Kaut odehrál v dresu Colorada pouze šest minut. Pardubický odchovanec musel v úvodu druhé třetiny kvůli nespecifikovanému zranění ze zápasu odstoupit.

Šedesát minut nepřineslo vítěze ani mezi Los Angeles a St. Louis. Prodloužení zařídil v oslabení devět sekund před koncem základní hrací doby obránce Blues Torey Krug. O výhře Kings 3:2 rozhodl ve čtvrté sérii samostatných nájezdů útočník Arthur Kaliyev.

Los Angeles vyhrálo potřetí za sebou a v tabulce Západní konference se posunulo na desátou pozici. Blues jsou třetí.

Lídrem na Západě zůstává Edmonton, který porazil Nashville jednoznačně 5:2. Třemi body za dva góly a asistenci se na výhře Oilers podílel Leon Draisaitl. Německý centr se díky povedenému večeru posunul do čela bodování NHL o bod přes spoluhráče Connora McDavida, který proti Predators zapsal dvě asistence a bodoval i v devátém zápase sezony.

Draisaitl jako sedmý hráč v historii získal 20 kanadských bodů dříve než v desátém utkání a navázal na Maria Lemieuxe, který takto dobře odstartoval do ročníku 2002/2003.

Výsledky NHL:

Los Angeles - St. Louis 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 2:1 - 0:0)

Branky: 47. a rozhodující sam. nájezd Kaliyev, 53. A. Kempe - 27. B. Schenn, 60. Krug. Střely na branku: 35:35. Diváci: 11.756. Hvězdy zápasu: 1. Kaliyev, 2. Jonathan Quick (oba Los Angeles), 3. Krug (St. Louis).

Chicago - Carolina 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Branky: 2. a 29. DeBrincat, 23. P. Kane - 7. Stepan, 33. Jarvis, 41. Fast, 44. M. Nečas. Střely na branku: 30:32. Diváci: 16.449. Hvězdy zápasu: 1. Stepan (Carolina), 2. DeBrincat (Chicago), 3. Jarvis (Carolina).

Edmonton - Nashville 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Branky: 7. a 44. Draisaitl, 22. Yamamoto, 45. Devin Shore, 57. Puljujärvi - 7. Duchene, 56. Johansen. Střely na branku: 30:32. Diváci: 14.414. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. Nugent-Hopkins, 3. Barrie (všichni Edmonton).

Colorado - Columbus 4:5 po prodl. (0:0, 2:1, 2:3 - 0:1)

Branky: 33. a 60. Byram, 21. L. O'Connor, 57. Compher - 37. a 62. Bean (na druhou J. Voráček), 42. a 45. Sillinger (na první J. Voráček), 49. Jenner. Střely na branku: 32:37. Diváci: 16.635. Hvězdy zápasu: 1. Bean (Columbus), 2. Byram, 3. Landeskog (oba Colorado).

Tabulky NHL

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 9 8 1 0 36:18 17 2. Buffalo 9 5 1 3 28:22 11 3. Tampa Bay 9 5 1 3 29:30 11 4. Toronto 10 5 1 4 25:29 11 5. Detroit 10 4 2 4 29:34 10 6. Boston 7 4 0 3 18:20 8 7. Ottawa 9 3 1 5 24:30 7 8. Montreal 11 3 0 8 22:34 6

Metropolitní divize:

1. Carolina 9 9 0 0 37:15 18 2. NY Rangers 10 6 2 2 24:22 14 3. Washington 9 5 3 1 32:22 13 4. Columbus 9 6 0 3 28:26 12 5. Philadelphia 8 5 1 2 28:21 11 6. New Jersey 8 4 1 3 21:25 9 7. Pittsburgh 8 3 2 3 26:25 8 8. NY Islanders 7 3 2 2 17:18 8

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 8 6 1 1 31:18 13 2. Winnipeg 9 5 2 2 32:29 12 3. Minnesota 9 6 0 3 27:30 12 4. Nashville 10 5 0 5 28:29 10 5. Colorado 9 4 1 4 28:32 9 6. Dallas 9 3 2 4 18:26 8 7. Chicago 11 1 2 8 25:42 4 8. Arizona 10 0 1 9 13:42 1

Pacifická divize:

1. Edmonton 9 8 0 1 39:23 16 2. Calgary 9 6 2 1 31:18 14 3. San Jose 9 6 0 3 27:22 12 4. Anaheim 11 4 3 4 35:35 11 5. Los Angeles 10 4 1 5 27:29 9 6. Vancouver 10 4 1 5 25:27 9 7. Vegas 9 4 0 5 21:30 8 8. Seattle 10 3 1 6 25:33 7