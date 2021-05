Nečas v NHL přispěl asistencí k postupové výhře Caroliny

New York - Hokejisté Caroliny i díky asistenci Martina Nečase zvítězili v Nashvillu 4:3 v prodloužení a po výhře v sérii 4:2 na zápasy postoupili do druhého kola play off NHL. Montreal odvrátil první hrozbu vyřazení a po výhře 4:3 v prodloužení na ledě Toronta snížil stav série na 2:3.

Po přihrávce Nečase, který si v sérii připsal pět bodů (2+3), vyrovnal v páté minutě na 1:1 po individuální akci Brock Nelson. Carolině utekl i začátek druhé třetiny a ve 28. minutě už prohrávala 1:3. Zápas ale otočila s přispěním dvou tečí Sebastiana Aha, který ve druhé třetině snížil a po 66 sekundách prodloužení utkání i rozhodl. Hurricanes se v dalším kole utkají s obhájcem Stanleyova poháru Tampou Bay.

"První dvě třetiny jsme nehráli náš hokej a vypadalo to, že asi prohrajeme. Ale nepřekvapuje mě, že jsme to otočili. Máme skvělý tým a už jsme se v této sezoně dokázali z takových zápasů několikrát vyhrabat. Hodně důležitý byl gól v přesilovce na 3:2. Věděli jsme, že jsme zpátky. Ve třetí třetině jsme pravděpodobně mohli dát více gólů než jeden, ale byli jsme na koni a v prodloužení jsme toho využili," řekl trenér Caroliny Rod Brind'Amour.

Poslední čtyři zápasy se rozhodovaly v prodloužení. Nashville doma nejdříve vyrovnal sérii z 0:2 na 2:2, následující dvě utkání ale strhla na svou stranu Carolina. "Měli jsme šanci, abychom sérii protáhli, ale nedokázali jsme ve třetině udržet tempo, se kterým jsme hráli předchozích čtyřicet minut," mrzelo Ryana Johansena, který zvýšil na 3:1. "Můžeme být ale na sebe hrdi. Sezonu i tuto sérii jsme špatně začali, ale pokaždé jsme zabrali. Měli jsme na to, abychom šli i dál, ale mají opravdu dobrý tým a zaslouží si uznání," řekl Mikael Granlund. Do série ani jednou nezasáhl gólman Caroliny Petr Mrázek, který kryl záda Alexi Nedeljkovicovi. "Vůbec nevypadal jako nováček. Dokázal tým podržet, uklidnit. Chytal slušně," chválil Nedeljkovice trenér Brind'Amour. Montreal vedl ve 25. minutě už 3:0. První dva góly zápasu vstřelil Joel Armia, třetí přidal Jesperi Kotkaniemi. Toronto v prostřední třetině snížilo trefou Zacha Hymana a v závěrečné části vyrovnal dvěma zásahy obránce Jake Muzzin. Snahu o završení obratu zhatil domácím Alex Galchenyuk, jehož nepřesnou přihrávku vystihl Cole Caufield a vyrazil s Nickem Suzukim do brejku dva na gólmana. Oba si vyměnili několikrát kotouč, než Suzuki zakončil akci v čase 60:59 do odkryté branky. "Někdy bývají tato přečíslení trochu zrádná. Někteří hráči váhají se střelou a překombinují to. My jsme si ale věřili a sehráli jsme to dobře. Viděl jsem hodně volného místa a dostal jsem v pravou chvíli přihrávku na střelu bez přípravy," uvedl Suzuki. Gólman Toronta Jack Campbell bral prohru částečně na sebe. "Škoda, že jsme nezachytili jejich nástup. Byli odhodlanější. Tři inkasované branky v základní hrací době je moc, při tom brejku (dva na gólmana) jsem byl málo agresivní. Musím se z toho poučit," řekl Campbell, který v předchozích čtyřech utkáních série inkasoval jen čtyřikrát a do branky v sérii ještě nepustil Frederika Andersena ani Davida Ritticha. Montreal nerozhodilo, že v utkání přišel o slibný náskok. "Ukázali jsme odolnost. Není jednoduché nenechat se vyvést z míry poté, kdy jsme ztratili ve třetí třetině dvougólové vedení. Ale před prodloužením jsme v kabině působili klidně, z týmu vyzařovalo správné rozpoložení. Přijeli jsme vyhrát a celkově jsme odehráli slušný zápas. Jsme rádi, že jsme za svůj výkon byli odměnění," uvedl gólman Canadiens Carey Price, který v zápase kryl 32 střel. Další zápas je na programu v sobotu v Montrealu a poprvé od 11. března 2020 budou moct do hlediště v omezeném počtu i diváci. 1. kolo play off NHL: Severní divize - 5. zápas: Toronto - Montreal 3:4 v prodl. (0:2, 1:1, 2:0 - 0:1) Branky: 47. a 52. Muzzin, 27. Hyman - 6. a 9. Armia, 25. Kotkaniemi, 61. Suzuki. Střely na branku: 35:30. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Suzuki (Montreal), 2. Muzzin (Toronto), 3. Armia (Montreal). Stav série: 3:2. Centrální divize - 6. zápas: Nashville - Carolina 3:4 v prodl. (1:1, 2:1, 0:1 - 0:1) Branky: 2. Cousins, 22. Mikael Granlund, 28. Johansen - 34. a 62. Aho, 5. B. McGinn (Nečas), 54. D. Hamilton. Střely na branku: 27:31. Diváci: 14.107 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Slavin (Carolina), 2. Saros, 3. Johansen (oba Nashville). Konečný stav série: 2:4.

Kanadské bodování play off NHL:

1. Kučerov (Tampa Bay) 6 11 (3+8) 2. Huberdeau (Florida) 6 10 (2+8) 3. MacKinnon (Colorado) 4 9 (6+3) 4. Killorn (Tampa Bay) 6 8 (4+4) 5. Stamkos (Tampa Bay) 6 8 (3+5) 6. Landeskog (Colorado) 4 8 (2+6) 7. Hedman (Tampa Bay) 6 8 (0+8) 8. Aho (Carolina) 6 7 (5+2) 9. W. Nylander (Toronto) 5 7 (4+3) 10. Beauvillier (NY Islanders) 6 7 (3+4) 17. Pastrňák (Boston) 5 6 (2+4) 25. Nečas (Carolina) 6 5 (2+3) 65. Palát (Tampa Bay) 6 3 (2+1) 126. Gudas (Florida) 6 2 (1+1) 148. Krejčí (Boston) 5 2 (0+2)