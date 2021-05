Nečas skóroval v NHL dvakrát a přiblížil Carolinu k postupu

Utkání play off NHL Carolina - Nashville. Hokejista Caroliny Hurricanes Martin Nečas (vlevo) střílí gól, vpravo brankář Nashvillu Predators Juuse Saros.

New York - Hokejový útočník Martin Nečas se zasloužil dvěma góly o výhru Caroliny 3:2 v prodloužení nad Nashvillem a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Hurricanes vedou i díky jeho výkonu v sérii 3:2 na zápasy a dělí je jedno vítězství od postupu do druhého kola play off NHL. Montreal doma podlehl Torontu 0:4 a v příštím utkání bude za stavu 1:3 v sérii odvracet vyřazení.

Obě branky Nashvillu vstřelil Jakov Trenin, který dostal tým dvakrát do vedení. Pokaždé odpověděl Nečas. Český útočník vyrovnal poprvé v úvodní třetině v přesilové hře střelou z pravého kruhu a podruhé udeřil v 53. minutě po individuální akci, kterou vyřešil neobvykle. Nečas převzal na obranné modré čáře puk, prosmýkl se na cestě do útočného pásma mezi dvěmi protihráči a místo střely obkroužil branku, u jejíž levé tyče zasunul puk.

Nečas tak poprvé v kariéře vstřelil v zápase play off NHL dva góly a v této sérii má na kontě čtyři body (2+2). Vyřazovací část v soutěži hrál poprvé loni s bilancí 1+3 v osmi duelech. O výhře Caroliny rozhodl v čase 62:03 z dorážky Jordan Staal a pokračuje trend, že v sérii vítězí oba týmy doma. Gólman Petr Mrázek do hry opět nezasáhl a vítězství sledoval ze střídačky.

To David Rittich je až brankářem číslo tři v Torontu, které rozhodlo v Montrealu třemi góly v prostřední třetině. Skóre otevřel William Nylander, jenž dal branku ve všech čtyřech zápasech série. Na něj navázali Jason Spezza a Joe Thornton. Konečnou podobu výsledku stanovil Alex Galchenyuk, který v utkání posbíral tři body. Jack Campbell zneškodnil 32 střel a poprvé v kariéře vychytal v play off čisté konto.

Výsledky play off NHL

Severní divize - 4. zápas:

Montreal - Toronto 0:4 (stav série: 1:3)

Centrální divize - 5. zápas:

Carolina - Nashville 3:2 v prodl. (stav série: 3:2)