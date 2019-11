Nečas si připsal v NHL poprvé dva body, Mrázek chyboval

New York - Útočník Martin Nečas prožil v NHL poprvé dvoubodový večer, když přispěl gólem a asistencí k jasné výhře Caroliny 8:2 nad Ottawou. Brankář Petr Mrázek podpořil vítězství Hurricanes 27 zákroky. Washington i díky asistencím Jakuba Vrány a Michala Kempného smazal v utkání s Arizonou tříbrankové manko, ale nakonec prohrál 3:4 po nájezdech.

Nečas nejdříve zvýšil v závěru úvodní třetiny na 2:0 i se štěstím, protože stál ve správnou chvíli na správném místě. Vladislav Naměstnikov zblokoval střelu přímo na hůl českého hráče, který bez problémů trefil z pravého kruhu odkrytou branku. Druhý bod si dvacetiletý útočník připsal v 58. minutě, když po jeho přihrávce završil Joel Edmundson střelou od modré čáry debakl Ottawy.

Carolina vedla už ve 37. minutě 5:0, poté se Mrázek ještě ve druhé třetině připravil vlastní chybou o čisté konto. Ostravský rodák nezpracoval u zadního mantinelu nahozený kotouč, který získal Colin White a pohotově ho zasunul do prázdné branky. Český gólman za další branku na 6:2 nemohl, z dorážky ho překonal Brady Tkachuk.

Washington inkasoval poprvé ve čtrnácté minutě a nevyšel mu vůbec vstup do druhé třetiny, v níž pustil v úvodních 45 sekundách dvě branky a prohrával už 0:3. Dvěma góly dostal Capitals na dostřel Jevgenij Kuzněcov. Nejdříve snížil ze samostatného úniku, do kterého ho poslal Vrána. V úvodu třetí třetiny ruský útočník doklepl z úhlu do odkryté branky Kempného střelu od modré čáry, která se k němu odrazila od zadního mantinelu.

Nejlepší tým NHL vyrovnal v předposlední minutě zásluhou T. J. Oshieho, který vstřelil gól i v prodloužení. Rozhodčí ale branku kvůli ofsajdu odvolali. V nájezdech skórovali jen hráči Arizony, ten vítězný si připsal Nick Schmaltz.

NHL:

Carolina - Ottawa 8:2, Washington - Arizona 3:4 po sam. nájezdech