Nečas si připsal v NHL poprvé dva body, Mrázek chyboval

New York - Útočník Martin Nečas prožil v NHL poprvé dvoubodový večer, když přispěl gólem a asistencí k jasné výhře Caroliny 8:2 nad Ottawou. Brankář Petr Mrázek podpořil vítězství Hurricanes 27 zákroky. Washington i díky asistencím Jakuba Vrány a Michala Kempného smazal v utkání s Arizonou tříbrankové manko, ale nakonec prohrál 3:4 po nájezdech.

Nečas nejdříve zvýšil v závěru úvodní třetiny na 2:0 i se štěstím, protože stál ve správnou chvíli na správném místě. Vladislav Naměstnikov zblokoval střelu přímo na hokejku českého hráče, který bez problémů trefil z pravého kruhu odkrytou branku. Druhý bod si dvacetiletý útočník připsal v 58. minutě, když po jeho přihrávce završil Joel Edmundson střelou od modré čáry debakl Ottawy.

"Bylo krásné sledovat, jak puky padají do branky. To jsme potřebovali, v poslední době jsme se tady střelecky trochu trápili. Ale tentokrát jsme šance využili," těšilo trenéra Caroliny Roda Brind'Amoura, jehož svěřenci prohráli předchozí čtyři zápasy. Kouč hostů D. J. Smith nedělal z vysoké prohry tragédii. "Dřeli jsme, ale každá naše chyba skončila brankou. To se někdy stává. Oni hrají doma opravdu dobře. Musíme zápas hodit za hlavu a jít dál," řekl.

Carolina vedla ve 37. minutě už 5:0. "V posledních zápasech jsme nezačínali nejlépe. Jedním z našich hlavních cílů proto bylo zaměřit se na začátek. To se povedlo, vstoupili jsme do utkání s velkou energií a dali rychlou branku," uvedl Edmundson, který si připsal gól a dvě přihrávky a stal se první hvězdou zápasu. Dalších šest hráčů Caroliny včetně Nečase získalo dva body.

Mrázek se ještě ve druhé třetině připravil vlastní chybou o čisté konto. U zadního mantinelu nezpracoval nahozený kotouč, který získal Colin White a pohotově ho zasunul do prázdné branky. Za další branku na 6:2 Mrázek nemohl, z dorážky ho překonal Brady Tkachuk.

Washington inkasoval poprvé v 15. minutě a vůbec mu nevyšel vstup do druhé třetiny, v níž dostal v úvodních 45 sekundách dvě branky a prohrával už 0:3. "První dvě třetiny jsme vůbec nehráli, jak jsme chtěli," zlobil se trenér Washingtonu Todd Reirden. "Kluci si zaslouží pochvalu, jak potom zabrali, ale neměli jsme se do takové situace dostat. Máme štěstí, že jsme získali bod," podotkl.

Dvěma góly snížil Jevgenij Kuzněcov. Nejdříve uspěl v samostatném úniku, do kterého ho poslal Vrána. V úvodu třetí třetiny ruský útočník doklepl z úhlu do odkryté branky Kempného střelu od modré čáry, která se k němu odrazila od zadního mantinelu. "Vždy věříte, že vy nebo vaši spoluhráči v dalším střídání udělají něco, co tým vrátí do zápasu. Jsem rád, že se to povedlo, protože to vypadalo, že prohrajeme," řekl Kuzněcov.

Nejlepší tým NHL vyrovnal v předposlední minutě zásluhou T. J. Oshieho, který vstřelil gól i v prodloužení. Rozhodčí ale branku kvůli ofsajdu odvolali. Oshie ihned tušil, že gólu předcházelo postavení mimo hru. V prodloužení měl šanci i Vrána, ale v přečíslení dva na jednoho chytil jeho pokus lapačkou Antti Raanta.

"Vstali jsme z mrtvých," oddechl si trenér hostů Rick Tocchet. "Museli jsme překonat těžké překážky. Mají dobrý a talentovaný tým. Nemám radost, že jsme přišli o vedení 3:0, ale vyhráli jsme," uvedl. V nájezdech skórovali jen hráči Arizony, vítězný gól dal Nick Schmaltz.

NHL:

Carolina - Ottawa 8:2 (2:0, 3:1, 3:1)

Branky: 25. a 42. Aho, 1. Foegele, 18. Nečas, 33. H. Fleury, 37. D. Hamilton, 54. Dzingel, 58. Edmundson (Nečas) - 39. C. White, 50. B. Tkachuk. Střely na branku: 43:29. Petr Mrázek odchytal za Carolinu celý zápas, inkasoval dvě branky z 29 střel a úspěšnost zásahů měl 93,1 procenta. Diváci: 12.356. Hvězdy zápasu: 1. Edmundson, 2. Aho, 3. Foegele (všichni Carolina).

Washington - Arizona 3:4 po sam. nájezdech (0:1, 1:2, 2:0 - 0:0)

Branky: 29. a 43. Kuzněcov (na první Vrána, na druhou Kempný), 59. Oshie - 15. Keller, 21. Fischer, 21. Grabner, rozhodující sam. nájezd Schmaltz. Střely na branku: 34:35. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Kuzněcov (Washington), 2. Raanta (Arizona), 3. Oshie (Washington).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 17 11 3 3 60:43 25 2. Toronto 19 9 4 6 64:62 22 3. Montreal 17 9 3 5 61:54 21 4. Florida 17 8 5 4 62:63 21 5. Buffalo 17 9 2 6 50:48 20 6. Tampa Bay 15 8 2 5 52:52 18 7. Ottawa 17 6 1 10 47:59 13 8. Detroit 19 6 1 12 42:72 13

Metropolitní divize:

1. Washington 19 13 4 2 77:59 30 2. NY Islanders 16 12 1 3 49:35 25 3. Philadelphia 17 10 2 5 56:52 22 4. Pittsburgh 17 10 1 6 58:44 21 5. Carolina 18 10 1 7 61:52 21 6. NY Rangers 15 7 2 6 51:51 16 7. Columbus 17 6 3 8 40:58 15 8. New Jersey 16 5 4 7 42:61 14

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 18 12 3 3 57:51 27 2. Colorado 17 10 2 5 62:49 22 3. Nashville 17 9 3 5 65:54 21 4. Winnipeg 18 10 1 7 51:54 21 5. Dallas 18 8 2 8 43:45 18 6. Chicago 17 6 4 7 45:53 16 7. Minnesota 17 6 1 10 46:60 13

Pacifická divize:

1. Edmonton 19 12 2 5 58:48 26 2. Calgary 20 10 3 7 59:58 23 3. Arizona 18 10 2 6 53:44 22 4. Vancouver 18 9 3 6 58:47 21 5. Vegas 19 9 3 7 56:56 21 6. Anaheim 18 9 1 8 47:49 19 7. San Jose 18 7 1 10 48:64 15 8. Los Angeles 17 5 1 11 43:66 11

Kanadské bodování NHL:

1. Draisaitl (Edmonton) 19 34 (14+20) 2. Pastrňák (Boston) 17 30 (15+15) 3. McDavid (Edmonton) 19 30 (11+19) 4. Marchand (Boston) 17 29 (11+18) 5. J. Carlson (Washington) 19 29 (8+21) 6. Matthews (Toronto) 19 25 (13+12) 7. Ovečkin (Washington) 19 23 (13+10) 8. MacKinnon (Colorado) 17 22 (9+13) 9. Barkov (Florida) 17 22 (5+17) 10. Huberdeau (Florida) 17 21 (9+12) 25. Hertl (San Jose) 18 18 (7+11) 30. Vrána (Washington) 19 17 (9+8) 100. Voráček (Philadelphia) 17 12 (4+8) 103. Nečas (Carolina) 18 12 (4+8) 131. Kempný (Washington) 11 11 (3+8) 169. Palát (Tampa Bay) 15 9 (5+4) 185. Hronek (Detroit) 19 9 (3+6) 187. Simon (Pittsburgh) 17 9 (2+7)

Střelci:

1. Pastrňák (Boston) 15 branek, 2. Draisaitl (Edmonton) 14, 3. Ovečkin (Washington), Matthews (Toronto) oba 13, 5. Neal (Edmonton) 12, 6. Marchand (Boston), Mantha (Detroit), McDavid (Edmonton) všichni 11, 9. E. Lindholm, M. Tkachuk (oba Calgary), E. Kane (San Jose), B. Schenn (St. Louis), R. Smith (Vegas) všichni 10, 14. Vrána (Washington) 9, ...43. Hertl (San Jose) 7, 77. Palát (Tampa Bay), Faksa (Dallas) oba 5.