Utkání NHL Carolina - NY Rangers. Vpravo Martin Nečas z Caroliny Hurricanes, vlevo Pavel Buchněvič z New York Rangers. ČTK/AP/Karl B DeBlaker

New York - Hokejový brankář Petr Mrázek v nedělním utkání NHL z 24 střel pětkrát inkasoval, Carolina přesto porazila New York Rangers 8:5. V dresu vítězných Hurricanes si premiérový bod v soutěži díky nahrávce připsal devatenáctiletý útočník Martin Nečas, za Rangers asistoval stejně starý centr Filip Chytil.

Zápas se na straně Caroliny nesl ve znamení premiér. Šestadvacetiletý Mrázek se radoval z prvního triumfu v barvách Hurricanes poté, co v úvodním duelu sezony nezabránil prohře s New York Islanders 1:2 v prodloužení. Poprvé okusili pocit ze vstřeleného gólu nováčci Warren Foegele a Andrej Svečnikov. Třemi body se pod úspěch Caroliny podepsali útočníci Foegele (2+1), Jordan Staal (1+2) a Justin Williams (0+3).

Rangers do souboje vstoupili lépe a po sedmi minutách vedli 2:0. U druhé trefy hostů si Nečas nepokryl před brankou skórujícího Chrise Kreidera. Snížení zařídil Foegel, když Nečas za brankou nahrál Williamsovi, který u pravé tyče branky Alexandara Georgieva našel zakončujícího kanadského útočníka.

Hurricanes do konce první části manko vymazali, ale ve 23. minutě si Rangers vzali vedení zpět. Chytil jel důsledně za pukem do útočné třetiny, vyhrál souboj u hrazení a přenechal puk Bradymu Skjeiovi, který ujel Nečasovi a vybídl ke skórování do prázdné branky Jimmyho Veseyho.

Hosté celkem čtyřikrát vedli, ale Carolina pokaždé našla odpověď. O výhře rozhodla v závěrečné třetině, v níž ještě prohrávala 4:5, ale poté čtyřmi brankami v řadě zápas otočila. Rozdílovou trefu zaznamenal osmnáctiletý Svečnikov. "Na tohle jsem čekal celý život. Byl to můj sen, který se mi splnil," rozplýval se z prvního gólu v NHL ruský útočník, jehož si zástupci klubu vybrali na posledním draftu ze druhého místa.

Trenéra Caroliny Roda Brind'Amoura potěšila bojovnost mužstva. "I když jsme prohrávali o dvě branky, což naštěstí bylo na začátku zápasu, necítili jste na střídačce žádnou paniku nebo odevzdanost. Řekli jsme si, že předvedeme svoji hru a uvidíme, co se stane," prozradil kanadský kouč.

"Hráči si věří, cítíte to. Máme před sebou hromadu práce. Děláme chyby, které bychom neměli. Tiše věříme, že se můžeme vrátit zpátky do zápasu bez ohledu na skóre. Z toho mám dobrý pocit. Máme spoustu dobrých hráčů a díky tomu to tak cítím," dodal Brind'Amour, který z pozice kapitána dovedl Hurricanes v roce 2006 k zatím jedinému Stanley Cupu.

Další třináctigólová přestřelka se zrodila v Chicagu, kde Toronto vydřelo dva body za výhru 7:6 v prodloužení a připravilo Blackhawks první porážku v ročníku po dvou venkovních výhrách.

Devátým hattrickem v kariéře se na triumfu Maple Leafs podílel John Tavares a čtyřmi body za dvě trefy a dvě přihrávky další centr Auston Matthews. Tři body za vítězný gól a dvě asistence nasbíral obránce Morgan Rielly, zadáci Blackhawks Duncan Keith a Henri Jokiharju zaznamenali tři nahrávky. Domácí bek Jan Rutta ani útočník David Kämpf nebodovali.

"Chci předvádět co nejvyrovnanější výkony. V každém utkání toho od sebe hodně očekávám, ať už mám puk nebo ne," prohlásil Tavares, který předchozích devět sezon strávil v New York Islanders a v létě s kanadským klubem podepsal sedmiletý kontrakt za 77 milionu dolarů.

Zápasu předcházel ceremoniál připomínající legendárního útočníka Stana Mikitu, který v roce 1961 oslavil s Blackhawks Stanleyův pohár. V srpnu zemřel ve věku 78 let.

Los Angeles zdolalo Detroit 4:2. Za Red Wings znovu nastoupili obránci Filip Hronek a Libor Šulák, kteří nebodovali. Dvacetiletý Hronek si z utkání odnesl 14 trestných minut včetně desetiminutového osobního trestu za nesportovní chování, když se pustil do šarvátky s Paulem LaDuem.

Výsledky NHL

Carolina - NY Rangers 8:5 (2:2, 2:2, 4:1)

Branky: 10. a 52. Foegele (na první Nečas), 15. Martinook, 30. J. Staal, 40. Ferland, 46. Wallmark, 51. A. Svečnikov, 60. Teräväinen - 1. a 23. J. Vesey (na druhou Chytil), 7. a 45. Kreider, 32. Bučněvič. Střely na branku: 40:24. Brankář Petr Mrázek (Carolina) odchytal celý zápas, inkasoval pětkrát z 24 střel a měl úspěšnost zákroků 79,2 procenta. Diváci: 13.526. Hvězdy zápasu: 1. A. Svečnikov, 2. Foegele, 3. Martinook (všichni Carolina).

Chicago - Toronto 6:7 v prodl. (2:2, 1:2, 3:2 - 0:1)

Branky: 59. a 60. P. Kane, 10. Toews, 13. DeBrincat, 26. Hayden, 43. Manning - 24., 28. a 50. Tavares, 15. a 59. Matthews, 15. K. Kapanen, 61. Rielly. Střely na branku: 31:34. Diváci: 21.812.

Los Angeles - Detroit 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

50. a 60. Iafallo, 5. Kopitar, 37. LaDue - 9. A. Mantha, 57. D. Larkin. Střely na branku: 25:38. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. J. Campbell, 2. Kopitar, 3. Kovalčuk (všichni Los Angeles).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 3 2 0 1 13:13 4 2. Montreal 2 1 1 0 7:4 3 3. Ottawa 2 1 1 0 8:7 3 4. Tampa Bay 1 1 0 0 2:1 2 5. Buffalo 2 1 0 1 3:5 2 6. Boston 2 1 0 1 4:7 2 7. Florida 1 0 1 0 1:2 1 8. Detroit 2 0 1 1 4:7 1

Metropolitní divize:

1. Carolina 3 2 1 0 12:8 5 2. Washington 2 1 1 0 13:7 3 3. New Jersey 1 1 0 0 5:2 2 4. NY Islanders 2 1 0 1 5:5 2 5. Philadelphia 2 1 0 1 7:7 2 6. Columbus 2 1 0 1 4:5 2 7. Pittsburgh 2 1 0 1 8:11 2 8. NY Rangers 3 0 0 3 8:14 0

Západní konference:

Centrální divize:

1. Chicago 3 2 1 0 15:14 5 2. Dallas 2 2 0 0 8:1 4 3. Colorado 2 2 0 0 9:3 4 4. Nashville 2 2 0 0 7:5 4 5. Winnipeg 2 1 0 1 6:6 2 6. Minnesota 2 0 1 1 2:6 1 7. St. Louis 2 0 1 1 5:10 1

Pacifická divize:

1. Anaheim 2 2 0 0 6:2 4 2. Los Angeles 2 1 1 0 6:5 3 3. Calgary 2 1 0 1 9:9 2 Vancouver 2 1 0 1 9:9 2 5. San Jose 2 1 0 1 5:7 2 6. Vegas 2 1 0 1 4:6 2 7. Edmonton 1 0 0 1 2:5 0 8. Arizona 2 0 0 2 0:4 0