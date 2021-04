Nečas si opět připsal dva body, Kořenář v NHL debutoval

New York - Hokejový útočník Martin Nečas byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu, gólem a přihrávkou ale neodvrátil prohru Caroliny s Detroitem 4:5 po samostatných nájezdech. Jeho spoluhráč Petr Mrázek chytil 24 střel a v rozstřelu kryl pět ze sedmi nájezdů včetně pokusů Filipa Hronka a Filipa Zadiny, který si v utkání připsal přihrávku. Nečas se svým nájezdem také neuspěl. Ondřej Palát pomohl přihrávkou k vítězství Tampy Bay 3:0 v Nashvillu.

První minuty si v NHL připsal brankář Josef Kořenář, který při prohře San Jose 2:4 s Los Angeles nastoupil do třetí třetiny a ze sedmi střel neinkasoval. Jednu asistenci zaznamenal za poražené Tomáš Hertl. Jednou přihrávkou přispěl David Kämpf k vítězství Chicaga 4:3 v Columbusu.

Nečas otevřel skóre ve druhé minutě střelou z levého kruhu ke vzdálenější tyči. Detroit už ale v polovině úvodní třetiny vedl. Vyrovnávací branka padla po akci Zadiny, jehož střelu dorazil Dylan Larkin. Vedení se i nadále přelévalo, Carolina otočila na 3:2, ale v 54. minutě inkasovala na 3:4. Zápas poslal do prodloužení Sebastian Aho, jenž se po Nečasově přihrávce prosadil střelou z levého kruhu.

Mrázka překonal v úvodní sérii rozstřelu Larkin nad lapačku a Andrej Svečnikov vyrovnal ve třetím kole v situaci, kdy musel proměnit nájezd, aby zápas pokračoval. Poté se na další gól čekalo až do sedmé série. Mezitím Nečas neuspěl s forhendovou kličkou, Hronek se Zadinou nenašli skulinku mezi Mrázkovými betony. Rozhodl Adam Erne, který se prosadil střelou nad vyrážečku.

Nečas s bodem spokojený nebyl. "Vždy chceme vyhrát. Bod je lepší než nic, ale když jsme vyrovnali na 4:4, měli jsme zápas strhnout v prodloužení nebo v nájezdech na svou stranu," řekl. "Musíme být lepší. Neměli jsme žádnou delší pasáž, ve které bychom je přehrávali. Nehráli jsme otřesně, ale nepodali jsme nejlepší výkon," doplnil.

Nečas i zmínil, že některé inkasované góly byly smolné. Například před brankou na 3:3 si chtěl útočník Caroliny Jordan Staal v předbrankovém prostoru přikopnout puk na hokejku, ale místo toho se trefil mezi Mrázkovy betony.

"Poslední dobou hrajeme ve svém pásmu dobře, ale tentokrát se nám nedařilo dostávat puky ven z třetiny. Jejich obránci nahazovali puky na branku a třikrát skórovali po šťastných odrazech," vysvětlil Nečas. "Pro nás to byla smůla, ale přesně tohle se stává, když se tlačíte do branky. To nám také chybělo. Mám pocit, že jsme moc času v útočném pásmu nestrávili a že jsme tam neudělali tolik vzruchu jako obvykle," dodal.

Nečas zaznamenal podruhé za sebou bilanci 1+1 a v produktivitě českých hráčů má stejně jako David Pastrňák a Jakub Voráček 32 bodů. Lepším je pouze Palát (12+23), který ve 35. minutě připravil druhý gól Tampy Bay. Rodák z Frýdku-Místku přihrál z levé strany puk Eriku Černákovi, který z mezikruží se štěstím zvýšil. Střelu slovenského beka si do vlastní sítě srazil Ryan Ellis. Andrej Vasilevskij zneškodnil 36 střel a připsal si čtvrtou nulu sezony.

San Jose hrálo s Los Angeles podruhé ve dvou dnech, ale v brance opět nejdříve dostal přednost Martin Jones. Zkušený gólman inkasoval čtyři branky z 19 střel, přičemž ho Kings překonali třikrát ve druhé třetině a odskočili na 4:1. Od poslední části tak přenechal své místo Kořenářovi.

"Vypadalo, že hráči potřebují vlít nějakou dávku energie. Doufal jsem, že s tím chlapcem (Kořenářem), který nastoupil poprvé, začnou hrát okolo něho trochu důrazněji a že je to nakopne," vysvětlil změnu kouč Bob Boughner. Jeho svěřenci ve zbytku zápasu už jen zkorigovali skóre na 2:4. U tohoto gólu si připsal asistenci Hertl, díky jehož práci před brankou se dostal k dorážce Timo Meier.

Philadelphia doma zdolala Boston 3:2. Zápas rozhodl ve 47. minutě Sean Couturier, jenž nastupuje v jedné lajně s Voráčkem a v posledních pěti zápasech nasbíral sedm bodů (5+2). "Když hrajete s hráči jako G (Giroux) a Jake, tak víte, že šance přijdou. Snažím se jen chodit do správných míst, a když mám puk, předávám jim ho. Oba skvěle tvoří hru, funguje nám to," pochvaloval si Couturier.

Voráček ale v zápase nebodoval, navíc byl Philadelphii kvůli němu odvolán čtvrtý gól po trenérské výzvě. Záběry odhalily, že kladenský odchovanec nedovoleně atakoval brankáře soupeře. Na druhé straně vyšel naprázdno i Pastrňák, který nastupoval ve druhé formaci s Davidem Krejčím. Gólman Bruins Daniel Vladař zůstal na střídačce. Stejnou roli zastával i brankář Calgary David Rittich, jehož spoluhráči porazili Edmonton 5:0.

Chicago už ve čtvrté minutě prohrávalo 0:2, ale otočilo na 4:2. K obratu pomohl Kämpf, po jehož zblokované střele si našel puk před brankou Carl Söderberg a ještě v úvodní třetině vyrovnal. Columbus dal kontaktní gól až v poslední minutě při hře bez brankáře a více nestihl.

Auston Matthews zajistil svým třetím hattrickem v kariéře vítězství Toronta 6:5 nad Ottawou a upevnil si vedení v tabulce střelců. Americký útočník má 31 tref, druzí v pořadí Mikko Rantanen a Connor McDavid ztrácejí osm gólů. Gólman Maple Leafs Jack Campbell vytvořil nový rekord NHL - je prvním brankářem, který si ve svých úvodních jedenácti zápasech sezony připsal pokaždé výhru.

Statistika sobotních zápasů NHL:

Dallas - Florida 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Branky: 1. a 42. Robertson, 2. L'Esperance, 10. Jamie Benn - 40. Barkov. Střely na branku: 20:21. Diváci: 4165 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Robertson, 2. Hintz, 3. Chudobin (všichni Dallas).

Philadelphia - Boston 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Branky: 12. Konecny, 18. Gostisbehere, 47. Couturier - 6. Bergeron, 32. DeBrusk. Střely na branku: 23:32. Diváci: 3025 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Konecny, 2. Elliott, 3. Couturier (všichni Philadelphia).

Carolina - Detroit 4:5 po sam. nájezdech (2:2, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 2. Nečas, 15. J. Staal, 30. D. Hamilton, 56. Aho (Nečas) - 54. a rozhodující sam. nájezd Erne, 7. D. Larkin (Zadina), 11. Mantha, 37. Filppula. Střely na branku: 34:28. Petr Mrázek odchytal za Carolinu celý zápas, inkasoval čtyři branky z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 85,71 procenta. Diváci: 4987 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Erne (Detroit), 2. D. Hamilton, 3. Nečas (oba Carolina).

Columbus - Chicago 3:4 (2:2, 0:2, 1:0)

Branky: 2. Del Zotto, 4. Atkinson, 60. Laine - 11. DeBrincat, 18. Söderberg (Kämpf), 24. Kalynuk, 37. D. Strome. Střely na branku: 26:28. Diváci: 4502 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. DeBrincat, 2. Lankinen (oba Chicago), 3. Del Zotto (Columbus).

Montreal - Winnipeg 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)

Branky: 31. Stastny, 37. Ehlers, 40. Forbort, 48. Copp, 51. Perreault. Střely na branku: 19:25. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Perreault, 2. Copp, 3. Hellebuyck (všichni Winnipeg).

Toronto - Ottawa 6:5 (2:0, 2:3, 2:2)

Branky: 9., 10. a 40. Matthews, 37. Marner, 45. I. Michejev, 60. Hyman - 33. Batherson, 34. Formenton, 37. Stützle, 48. C. Brown, 60. Norris. Střely na branku: 38:32. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Marner (oba Toronto), 3. C. Brown (Ottawa).

Nashville - Tampa Bay 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky: 7. Colton, 35. Černák (Palát), 60. Gourde. Střely na branku: 36:34. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Colton (oba Tampa Bay), 3. Rinne (Nashville).

St. Louis - Minnesota 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 24. a 60. Hoffman, 65. R. O´Reilly - 19. Sturm, 39. Dumba. Střely na branku: 30:30. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Hoffman, 2. R. O´Reilly, 3. Dunn (všichni St. Louis).

Calgary - Edmonton 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)

Branky: 24. Monahan, 31. J. Gaudreau, 34. E. Lindholm, 40. Giordano, 54. B. Ritchie. Střely na branku: 32:17. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Giordano, 2. Backlund, 3. Mangiapane (všichni Calgary).

San Jose - Los Angeles 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)

Branky: 17. Gambrell, 53. Meier (Hertl) - 12. Carter, 23. Athanasiou, 24. Iafallo, 40. D. Brown. Střely na branku: 28:26. Josef Kořenář odchytal za San Jose dvacet minut a ze sedmi střel neinkasoval. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Carter, 2. Athanasiou, 3. D. Brown (všichni Los Angeles).

Tabulky NHL:

Centrální divize:

1. Carolina 40 27 4 9 132:99 58 2. Tampa Bay 41 28 2 11 141:101 58 3. Florida 42 26 4 12 133:115 56 4. Nashville 42 22 1 19 109:119 45 5. Chicago 42 19 5 18 118:132 43 6. Dallas 39 15 10 14 109:101 40 7. Columbus 43 15 8 20 109:141 38 8. Detroit 43 14 6 23 96:139 34

Severní divize:

1. Toronto 41 28 3 10 139:105 59 2. Winnipeg 41 25 3 13 134:109 53 3. Edmonton 42 25 2 15 134:120 52 4. Montreal 38 17 9 12 118:108 43 5. Calgary 41 17 3 21 108:124 37 6. Vancouver 37 16 3 18 100:120 35 7. Ottawa 42 13 4 25 112:159 30

Východní divize:

1. Washington 41 26 4 11 138:125 56 2. NY Islanders 41 26 4 11 122:96 56 3. Pittsburgh 41 26 2 13 141:116 54 4. Boston 38 21 6 11 108:96 48 5. Philadelphia 40 19 6 15 119:143 44 6. NY Rangers 40 19 5 16 131:109 43 7. New Jersey 39 14 6 19 101:127 34 8. Buffalo 40 9 6 25 93:141 24

Západní divize:

1. Colorado 40 27 4 9 142:95 58 2. Vegas 39 26 2 11 127:92 54 3. Minnesota 40 24 3 13 119:109 51 4. St. Louis 41 19 6 16 119:128 44 5. Arizona 41 19 5 17 114:129 43 6. San Jose 40 18 4 18 113:133 40 7. Los Angeles 40 16 6 18 110:117 38 8. Anaheim 41 12 7 22 92:133 31

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 42 69 (23+46) 2. Draisaitl (Edmonton) 42 61 (22+39) 3. Matthews (Toronto) 38 52 (31+21) 4. Marner (Toronto) 41 52 (14+38) 5. P. Kane (Chicago) 42 52 (14+38) 6. Marchand (Boston) 36 48 (19+29) 7. MacKinnon (Colorado) 36 48 (15+33) 8. Rantanen (Colorado) 40 47 (23+24) 9. Crosby (Pittsburgh) 40 47 (16+31) 10. Scheifele (Winnipeg) 41 47 (15+32) 36. Palát (Tampa Bay) 41 35 (12+23) 50. Pastrňák (Boston) 31 32 (16+16) 53. Nečas (Carolina) 37 32 (11+21) 55. Voráček (Philadelphia) 37 32 (7+25) 71. D. Kubalík (Chicago) 42 29 (14+15) 100. Hertl (San Jose) 34 26 (12+14) 111. Zacha (New Jersey) 38 25 (10+15) 121. Vrána (Washington) 38 24 (11+13) 143. Krejčí (Boston) 34 23 (2+21) 156. Hronek (Detroit) 43 22 (2+20)