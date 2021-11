Nečas rozhodl prodloužení, v NHL skórovali i Hertl se Zachou

New York - Hokejový útočník Martin Nečas rozhodl v NHL gólem v prodloužení o výhře Caroliny 2:1 na ledě Tampy Bay a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Tomáš Hertl pojistil trefou v předposlední minutě vítězství San Jose 4:1 v Calgary. Pavel Zacha podpořil jednou brankou kanonádu New Jersey, které porazilo Floridu 7:3. Boston i díky dvěma asistencím Davida Pastrňáka zdolal Ottawu 3:2.

V úterním programu NHL si připsal asistenci i Dominik Kubalík při výhře Chicaga 3:2 po nájezdech nad Pittsburghem. Filip Hronek přihrál na jednu branku Detroitu, který zvítězil doma 4:2 nad Edmontonem.

Nečas zavezl při rozhodující akci po pravé straně puk do útočné třetiny, najel si přes šířku pásma do levého kruhu a střelou k bližší tyči si připsal v čase 63:36 třetí gól sezony. "Překřížili jsme se (se Sebastianem Ahem), strhl jednoho hráče s sebou k brance a dostal jsem trochu více prostoru. Zasekl jsem, snažil jsem se využít clony obránce a zafungovalo to," popsal Nečas vítězný gól.

V základní hrací době vedl obhájce Stanleyova poháru od 29. minuty brankou Stevena Stamkose, skóre vyrovnal ve třetí třetině Teuvo Teräväinen. Carolina vstřelila v prodloužení gól už v čase 61:39 a někteří hráči mířili do šatny, ale po trenérské výzvě byla branka Bradyho Skjeie odvolána kvůli ofsajdu.

"Už se nám to stalo minulou nebo předminulou sezonu a pokud si dobře vzpomínám, tak jsme ho tehdy prohráli. Musíte to hodit za hlavu a hrát, jako by se nic nestalo. Jsem rád, že jsme vyhráli. Bylo po nás ohromně důležité, abychom se po posledním zápase s Floridou (2:5) vrátili na vítěznou vlnu," řekl Nečas, který zařídil Carolině desátou výhru z jedenácti odehraných utkání.

Hertl i Zacha skórovali v této sezoně pošesté a jsou nejlepšími českými střelci v soutěži. Hertl vyslal sedm střel, ale prosadil se až v 59. minutě, v níž dobruslil při hře hostí bez gólmana puk odražený od zadního mantinelu a elegantní otočkou zvýšil vedení San Jose na 3:1. V dresu Calgary plnil roli náhradního brankáře Daniel Vladař.

San Jose chyběl v pátém utkání za sebou kvůli covidovému protokolu hlavní kouč Bob Boughner, bez něhož tým získal 7 z 10 bodů. Sharks postrádali v Calgary i sedm hráčů ze základu včetně Erika Karlssona.

"I když máme v sestavě hodně nových kluků, tak se všichni zúčastnili přípravného kempu. Vědí, co po nás trenéři vyžadují a jak máme hrát, abychom vítězili," vysvětlil Logan Couture, jenž ve 45. minutě zlomil stav 1:1. "Dobře jsme bránili, zblokovali jsme hodně střel. Vůle obětovat se pro tým dnes vyhrává zápasy. Jsem hrdý na to, jak kluci bojují," dodal.

New Jersey prohrávalo s Floridou ve 22. minutě 2:3. Brzy ale vyrovnal svou druhou trefou v zápase Andreas Johnsson a Zacha na začátku třetí třetiny upravil skóre už na 5:3. Český útočník se prosadil v přesilové hře z rychlého protiútoku.

Boston vyrovnal ve 26. minutě v přesilové hře na 1:1 po Pastrňákově akci, jehož střílená přihrávka z levého kruhu k pravé tyči se odrazila od Brada Marchanda do branky. Havířovský rodák stál v závěru druhé třetiny i u vítězného gólu na 3:2, po jeho pasu rozhodl Patrice Bergeron. Pastrňák byl zvolen druhou hvězdou zápasu.

Detroit vedl ve 35. minutě 3:0. První dva góly vstřelil Vladimir Naměstnikov, u druhého dorazil Hronkovu střelu od modré čáry. Edmonton snížil na rozdíl jedné branky i díky trefě Connora McDavida, který bodoval ve všech jedenácti zápasech sezony (9+14). Domácí ale těsné vedení udrželi a při hře Oilers bez brankáře stvrdili výhru.

Chicago vyhrálo pod vedením nového trenéra Dereka Kinga i druhé utkání a opět po dramatickém průběhu. Po dvou třetinách vedlo 2:0, přičemž u úvodní branky si připsal druhou asistenci Kubalík. Pittsburgh, jenž hrál bez Dominika Simona, vyrovnal dvěma góly Jeffa Cartera, ale rozstřel ovládli domácí. V nájezdech uspěli Jonathan Toews a Alex DeBrincat, zatímco Marc-Andre Fleury, který chytil v zápase 42 střel, kryl oba pokusy hostů.

Výsledky NHL

Boston - Ottawa 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)

Branky: 26. Marchand (Pastrňák), 31. Forbort, 39. Bergeron (Pastrňák) - 2. Sanford, 34. Zajcev. Střely na branku: 36:27. Diváci: 17.850. Hvězdy utkání: 1. Bergeron, 2. Pastrňák, 3. Forbort (všichni Boston).

Montreal - Los Angeles 2:3 v prodl. (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 16. Chiarot, 54. Evans - 25. Lemieux, 41. Iafallo, 64. A. Kempe. Střely na branku: 35:34. Diváci: 20.042. Hvězdy utkání: 1. A. Kempe (Los Angeles), 2. Evans (Montreal), 3. Iafallo (Los Angeles).

Tampa Bay - Carolina 1:2 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 29. Stamkos - 50. T. Teräväinen, 64. Nečas. Střely na branku: 18:31. Diváci: 19.092. Hvězdy utkání: 1. Nečas (Carolina), 2. Vasilevskij, 3. Stamkos (oba Tampa Bay).

New Jersey - Florida 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)

Branky: 16. a 22. A. Johnsson, 18. Hischier, 39. P.K. Subban, 45. Zacha, 46. T. Smith, 57. Vesey - 4. S. Bennett, 21. Barkov, 22. Tippett. Střely na branku: 31:38. Diváci: 10.627. Hvězdy utkání: 1. Hischier, 2. A. Johnsson, 3. T. Smith (všichni New Jersey).

Detroit - Edmonton 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Branky: 15. a 27. Naměstnikov (na druhou Hronek), 35. D. Larkin, 60. Seider - 40. Puljujärvi, 41. McDavid. Střely na branku: 39:33. Diváci: 16.953. Hvězdy utkání: 1. Naměstnikov, 2. Nedeljkovic (oba Detroit), 3. McDavid (Edmonton).

Winnipeg - St. Louis 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0)

Branky: 31. Pionk, 47. Connor - 19. Bučněvič, 52. Kyrou, rozhodující sam. nájezd R. O'Reilly. Střely na branku: 41:33. Diváci: 14.004. Hvězdy utkání: 1. Binnington (St. Louis), 2. Pionk (Winnipeg), 3. Kyrou (St. Louis).

Chicago - Pittsburgh 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 2:0, 0:2 - 0:0)

Branky: 23. Khaira (Kubalík), 36. S. Jones, rozhodující sam. nájezd J. Toews - 46. a 56. Carter. Střely na branku: 32:44. Diváci: 17.736. Hvězdy utkání: 1. S. Jones, 2. Fleury (oba Chicago), 3. Carter (Pittsburgh).

Calgary - San Jose 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Branky: 22. Mangiapane - 21. Barabanov, 45. Couture, 59. Hertl, 60. Dahlen. Střely na branku: 38:26. Diváci: 14.960. Hvězdy utkání: 1. Hill, 2. Burn (oba San Jose), 3. Lucic (Calgary).

Vancouver - Anaheim 2:3 v prodl. (0:1, 0:0, 2:1 - 0:1)

Branky: 54. J.T. Miller, 60. E. Pettersson - 12. Fowler, 50. Lundeström, 64. Terry. Střely na branku: 43:30. Diváci: 18.201. Hvězdy utkání: 1. Gibson (Anaheim), 2. Boeser (Vancouver), 3. Terry (Anaheim).

Vegas - Seattle 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Branky: 41. a 42. R. Smith, 20. Pietrangelo, 40. Dadonov - 5. Eberle, 40. Gourde. Střely na branku: 23:27. Diváci: 18.246. Hvězdy zápasu. 1. Pietrangelo, 2. R. Smith, 3. Theodore (všichni Vegas).

Tabulky NHL

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 13 10 1 2 52:35 21 2. Detroit 14 7 2 5 43:46 16 3. Tampa Bay 12 6 3 3 36:37 15 4. Toronto 13 7 1 5 33:37 15 5. Buffalo 12 5 2 5 36:36 12 6. Boston 10 6 0 4 28:28 12 7. Ottawa 12 3 1 8 30:43 7 8. Montreal 14 3 1 10 28:48 7

Metropolitní divize:

1. Carolina 11 10 0 1 41:21 20 2. NY Rangers 13 7 3 3 33:37 17 3. Washington 12 6 4 2 42:32 16 4. Philadelphia 10 6 2 2 32:25 14 5. Columbus 10 7 0 3 32:28 14 6. New Jersey 11 6 2 3 33:33 14 7. NY Islanders 10 5 2 3 27:25 12 8. Pittsburgh 11 4 4 3 35:35 12

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 11 8 1 2 40:27 17 2. Minnesota 11 8 0 3 37:36 16 3. Winnipeg 12 6 3 3 39:35 15 4. Nashville 12 6 1 5 32:33 13 5. Dallas 11 4 2 5 25:35 10 6. Colorado 10 4 1 5 30:36 9 7. Chicago 14 3 2 9 31:50 8 8. Arizona 12 1 1 10 19:49 3

Pacifická divize:

1. Edmonton 11 9 0 2 47:32 18 2. Calgary 12 7 3 2 41:26 17 3. Anaheim 14 7 3 4 45:39 17 4. San Jose 12 7 1 4 36:31 15 5. Los Angeles 13 7 1 5 38:34 15 6. Vegas 13 7 0 6 37:40 14 7. Vancouver 13 5 2 6 35:36 12 8. Seattle 13 4 1 8 36:44 9