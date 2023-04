Nečas rozhodl o vítězství Caroliny, Mrázek s Vaněčkem pomohli k výhrám

New York - Český hokejový útočník Martin Nečas gólem v prodloužení rozhodl o vítězství Caroliny 3:2 nad Ottawou. David Kämpf, Ondřej Palát a Dominik Kubalík zaznamenali shodně jednu asistenci a radovali se z výher. Uspěli také gólmani. Vítek Vaněček 22 zákroky přispěl k vítězství New Jersey 5:1 nad Pittsburghem a Petr Mrázek zlikvidoval 33 střel Calgary při výhře Chicaga 4:3.

Nečas v čase 64:19 vlétl do útočného pásma, na ose hřiště převzal přihrávku Bradyho Skjeie a z prostoru mezi kruhy vystřelil Carolině třetí výhru za sebou. Český útočník rozhodl čtvrté prodloužení v sezoně a vládne v této statistice napříč celou NHL.

Kubalík asistoval u čtvrté branky Detroitu při výhře 5:0 na ledě Montrealu a zaznamenal 25. asistenci v ročníku. K nahrávkám přidal 20 branek a od osobního maxima z nováčkovské sezony 2019/2020 ho dělí jediný bod. Souboj dvou nejhorších týmů Atlantické divize rozhodl třemi body David Perron (2+1).

Až do 47. minuty zápasu New Jersey s Pittsburghem dávali góly jenom Devils. Za stavu 5:0 ale výsledek korigoval Bryan Rust a připravil brankáře Vaněčka o čtvrté čisté konto v sezoně. New Jersey i díky výkonu českého brankáře drží v tabulce Východní konference třetí místo. Dvaadvacátý bod v sezoně zaznamenal Palát, jenž připravil úvodní branku utkání.

O čtyři body lepší je v dosavadním průběhu sezony Kämpf, jenž se v úterý podílel na jedné brance Toronta při výhře 4:2 nad Columbusem. Poctivý forvard si 26. bodem vyrovnal své osobní maximum z minulé sezony a má pět zápasů k tomu, aby ho vylepšil.

Gólman Petr Mrázek 33 zásahy zkomplikoval Calgary boj o play off. Chicago díky Mrázkovu spolehlivému výkonu vyhrálo 4:3 a protrhlo černou sérii osmi porážek v řadě. Calgary ztratilo po čtyřech zápasech a z devátého místa na osmý Winnipeg stále ztrácí dva body.

NHL: Toronto - Columbus 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) Branky: 6. a 49. Aston-Reese, 28. Kerfoot (Kämpf), 59. Matthews - 13. Roslovic, 53. E. Robinson. Střely na branku: 50:26. Diváci: 18.597. Hvězdy zápasu: 1. Aston-Reese (Toronto), 2. Greaves (Columbus), 3. Kämpf (Toronto). Montreal - Detroit 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) Branky: 11. a 48. Perron, 5. Raymond, 28. Luff, 39. Veleno (Kubalík). Střely na branku: 24:21. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Perron, 2. Veleno, 3. Czarnik (všichni Detroit). Florida - Buffalo 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) Branky: 16. Ekblad, 41. M. Tkachuk - 9. Cozens. Střely na branku: 36:40. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. M. Tkachuk, 2. Montour, 3. Lyon (všichni Florida). New Jersey - Pittsburgh 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) Branky: 15., 40. a 43. Mercer, 9. Hamilton (Palát), 23. Meier - 47. Rust. Střely na branku: 36:23. Vítek Vaněček za New Jersey odchytal celý zápas, inkasoval jednu branku z 23 střel a úspěšnost zákroků měl 95,7 procenta. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Mercer, 2. Vaněček, 3. Hamilton (všichni New Jersey). Carolina - Ottawa 3:2 v prodl. (2:0, 0:1, 0:1 - 1:0) Branky: 2. Kotkaniemi, 16. Skjei, 65. Nečas - 31. Giroux, 43. B. Tkachuk. Střely na branku: 37:28. Diváci: 18.680. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. Skjei, 3. Kotkaniemi (všichni Carolina). Nashville - Vegas 3:2 v prodl. (2:0, 0:2, 0:0 - 1:0) Branky: 7. a 14. Novak, 64. Glass - 26. a 34. Pietrangelo. Střely na branku: 27:32. Diváci: 17.420. Hvězdy zápasu: 1. Glass, 2. Novak (oba Nashville), 3. Pietrangelo (Vegas). Calgary - Chicago 3:4 (1:2, 1:0, 1:2) Branky: 12. Toffoli, 32. Hanifin, 54. Backlund - 6. a 42. Athanasiou, 20. Khaira, 44. A. Wagner. Střely na branku: 36:23. Petr Mrázek odchytal za Chicago celý zápas, inkasoval tři branky z 36 střel a úspěšnost zákroků měl 91,7 procenta. Diváci: 17.137. Hvězdy zápasu: 1. Athanasiou (Chicago), 2. Hanifin (Calgary), 3. Toews (Chicago). St. Louis - Philadelphia 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) Branky: 6. Kyrou, 26. T. Pitlick, 29. Faulk, 60. Toropčenko - 46. J. van Riemsdyk, 52. Frost. Střely na branku: 32:34. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Binnington, 2. Faulk, 3. Kyrou (všichni St. Louis). San Jose - Colorado 3:4 v prodl. (0:2, 1:1, 2:0 - 0:1) Branky: 33. a 48. Labanc, 46. Peterson - 38. a 64. MacKinnon, 5. J. Johnson, 7. Rodrigues. Střely na branku: 31:42. Diváci: 11.067. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon (Colorado), 2. Kähkönen, 3. E. Karlsson (oba San Jose). Los Angeles - Edmonton 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) Branky: 51. Arvidsson - 32. Nugent-Hopkins, 53. Draisaitl, 59. Nurse. Střely na branku: 21:33. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl (Edmonton), 2. Arvidsson (Los Angeles), 3. Nugent-Hopkins (Edmonton). Vancouver - Seattle 2:5 (2:1, 0:3, 0:1) Branky: 5. E. Pettersson, 14. Beauvillier - 17. Gourde, 26. B. Tanev, 31. Eberle, 37. Schwartz, 59. Beniers. Střely na branku: 18:28. Diváci: 18.722. Hvězdy zápasu: 1. Eberle (Seattle), 2. Garland (Vancouver), 3. Tanev (Seattle). Kanadské bodování NHL: 1. McDavid (Edmonton) 78 147 (62+85) 2. Draisaitl (Edmonton) 76 123 (51+72) 3. Kučerov (Tampa Bay) 77 106 (29+77) 4. Pastrňák (Boston) 77 103 (56+47) 5. M. Tkachuk (Florida) 75 103 (39+64) 6. J. Robertson (Dallas) 77 101 (43+58) 7. MacKinnon (Colorado) 65 100 (36+64) 8. Nugent-Hopkins (Edmonton) 78 99 (36+63) 9. E. Pettersson (Vancouver) 75 97 (37+60) 10. E. Karlsson (San Jose) 77 96 (22+74) 53. Nečas (Carolina) 77 69 (28+41) 83. Hertl (San Jose) 74 60 (21+39) 99. Krejčí (Boston) 70 56 (16+40) 113. Zacha (Boston) 77 53 (18+35) 142. D. Kubalík (Detroit) 76 45 (20+25) 146. Chytil (NY Rangers) 69 44 (22+22) 188. Hronek (Vancouver) 64 39 (9+30) Střelci: 1. McDavid (Edmonton) 62 branek, 2. Pastrňák (Boston) 56, 3. Draisaitl (Edmonton) 51, 4. Rantanen (Colorado) 49, 5. Point (Tampa Bay) 48, 6. T. Thompson (Buffalo) 44, 7. J. Robertson (Dallas) 43, 8. Ovečkin (Washington) 42, 9. J. Hughes (New Jersey), Verhaeghe (Florida) oba 40, ...53. Nečas (Carolina) 28, 87. Chytil (NY Rangers) 22, 96. Hertl (San Jose) 21.