Nečas přispěl asistencí k postupovému mečbolu Caroliny, Edmonton vyřadil Calgary

2. kolo play off NHL:Východní konference - 5. zápas:Carolina - New York Rangers. Vincent Trocheck (vpravo) z Caroliny Hurricanes střílí gól, vlevo brankář Igor Šesťorkin z New York Rangers. ČTK/AP/Chris Seward

New York - Hokejisté Caroliny v pátém zápase 2. kola play off NHL porazili NY Rangers 3:1 a v sérii se ujali vedení 3:2. K prodloužení domácí neporazitelnosti ve vyřazovacích bojích pomohl Hurricanes jednou asistencí Martin Nečas. Edmonton vyhrál na ledě Calgary 5:4 v prodloužení a poprvé od sezony 2005/06 postoupil do konferenčního finále. Vítěznou branku Oilers vstřelil v čase 65:03 po přihrávce Leona Draisaitla hvězdný Connor McDavid.

Carolina poprvé udeřila ve 13. minutě ve vlastním oslabení. Jordan Staal skvělou žabičkou vybídl ke skórování Vincenta Trochecka a ten bez problémů překonal Igora Šesťorkina. "Jordanova přihrávka byla neuvěřitelná, dopadla mi přesně na hokejku," pochvaloval si Trocheck. "Myslel jsem si, že mě bránící hráči dojedou, ale ten pas hru zrychlil a já měl dost času na zakončení," dodal.

Druhá přesilovka Rangers vyšla o poznání lépe. Po vyhraném vhazování a rychlé kombinaci Artěmije Panarina s Adamem Foxem se ke střele z vrcholu levého kruhu dostal Mika Zibanejad a svým šestým gólem ve vyřazovacích bojích srovnal.

Také rozhodující branka padla v nerovnovážném počtu hráčů na ledě. Rangers domácím těsně před polovinou nabídli první přesilovku a Hurricanes se s jejím využitím nezdržovali. Seth Jarvis od modré čáry našel Teuva Teräväinena a finský útočník se po dvaadvaceti sekundách početní výhody trefil přesně nad Šesťorkinovo rameno.

Sedmou domácí výhru v tomto play off Carolině pojistil v 54. minutě Andrej Svečnikov, který po Nečasově nabídce využil samostatný únik.

Rangers budou odvracet vyřazení v noci na neděli v Madison Square Garden. "Zní to jako klišé, ale my už se soustředíme pouze na domácí duel. Z dnešního zápasu si můžeme odnést spoustu věcí, kterých bychom se doma měli vyvarovat. Tam budeme bojovat od prvního střídání," slíbil útočník Chris Kreider.

Strhující podívanou nabídla druhá třetina zápasu mezi Calgary a Edmontonem. Flames do ní vstoupili s vedením 1:0, které ve 26. minutě navýšil Mikael Backlund. Neuběhlo ani pět minut a Oilers stav srovnali. To však byla pouze předehra pro neuvěřitelných 71 sekund mezi 35. a 37. minutou.

V čase 34:57 poslal hosty poprvé do vedení Zach Hyman. Po 31 vteřinách bylo vše jinak, po trefách Johnnyho Gaudreaua a Calleho Järnkroka drželi těsný náskok domácí. Oilers ale bleskově odpověděli a zásluhou Evana Boucharda vyrovnali na 4:4. Časomíra v tu chvíli ukazovala 36:08.

Třetí třetina skončila bez branek a bitva o Albertu dospěla do prodloužení. V něm se do první větší šance dostali domácí, Mike Smith v edmontonské brance si ale se střelou Eliase Lindholma poradil. Rozhodující moment celé série přišel na začátku 66. minuty. Po spolupráci dvou nejproduktivnějších hráčů play off se střelou na lapačku Jacoba Markströma prosadil McDavid.

"Je to asi nejdůležitější gól, který jsem zatím dal. Je těžké vyjádřit slovy, co pro mě znamená," řekl McDavid. "Byla to speciální série, fanoušci v obou arénách byli neuvěřitelní, jsem rád, že jsme to zvládli. V posledních letech se nám v play off moc nedařilo, letos jsme proto opravdu hladoví po úspěchu," pokračoval fenomenální kanadský útočník.

McDavid s Draisaitlem potvrdili svou dominanci v letošních vyřazovacích bojích. Oba ve dvanácti zápasech nasbírali 26 bodů za devět branek a sedmnáct asistencí a společně vládnou produktivitě. Draisaitl v pátém zápase zapsal čtyři nahrávky a sérii s Calgary uzavřel s bilancí 2+15. Lepší v pětizápasové sérii měl pouze bostonský Rick Middleton, který v roce 1983 zakončil sérii s Buffalem s pěti góly a dvanácti asistencemi.

"Nejsem tu proto, abych mluvil o sobě, postup je zásluhou celého týmu," řekl Draisaitl. "Jsme rádi za to, čeho jsme v dosavadním průběhu play off dosáhli, ale jsme teprve v polovině. Musíme se připravit na další kolo," dodal německý útočník.

Ve finále Západní konference se Edmonton střetne s jedním z dvojice Colorado - St. Louis. Blíže k postupu mají hokejisté Avalanche, vedou 3:2. Šestý duel se hraje v noci na sobotu v St. Louis.

Výsledky 2. kola play off NHL

Východní konference - 5. zápas:

Carolina - New York Rangers 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky: 13. Trocheck, 30. Teräväinen, 54. Svečnikov (Nečas) - 18. Zibanejad. Střely na branku: 34:17. Diváci: 18.786. Hvězdy zápasu: 1. Trocheck, 2. Svečnikov, 3. Pesce (všichni Carolina). Stav série 3:2.

Západní konference - 5. zápas:

Calgary - Edmonton 4:5 v prodl. (1:0, 3:4, 0:0 - 0:1)

Branky: 11. Mangiapane, 26. Backlund, 36. J. Gaudreau, 36. Järnkrok - 28. Nurse, 30. Puljujärvi, 35. Hyman, 37. Bouchard, 66. McDavid. Střely na branku: 36:35. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. Hyman, 2. McDavid (oba Edmonton), 3. Backlund (Calgary). Konečný stav série 1:4.