Nečas překonal v NHL Vejmelku a připsal si tři body při výhře Caroliny

New York - Útočník Martin Nečas se podílel v NHL gólem a dvěma přihrávkami na výhře hokejistů Caroliny 6:1 v Arizoně a stal se třetí hvězdou zápasu. Na straně poražených inkasoval Karel Vejmelka šestkrát z 42 střel. David Rittich nastoupil v Edmontonu do brankoviště Winnipegu od třetí třetiny za stavu 0:4 a pustil dva góly z devíti střel při prohře 3:6.

Nečas si připsal všechny tři body v přesilových hrách, ve kterých Carolina odskočila v rozmezí 33. až 42. minuty z 3:1 na 6:1. Po jeho přihrávkách se prosadili z levého kruhu Shayne Gostisbehere a z opačné strany Sebastian Aho. Český útočník překonal Vejmelku střelou bez přípravy nad lapačku a vylepšil si sezonní maximum na 25 branek a 31 asistencí. Při vyhlašování nejlepších hráčů zápasů jej předčili pouze Aho (2+1) a Brent Burns (0+4).

"Využili jsme tři ze čtyř přesilových her, to bylo klíčové. Zlomili jsme tím definitivně jejich odpor," těšilo Nečase. Měl na ledě i viditelně velkou radost z gólu, který dal po jeho pasu Gostisbehere. Ofenzivní bek přišel před dvěma dny právě z Arizony a první zápas v novém dresu ozdobil trefou proti svému bývalému klubu. "Nebudu lhát, bylo to divné. Ale noví spoluhráči mě přijali úžasně. Každé střídání jsem se vyptával, co a jak a hodně mi pomáhali. Byli skvělí," uvedl Gostisbehere.

Vejmelka, jehož jméno se často skloňovalo s možnou výměnou před páteční uzávěrkou přestupů, inkasoval alespoň šest branek pošesté v sezoně. U prvního gólu obrana Arizony zapomněla na Paula Stastnyho, který zakončoval do prázdné branky. Z úniku uspěl v deváté minutě Aho a v úvodu prostřední části zvýšil Jaccob Slavin na 3:0 dělovkou zpoza pravého kruhu. Čestný úspěch domácích zaznamenal Lawson Crouse.

Na výkonu Arizony se podepsaly i pohyby na hráčském trhu, přišla o pět hokejistů základní sestavy. "Byl to náročný týden, ztratil jsem hodně dobrých kamarádů," uvedl Crouse. "Výměny se projevily i ve složení sestavy, byl to těžký zápas proti kvalitnímu soupeři. Všichni musíme najít způsob, jak ze sebe vydat ve zbývajících dvaceti zápasech maximum," doplnil.

Connor McDavid mohl vyrovnat stoletý rekord NHL, pokud by pošesté v řadě dal alespoň dva góly. Lídr Edmontonu se střelecky neprosadil, ale připsal si tři přihrávky a na kontě má už 121 bodů (52+69) z 63 utkání. Ve střelbě branek jej zastoupili spoluhráči Ryan Nugent-Hopkins (2+2), Kailer Yamamoto (2+1) a Leon Draisaitl (2+1).

Rittich inkasoval už po dvou a půl minutách pobytu v brance, po učebnicové souhře s Draisaitlem a McDavidem jej překonal Nugent-Hopkins. Při gólu na 6:1 se Draisaitl trefil z pravého kruhu přesně mezi rameno, helmu a tyčku. Jets prohráli popáté v řadě a klesli v Západní konferenci na poslední postupové místo do play off.

Do čela Západní konference se posunuli hokejisté Vegas, kteří zdolali New Jersey 4:3 po nájezdech. Hlavním strůjcem úspěchu byl gólman Adin Hill, jenž vytáhl 47 zákroků a v rozstřelu chytil všechny čtyři pokusy soupeře. Ve všech třech brankách vítězů v základní části měl prsty Jonathan Marchessault (2+1), rozstřel rozhodl obránce Shea Theodore.

Formu potvrdil útočník New Jersey Dawson Mercer, který skóroval v osmém utkání za sebou a vyrovnal klubový rekord Paula Gardnera z roku 1977. Ondřej Palát prověřil Hilla jednou střelou a do nájezdů nezasáhl. Jeho spoluhráč Vítek Vaněček, který byl minule po pěti gólech střídán, tentokrát nechytal.

Výsledky NHL

Columbus - Seattle 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Branky: 31. Laine, 45. A. Boqvist - 34. McCann, 35. Eberle, 48. Wennberg, 60. B. Tanev. Střely na branku: 23:35. Diváci: 18.712. Hvězdy zápasu: 1. Wennberg (Seattle), 2. A. Boqvist (Columbus), 3. McCann (Seattle).

Edmonton - Winnipeg 6:3 (1:0, 3:0, 2:3)

Branky: 3. a 48. Draisaitl, 22. a 43. Nugent-Hopkins, 30. a 30. Yamamoto - 47. Jonsson-Fjälby, 52. Scheifele, 53. Dillon. Střely na branku: 33:28. David Rittich odchytal za Winnipeg třetí třetinu, inkasoval dvě branky z devíti střel a úspěšnost zásahů měl 77,78 procenta. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Nugent-Hopkins, 2. Yamamoto, 3. Draisaitl (všichni Edmonton).

Arizona - Carolina 1:6 (0:2, 1:3, 0:1)

Branky: 31. Crouse - 9. a 35. Aho (na druhou Nečas), 3. Stastny, 26. Slavin, 33. Gostisbehere (Nečas), 42. Nečas. Střely na branku: 18:42. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas, inkasoval šest gólů z 42 střel a úspěšnost zásahů měl 85,7 procenta. Diváci: 4600. Hvězdy zápasu: 1. Aho, 2. Burns, 3. Nečas (všichni Carolina).

Anaheim - Montreal 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Branky: 5. Megna, 52. McTavish, 55. Silfverberg - 2. Drouin, 60. Suzuki. Střely na branku: 33:28. Diváci: 14.391. Hvězdy zápasu: 1. McTavish, 2. Grant, 3. Silfverberg (všichni Anaheim).

Vegas - New Jersey 4:3 po sam. nájezdech (1:2, 1:0, 1:1 - 0:0)

Branky: 8. a 33. Marchessault, 44. Eichel, rozhodující sam. nájezd Theodore - 16. Bratt, 20. Mercer, 53. Wood. Střely na branku: 28:50. Diváci: 18.033. Hvězdy zápasu: 1. Hill, 2. Marchessault, 3. Eichel (všichni Vegas).

Tabulky NHL

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 61 48 5 8 233:130 101 2. Toronto 62 38 8 16 211:164 84 3. Tampa Bay 61 37 5 19 217:185 79 4. Buffalo 60 31 4 25 224:215 66 5. Ottawa 61 31 4 26 194:191 66 6. Florida 63 30 6 27 215:216 66 7. Detroit 61 28 9 24 186:201 65 8. Montreal 62 26 4 32 170:221 56

Metropolitní divize:

1. Carolina 60 40 8 12 206:155 88 2. New Jersey 61 40 6 15 218:166 86 3. NY Rangers 62 35 9 18 207:175 79 4. Pittsburgh 61 31 9 21 200:195 71 5. NY Islanders 64 31 8 25 184:176 70 6. Washington 63 30 6 27 191:189 66 7. Philadelphia 62 23 11 28 163:205 57 8. Columbus 62 20 6 36 161:229 46

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 62 33 13 16 204:163 79 2. Minnesota 62 35 6 21 179:168 76 3. Colorado 59 34 5 20 190:164 73 4. Winnipeg 62 35 2 25 190:171 72 5. Nashville 59 30 6 23 172:175 66 6. St. Louis 61 27 5 29 189:223 59 7. Arizona 62 21 9 32 167:222 51 8. Chicago 61 21 5 35 152:222 47

Pacifická divize:

1. Vegas 62 37 6 19 199:174 80 2. Los Angeles 63 35 8 20 214:213 78 3. Edmonton 63 34 8 21 243:209 76 4. Seattle 62 35 6 21 217:198 76 5. Calgary 62 27 13 22 194:193 67 6. Vancouver 61 24 5 32 205:242 53 7. Anaheim 63 21 8 34 161:257 50 8. San Jose 62 18 12 32 183:232 48