Nečas pomohl v play off NHL Carolině gólem k třetí výhře nad Islanders

Brankář New York Islanders Ilja Sorokin sleduje, jak hráč Carolina Hurricanes Seth Jarvis (vlevo) střílí gól v zápase playoff NHL 23. dubna 2023. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Útočník Martin Nečas pomohl hokejistům Caroliny v úvodním kole play off NHL gólem k výhře 5:2 na ledě New Yorku Islanders. Hurricanes se ujali vedení v sérii 3:1 a dělí je jedno vítězství od postupu.

Nečas se v letošních vyřazovacích bojích trefil poprvé. Ve druhé minutě druhé třetiny si v přesilové hře najel před branku na přihrávku naslepo od Stefana Noesena a přesnou ranou zvýšil na 2:0.

Carolina v úvodu poslední části vedla po druhé brance Setha Jarvise už 4:0 a výhru si s přehledem pohlídala.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 4. zápas:

New York Islanders - Carolina 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

Branky: 44. Pelech, 58. Horvat - 5. a 42. Jarvis, 22. Nečas, 34. Aho, 55. MacEachern. Střely na branku: 29:29. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Aho, 2. Jarvis, 3. Raanta (všichni Carolina). Stav série: 1:3.