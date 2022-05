Nečas pomohl v NHL přihrávkou k výhře Caroliny, asistence Paláta nestačila

Brankář hokejistů Toronta Jack Campbell (vlevo) zasahuje proti střele Ondřeje Paláta (vpravo) z Tampy Bay v pátém utkání 1. kola play off NHL, 10. května 2022. Uprostřed obránce Lightning Victor Hedman.

New York - Hokejisté Caroliny vyhráli i díky přihrávce Martina Nečase doma nad Bostonem 5:1 a vedou v sérii 1. kola play off NHL 3:2. Hostující útočník David Pastrňák nebodoval. Asistence Ondřeje Paláta nestačila Tampě Bay, která podlehla v Torontu 3:4 a prohrává 2:3 na zápasy. Vladimir Tarasenko zařídil čistým hattrickem ve třetí třetině vítězství St. Louis 5:2 na ledě Minnesoty a vedení 3:2 v sérii. Mečbol získal v pátém utkání série i tým Los Angeles, který vydřel v Edmontonu výhru 5:4 v prodloužení.

S Carolinou nezamávalo, že ztratila v sérii dvouzápasové vedení a od začátku směrovala za výhrou. Hurricanes si vypracovali v úvodní třetině dvoubrankový náskok po trefách obránců Jaccoba Slavina a Tonyho DeAngela. Poté zvýšil dvěma góly Seth Jarvis na 4:0. Jediný úspěch Bostonu zaznamenal Connor Clifton v 51. minutě, ale při hře bez brankáře zpečetil výhru Vincent Trocheck, jehož vyslal na zteč Nečas chytrou přihrávkou o mantinel.

Hlavní hvězdou zápasu byl vyhlášen gólman Caroliny Antti Raanta, který zneškodnil 33 střel včetně šesti pokusů Pastrňáka. Havířovský rodák v sérii nezískal venku ještě ani bod, zatímco doma si ve dvou zápasech připsal dva góly a dvě asistence.

"Potřebujeme ze sebe dostat víc. Hrát obětavěji a tvrději, abychom nedostávali tolik branek. Dohrávat souboje tak, aby nemohli podpořit přečíslení, musíme lépe zakončovat naše šance. Taky potřebujeme, aby se někteří hráči rozjeli," uvedl trenér Bostonu Bruce Cassidy, jehož svěřenci v posledních třech letech Carolinu dvakrát vyřadili a prohráli tehdy v obou sériích jen zápas.

Palát si připsal druhou asistenci u úvodní branky, kterou vstřelil Steven Stamkos, a bodoval potřetí za sebou (2+2). Victor Hedman zvýšil v sedmé minutě na 2:0, ale ve druhé třetině snížil John Tavares a na začátku třetího dějství otočili skóre během 73 sekund Morgan Rielly a William Nylander. Tampa vyrovnala trefou Ryana McDonagha, ale z přečíslení dva na jednoho rozhodl z dorážky Auston Matthews v čase 53:54 o výhře Toronta.

"I když jsme prohrávali o dva góly, neztráceli jsme ani na chvíli naději a bojovali jsme. Pořád ale není hotovo, ještě je před námi hodně práce," řekl Matthews, nejlepší střelec základní části.

Tampa Bay potřetí v sérii prohrává, ale od play off 2020 se jí nestalo, že by ztratila dvě utkání za sebou. Po porážce má od té doby bilanci 16:0. "Dnešní utkání jsme si nechali proklouznout, ale sérii ne. Tak na to nahlížím, jdeme zápas od zápasu. Chceme postoupit," podotkl trenér obhájců Stanleyova poháru Jon Cooper.

Obě branky Minnesoty vstřelil Kirill Kaprizov, který odpověděl v úvodní třetině na trefu Ryana O'Reillyho a otočil na 2:1. Ruský útočník má v letošním play off na kontě sedm gólů a vytvořil tím klubový rekord v počtu branek v jedné sérii. St. Louis vyrovnalo v 36. minutě trefou Brandona Saada a ve třetí třetině vzal osud zápasu do svých rukou Tarasenko.

"Není čas myslet a užívat si nějaké osobní úspěchy. Nebudu lhát, jsem za hattrick rád, ale nejdůležitější je, že jsme vyhráli. To víme ze zkušenost v roce 2019 (kdy získali Blues Stanleyův pohár). Naučili jsme se, že záleží jen na vítězství," řekl Tarasenko. Podobně mluvil i Kaprizov. "Není cílem, aby hrál jedinec dobře. Cílem je, aby hrál dobře tým a my jsme nevyhráli. Ale neklesáme na mysli, stále si věříme. Pořád máme šanci a teď musíme vrátit sérii k nám domů."

Střelecky aktivnější Los Angeles (43:28) ani jednou neprohrávalo. Po první třetině vedl trefou Troye Stechera a po čtyřiceti minutách hry 3:1. Na vyrovnání Zacka Kassiana reagovali Adrian Kempe a Andreas Athanasiou. Po snížení Connora McDavida vrátil Kings v 52. minutě dvoubrankový náskok Philip Danault, ale Edmonton si dvěma trefami Leona Draisaitla vynutil prodloužení. To po 72 sekundách rozhodl z úniku Kempe.

1. kolo play off NHL: Východní konference - 5. zápasy: Carolina - Boston 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) Branky: 36. a 44. Jarvis, 7. Slavin, 13. DeAngelo, 57. Trocheck (Nečas) - 51. Clifton. Střely na branku: 38:34. Diváci: 19.163. Hvězdy zápasu: 1. Raanta, 2. Jarvis, 3. DeAngelo (všichni Carolina). Stav série: 3:2. Toronto - Tampa Bay 4:3 (0:2, 1:0, 3:1) Branky: 24. Tavares, 44. Rielly, 45. W. Nylander, 54. Matthews - 6. Stamkos (Palát), 7. Hedman, 49. McDonagh. Střely na branku: 25:35. Diváci: 19.434. Hvězdy zápasu: 1. W. Nylander, 2. Tavares, 3. Matthews (všichni Toronto). Stav série: 3:2. Západní konference - 5. zápasy: Minnesota - St. Louis 2:5 (2:1, 0:1, 0:3) Branky: 14. a 18. Kaprizov - 42., 43. a 59. Tarasenko, 5. R. O´Reilly, 36. Saad. Střely na branku: 32:32. Diváci: 19.197. Hvězdy zápasu: 1. Tarasenko, 2. Binnington (oba St. Louis), 3. Kaprizov. Stav série: 2:3. Edmonton - Los Angeles 4:5 v prodl. (0:1, 1:2, 3:1 - 0:1) Branky: 53. a 56. Draisaitl, 23. Kassian, 43. McDavid - 30. a 62. Kempe, 4. Stecher, 34. Athanasiou, 52. Danault. Střely na branku: 28:43. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Kempe (Los Angeles), 2. McDavid, 3. Draisaitl (oba Edmonton). Stav série: 2:3.