Nečas pomohl v NHL dvěma body Carolině k výhře nad Nashvillem

New York - Útočník Martin Nečas přispěl v pátečním utkání NHL dvěma asistencemi k výhře hokejistů Caroliny 5:3 nad Nashvillem. V této sezoně nasbíral rodák z Nového Města na Moravě 26 bodů (8+18) a je pátým nejproduktivnějším Čechem v soutěži. Hurricanes vylepšili nepříznivou bilanci z poslední doby, vyhráli podruhé z šesti zápasů a ve vyrovnané tabulce Východní konference se posunuli na druhé místo. Vedoucí Florida porazila Minnesotu 6:2 a má o tři body víc.

Nečas spoluhráčům připravil první dva góly. Poprvé se zapsal do statistik v 11. minutě, kdy po buly přistrčil puk obránci Bradymu Skjeiovi, jenž se prosmýkl až před brankáře Juuseho Sarose a bekhendovou střelou otevřel skóre. "Povedlo se mi docela dobře přečíst hru. Našel jsem si volný prostor, kterým jsem se s pukem dostal před branku, a bekhendem jsem prostřelil brankáře," popsal úvodní trefu Skjei.

Druhý gól přidal po asistenci českého útočníka v úvodu druhé třetiny Jesperi Kotkaniemi. Nečas zatáhl puk do útočného pásma, křižným pasem našel finského centra a ten nadvakrát Sarose překonal.

Nashville ve 39. minutě zásluhou Lukea Kunina snížil, ale Jaccob Slavin sekundu před koncem druhé části vrátil domácím dvoubrankové vedení. Na 4:1 zvýšil ve 47. minutě Andrej Svečnikov. Panthers šest minut před koncem odvolali brankáře a zásluhou Filipa Forsberga a Tannera Jeannota snížili na rozdíl jediného gólu. Vyrovnat už nestihli, při pokračujícím risku bez gólmana inkasovali popáté a prohráli čtvrtý zápas za sebou.

"Prohráli jsme, ale při hře bez brankáře jsme dokázali odvést výbornou práci. Dostali jsme hráče do předbrankového prostoru a díky dvěma trefám jsme se dostali zpět do hry. Tento styl hry bychom měli přenést do dalšího zápasu," komentoval závěr zápasu Forsberg.

Florida potvrdila na ledě Minnesoty dobrou formu a vyhrála osmý z posledních deseti zápasů. O polovinu gólů Panthers se zasloužil Mason Marchment. "Jsem rád, že se mu povedlo vstřelit hattrick. Už v Columbusu dal dva góly a měl několik zajímavých příležitostí, aby se prosadil i potřetí, ale nepadlo mu to tam," řekl trenér Panthers Andrew Brunette. "V posledních zápasech hraje s obrovským sebevědomím. Je výborný na puku a vyhoví si se spoluhráči. Z toho plynou jeho góly," pokračoval.

Dvě asistence si připsal Jonathan Huberdeau. Nejproduktivnější hráč Panthers s 51 gólovými přihrávkami vládne celé NHL a s 68 body se dotáhl v čele produktivity soutěže na vedoucí edmontonské duo Leon Draisaitl, Connor McDavid. Kanadský útočník se stal prvním hráčem v historii Panthers, který nasbíral více než 50 asistencí ve třech sezonách. Dvakrát se to v dresu Floridy podařilo Ollimu Jokinenovi a Aleksanderu Barkovovi.

Povedeným výkonem oslavil stý zápas v NHL nejproduktivnější hráč Minnesoty Kirill Kaprizov. Gól a asistence ruského útočníka ale vysokou prohru Wild neodvrátily. Obránce Floridy Radko Gudas odehrál 20 minut a zaznamenal jeden kladný bod za účast na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech.

V zápase Dallasu s Chicagem se čeští hokejisté neprosadili. Stars s Radkem Faksou porazili Kubalíkovy Blackhawks 1:0 po samostatných nájezdech a vyhráli čtvrtý z posledních pěti duelů.

Ve druhém utkání za Vegas po předchozí téměř roční pauze vynucené potížemi se zády a operací si připsal první bod Jack Eichel. Pětadvacetiletý americký útočník, který přišel do týmu Golden Knights už loni v listopadu z Buffala, kde hrál šest let a byl kapitánem týmu, asistoval v domácím zápase proti Los Angeles u gólu Maxe Paciorettyho na 3:2. Golden Knights ale o vedení přišli, podlehli Kings 3:4 v prodloužení a prodloužili čekání na výhru na tři zápasy.

NHL:

Carolina - Nashville 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

Branky: 47. a 60. A. Svečnikov, 11. Skjei (M. Nečas), 26. Kotkaniemi (M. Nečas), 40. Slavin - 39. Kunin, 55. F. Forsberg, 58. Jeannot. Střely na branku: 30:31. Diváci: 18.911. Hvězdy zápasu: 1. A. Svečnikov, 2. Skjei, 3. M. Nečas (všichni Carolina).

Chicago - Dallas 0:1 po sam. nájezdech

Rozhodující sam. nájezd Peterson. Střely na branku: 34:29. Diváci: 19.845. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger (Dallas), 2. M.-A. Fleury (Chicago), 3. Seguin (Dallas).

Minnesota - Florida 2:6 (1:2, 0:1, 1:3)

Branky: 8. Kaprizov, 50. Zuccarello - 11., 13. a 55. Marchment, 29. Duclair, 42. Ekblad, 54. Verhaeghe. Střely na branku: 26:35. Diváci: 18.300. Hvězdy zápasu: 1. Marchment, 2. Ekblad, 3. Bobrovskij (všichni Florida).

Vegas - Los Angeles 3:4 v prodl. (2:1, 1:2, 0:0 - 0:1)

Branky: 9. a 27. Pacioretty, 16. R. Smith - 21. a 63. A. Kempe, 16. Athanasiou, 38. Danault. Střely na branku: 24:31. Diváci: 18.238. Hvězdy zápasu: 1. A. Kempe (Los Angeles), 2. Pacioretty, 3. Marchessault (oba Vegas).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 49 34 5 10 203:143 73 2. Tampa Bay 49 32 6 11 169:139 70 3. Toronto 47 32 3 12 171:126 67 4. Boston 48 27 4 17 137:136 58 5. Detroit 51 23 6 22 147:176 52 6. Ottawa 47 18 4 25 127:151 40 7. Buffalo 49 16 8 25 132:170 40 8. Montreal 49 9 7 33 109:193 25

Metropolitní divize:

1. Carolina 48 33 4 11 168:115 70 2. Pittsburgh 51 31 8 12 170:136 70 3. NY Rangers 49 31 5 13 149:126 67 4. Washington 52 28 9 15 171:145 65 5. Columbus 48 24 1 23 156:177 49 6. NY Islanders 44 18 6 20 109:123 42 7. Philadelphia 49 15 9 25 125:172 39 8. New Jersey 50 17 5 28 146:182 39

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 48 35 4 9 193:135 74 2. Minnesota 46 30 3 13 176:140 63 3. St. Louis 48 28 6 14 169:134 62 4. Nashville 50 28 4 18 153:143 60 5. Dallas 48 27 2 19 142:142 56 6. Winnipeg 48 22 8 18 142:143 52 7. Chicago 51 18 8 25 124:171 44 8. Arizona 48 12 4 32 108:180 28

Pacifická divize:

1. Calgary 47 28 6 13 164:112 62 2. Vegas 50 28 4 18 165:149 60 3. Edmonton 48 27 3 18 161:152 57 4. Los Angeles 49 25 7 17 142:138 57 5. Anaheim 51 23 9 19 149:154 55 6. Vancouver 50 23 6 21 131:139 52 7. San Jose 48 22 5 21 130:150 49 8. Seattle 50 16 4 30 132:178 36

Kanadské bodování NHL:

1. Draisaitl (Edmonton) 48 68 (35+33) 2. McDavid (Edmonton) 47 68 (25+43) 3. Huberdeau (Florida) 49 68 (17+51) 4. J. Gaudreau (Calgary) 47 63 (20+43) 5. Ovečkin (Washington) 50 62 (31+31) 6. Kadri (Colorado) 45 62 (20+42) 7. Kaprizov (Minnesota) 45 61 (23+38) 8. Matthews (Toronto) 44 59 (33+26) 9. Rantanen (Colorado) 45 56 (25+31) 10. Stamkos (Tampa Bay) 48 55 (23+32) 37. Pastrňák (Boston) 48 45 (24+21) 58. Hertl (San Jose) 48 40 (22+18) 101. Voráček (Columbus) 46 33 (2+31) 103. Palát (Tampa Bay) 44 32 (15+17) 166. Nečas (Carolina) 44 26 (8+18) 189. Hronek (Detroit) 47 24 (4+20) 194. Zacha (New Jersey) 47 23 (12+11)

Střelci:

1. Draisaitl (Edmonton) 35 branek, 2. Matthews (Toronto), Kreider (NY Rangers) oba 33, 4. Ovečkin (Washington) 31, 5. DeBrincat (Chicago) 29, 6. Connor (Winnipeg) 28, 7. Larkin (Detroit) 26, 8. F. Forsberg (Nashville), Guentzel (Pittsburgh), Rantanen (Colorado), T. Terry (Anaheim), Mangiapane (Calgary), McDavid (Edmonton) všichni 25, 14. Pastrňák (Boston) 24, ...22. Hertl (San Jose) 22, 71. Palát (Tampa Bay) 15.