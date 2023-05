Nečas pomohl gólem k výhře Caroliny, Vaněček chytal třetí třetinu

New York - Hokejisté Caroliny zvítězili i díky gólu Martina Nečase nad New Jersey 6:1 a ve 2. kole play off NHL vedou po domácích zápasech 2:0. Za poražené odchytal poslední třetinu Vítek Vaněček a inkasoval dvakrát z deseti střel.

Carolina rozhodla v prostřední třetině, ve které zlomila čtyřmi góly bezbrankový stav. K výhře ji nasměroval Jesperi Kotkaniemi, jenž ve 22. minutě otevřel v přesilové hře skóre a o chvíli později se po závaru před brankou New Jersey prosadil podruhé. Jordan Staal zvýšil z úniku bekhendovou kličkou na 3:0.

"Tohle je náš styl celou sezonu. Na první místě je, abychom soupeře nepouštěli do šancí. K tomu se je dobrým pohybem a napadáním snažíme nutit k chybám a ztrátám puku, z čehož dáváme branky," popsal Staal tajemství úspěchu Caroliny, jež skončila v základní části druhá za Bostonem. Získala ale jen o bod více než New Jersey.

Čtvrtý gól vstřelil nejdříve Brady Skjei, ale rozhodčí jeho trefu odvolali kvůli nedovolenému bránění brankáři. Platil až zásah Nečase, který na začátku gólové akce vyslal do úniku Jaccoba Slavina. Domácí obránce trefil tyč, odražený puk ale získal Shayne Gostisbehere a předložil jej z pravé strany mezi kruhy Nečasovi. Český útočník nejdříve promáchl, na druhý pokus už překonal dezorientovaného Akiru Schmida a připsal si druhý gól v letošním play off.

New Jersey postavilo od poslední třetiny do branky Vaněčka. "Musíme zvážit, kdo bude chytat příští zápas, a tak jsme mu chtěli dát šanci, aby se ukázal a aby byl také trochu v zápřahu," vysvětlil trenér Devils Lindy Ruff změnu v brankovišti.

Miles Wood dal hostům střelou z mezikruží ve 44. minutě naději. Carolina ale soupeři více nedovolila a výhru ještě naopak zvýraznila. Vaněčka přelstil ze sólového nájezdu Jordan Martinook a z přečíslení dva na jednoho zakončoval do odkryté branky Stefan Noesen. Hostující útočník Ondřej Palát si stejně jako v minulém utkání připsal tři záporné body.

"Každý si plní svou roli a dělá, co má. To je důvod, proč jsme úspěšní. Také nás držel celý zápas Freddie (gólman Andersen). To byl další rozdíl," uvedl trenér Caroliny Rod Brind´Amour. Jeho svěřenci vyhráli oba zápasy se skóre 11:2, přestože postrádají tři kvalitní útočníky - zranění jsou Andrej Svečnikov, Teuvo Teräväinen a Max Pacioretty. "Není tajemstvím, že nám chybí útočná síla. Ostatní je ale skvěle nahrazují," těší jej.

Devils začali sérii dvěma prohrami i v prvním kole, ve kterém podlehli na úvod New York Rangers dvakrát 1:5. "Nejvíce mě štve, že znovu bojovali více než my. Je to play off. Talent, šikovnost není rozhodující. Musíte makat, abyste si vytvořili šance," řekl kapitán New Jersey Nico Hischier. Povzdechl si také nad tím, že z dobrého úvodu nevytěžili vedoucí gól. "Příležitosti jsme měli. Trefili jsme tyč, hráli přesilovou hru pět na tři (23 sekund). Potřebujeme akce dotahovat, chybí nám góly. To vše jde i za mnou. Jsem zklamaný, že nejsem produktivní," doplnil.

2. kolo play off NHL: Východní konference - 2. zápas: Carolina - New Jersey 6:1 (0:0, 4:0, 2:1) Branky: 22. a 24. Kotkaniemi, 38. J. Staal, 40. Nečas, 53. Martinook, 54. Noesen - 44. Wood. Střely na branku: 35:29. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey poslední třetinu, inkasoval dvakrát z deseti střel a úspěšnost zákroků měl 80 procent. Diváci: 18.982. Hvězdy zápasu: 1. Martinook, 2. Andersen, 3. Kotkaniemi (všichni Carolina). Stav série: 2:0. Kanadské bodování play off NHL: 1. Draisaitl (Edmonton) 7 15 (11+4) 2. M. Tkachuk (Florida) 9 15 (5+10) 3. Hintz (Dallas) 8 13 (5+8) 4. McDavid (Edmonton) 7 12 (3+9) 5. Bouchard (Edmonton) 7 12 (2+10) 6. Marner (Toronto) 8 12 (2+10) 7. Matthews (Toronto) 8 11 (5+6) 8. Rantanen (Colorado) 7 10 (7+3) 9. Bertuzzi (Boston) 7 10 (5+5) 10. Mark Stone (Vegas) 6 10 (4+6) 59. Zacha (Boston) 7 6 (0+6) 60. Pastrňák (Boston) 7 5 (5+0) 76. Palát (New Jersey) 9 5 (2+3) 97. Nečas (Carolina) 8 4 (2+2) 101. Krejčí (Boston) 4 4 (1+3) 107. Chytil (NY Rangers) 7 4 (1+3) 184. Nosek (Boston) 7 2 (0+2) Střelci: 1. Draisaitl (Edmonton) 11 branek, 2. Rantanen (Colorado) 7, 3. Kreider (NY Rangers), Montour (Florida) oba 6, 5. Pastrňák, Bertuzzi, T. Hall (všichni Boston), Pavelski, Hintz, Seguin (všichni Dallas), A. Kempe (Los Angeles), Stephenson (Vegas), Matthews (Toronto), M. Tkachuk (Florida) všichni 5.