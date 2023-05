Nečas pomohl gólem k výhře Caroliny, Vaněček chytal třetí třetinu

Zleva Martin Nečas a Jordan Staal z týmu Carolina Hurricanes se radují z gólu v utkání play off zámořské NHL, 5. května 2023.

Zleva Martin Nečas a Jordan Staal z týmu Carolina Hurricanes se radují z gólu v utkání play off zámořské NHL, 5. května 2023. ČTK/AP/Karl B DeBlaker

New York - Hokejisté Caroliny zvítězili i díky gólu Martina Nečase nad New Jersey 6:1 a ve 2. kole play off NHL vedou po domácích zápasech 2:0. Za poražené odchytal poslední třetinu Vítek Vaněček a inkasoval dvakrát z desíti střel.

Carolina rozhodla v prostřední třetině, ve které zlomila čtyřmi góly bezbrankový stav. K výhře ji nasměroval Jesperi Kotkaniemi, jenž ve 22. minutě otevřel v přesilové hře skóre a o chvíli později se po závaru před brankou New Jersey prosadil podruhé. Jordan Staal zvýšil z úniku bekhendovou kličkou na 3:0.

Čtvrtý gól vstřelil nejdříve Brady Skjei, ale rozhodčí jeho trefu odvolali kvůli nedovolenému bránění brankáři. Platil až zásah Nečase, který na začátku gólové akce vyslal do úniku Jaccoba Slavina. Domácí obránce trefil tyč, odražený puk ale získal Shayne Gostisbehere a předložil jej z pravé strany mezi kruhy Nečasovi. Český útočník nejdříve promáchl, ale na druhý pokus už překonal dezorientovaného Akiru Schmida a připsal si druhý gól v letošním play off.

New Jersey postavilo od poslední třetiny do branky Vaněčka a Miles Wood dal hostům střelou z mezikruží ve 44. minutě naději. Carolina ale soupeři více nedovolila a výhru ještě naopak zvýraznila. Vaněčka přelstil ze sólového nájezdu Jordan Martinook a z přečíslení dva na jednoho zakončoval do odkryté branky Stefan Noesen. Hostující útočník Ondřej Palát si stejně jako v minulém utkání připsal tři záporné body ve statistice +/-.

Devils začali sérii dvěma prohrami i v prvním kole, ve kterém podlehli na úvod New Yorku Rangers dvakrát 1:5.

2. kolo play off NHL: Východní konference - 2. zápas: Carolina - New Jersey 6:1 (0:0, 4:0, 2:1) Branky: 22. a 24. Kotkaniemi, 38. J. Staal, 40. Nečas, 53. Martinook, 54. Noesen - 44. Wood. Střely na branku: 35:29. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey poslední třetinu, inkasoval dvakrát z deseti střel a úspěšnost zákroků měl 80 procent. Diváci: 18.982. Hvězdy zápasu: 1. Martinook, 2. Andersen, 3. Kotkaniemi (všichni Carolina). Stav série: 2:0. Kanadské bodování play off NHL: 1. Draisaitl (Edmonton) 7 15 (11+4) 2. M. Tkachuk (Florida) 9 15 (5+10) 3. Hintz (Dallas) 8 13 (5+8) 4. McDavid (Edmonton) 7 12 (3+9) 5. Bouchard (Edmonton) 7 12 (2+10) 6. Marner (Toronto) 8 12 (2+10) 7. Matthews (Toronto) 8 11 (5+6) 8. Rantanen (Colorado) 7 10 (7+3) 9. Bertuzzi (Boston) 7 10 (5+5) 10. Mark Stone (Vegas) 6 10 (4+6) 59. Zacha (Boston) 7 6 (0+6) 60. Pastrňák (Boston) 7 5 (5+0) 76. Palát (New Jersey) 9 5 (2+3) 97. Nečas (Carolina) 8 4 (2+2) 101. Krejčí (Boston) 4 4 (1+3) 107. Chytil (NY Rangers) 7 4 (1+3) 184. Nosek (Boston) 7 2 (0+2) Střelci: 1. Draisaitl (Edmonton) 11 branek, 2. Rantanen (Colorado) 7, 3. Kreider (NY Rangers), Montour (Florida) oba 6, 5. Pastrňák, Bertuzzi, T. Hall (všichni Boston), Pavelski, Hintz, Seguin (všichni Dallas), A. Kempe (Los Angeles), Stephenson (Vegas), Matthews (Toronto), M. Tkachuk (Florida) všichni 5.