New York - Český hokejový útočník Martin Nečas pomohl brankou k vítězství Caroliny 6:1 nad Tampou Bay ve středečním přípravném utkání před novým ročníkem NHL. Skórovali také Filip Chytil při prohře New York Rangers s Philadelphii 4:6 a Filip Chlapík při porážce Ottawy s Torontem 1:4.

Devatenáctiletý Nečas se za Hurricanes trefil poprvé. V minulé sezoně v přípravě zaznamenal v šesti zápasech jednu asistenci a ve svém jediném vystoupení v NHL nebodoval. Carolina si účastníka letošního mistrovství světa v Dánsku vybrala loni jako dvanáctku draftu a v říjnu jej poslala zpět do Komety Brno, s kterou vybojoval obhajobu titul.

Letos nastoupil Nečas v přípravě poprvé, protože v úterním duelu na ledě Tampy Bay při výhře 4:1 v sestavě nebyl. Při prvním startu se prosadil 25 sekund před koncem druhé třetiny, kdy tečoval střelu Justina Faulka od modré čáry a zvýšil na 3:0 pro Hurricanes.

"Je opravdu talentovaný. Vede si výborně. Když mu dáte čas a prostor, dobře tvoří hru," řekl trenér Caroliny Rod Brind'Amour na adresu Nečase, který na květnovém světovém šampionátu v Dánsku potvrdil svůj talent pěti body za tři góly a dvě přihrávky. V této sezoně, kterou už stráví celou v Severní Americe, si chce vybojovat místo v kádru Hurricanes.

Stejně starý Chytil ve 44. minutě korigoval stav proti Flyers na 4:5, ale Philadelphia obrat nedopustila a ještě výhru pojistila. Chytil hrál ve druhém zápase Rangers v letošní přípravě také poprvé a stejně jako loni hned skóroval.

Před rokem si vybojoval místo v kádru v testovacím období třemi body za gól a dvě přihrávky ze čtyř duelů. Debutoval hned po draftu, na kterém si jej Rangers vybrali v prvním kole na 21. pozici, a stihl v sezoně devět utkání s bilancí gólu a dvou přihrávek.

Jednadvacetiletý Chlapík v 54. minutě v přesilové hře skóroval z dorážky a snížil na 1:2, ale byl to jediný úspěch Senators v utkání. Za svůj výkon byl zvolen druhou hvězdou utkání.

Brankář David Rittich z Calgary si spravil chuť po pondělní prohře s Edmontonem 4:7, při které se v brance Flames představil na celé utkání a šestkrát kapituloval. Ve Vancouveru nastoupil na úvodní dvě třetiny, z 26 střel neinkasoval a Calgary nakonec vyhrálo 4:1.

Za poražené Canucks nastoupil poprvé útočník Lukáš Jašek, jehož si kanadský klub vybral v roce 2015 v šestém kole draftu na 174. místě. V dubnu uzavřel s Vancouverem tříletý nováčkovský kontrakt a dohrál minulý ročník na farmě v AHL. Proti Calgary nebodoval a připsal si dva záporné body za účast na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech.

Útočník Dominik Simon z Pittsburghu asistoval po 18 vteřinách druhé třetiny u branky Dereka Granta, který otevřel skóre utkání na ledě Detroitu. Penguins ale nakonec prohráli 2:3 v prodloužení.

Další tři čeští mladí hokejisté opustili přípravné kempy týmů NHL. Devatenáctiletý obránce Daniel Bukač se přesunul z Bostonu do Niagara IceDogsdo do juniorské OHL, stejně starý bek Radim Šalda zamířil z Tampy Bay do Rimouski do QMJHL a o rok mladší Jan Jeník se vrátil z Arizony do extraligového Liberce.

Výsledky přípravných zápasů před startem NHL

New York Rangers - Philadelphia 4:6 (2:3, 1:2, 1:1)

Branky: 14. Beleskey, 20. Spooner, 23. Bučnevič, 44. Chytil - 3. a 19. O. Lindblom, 8. Knight, 21. Weise, 26. Rubcov, 56. Vorobjov.

Carolina - Tampa Bay 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

Branky: 14. Kuokkanen, 38. D. Hamilton, 40. Nečas, 51. Ferland, 55. J. Gauthier, 58. Slavin - 41. Katchouk.

Ottawa - Toronto 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Branky: 54. F. Chlapík - 57. a 60. Ennis, 25. Matthews, 50. Bracco.

Montreal - Florida 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)

Branky: 14. Peca, 56. Ščerbak - 5. a 12. Dadonov, 51. a 53. McCann, 60. Bjugstad.

Detroit - Pittsburgh 3:2 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 37. T. Hamilton, 50. J. Jokinen, 62. M. Rasmussen - 21. D. Grant (Simon), 50. Haggerty.

St. Louis - Minnesota 2:3 (2:1, 0:0, 0:2), hráno v Des Moines

Branky: 15. Fehr, 17. Kloos - 56. a 56. Bozak, 6. Blais.

Vancouver - Calgary 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Branky: 50. Leipsic - 8. Phillips, 9. Foo, 27. Mangiapane, 60. Välimäki. David Rittich (Calgary) odchytal 40 minut a z 26 střel neinkasoval.