Nečas odstartoval dvěma góly obrat New Jersey, Vaněček byl střídán

Utkání 2. kola play off hokejové NHL New Jersey - Carolina, 9. května 2023. Martin Nečas (vlevo) z Caroliny překonává brankáře New Jersey Vítka Vaněčka. ČTK/AP/Adam Hunger

New York - Martin Nečas překonal dvakrát Vítka Vaněčka a nasměroval hokejisty Caroliny k výhře 6:1 v New Jersey. Hurricanes vedou ve 2. kole play off NHL už 3:1 a dělí je jedno vítězství od postupu do finále Východní konference. Nečas byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu, Vaněček byl ve 33. minutě po pátém gólu střídán. Dallas zvítězil na ledě Seattlu 6:3 a vyrovnal stav série na 2:2.

Carolina brzy prohrávala po teči Jacka Hughese, ale Nečas skóre otočil. Český útočník ještě v úvodní třetině vyrovnal, poté co si v protiútoku najel před branku a nikým neatakovaný poslal puk za Vaněčkova záda. I ve druhém případě se prosadil zblízka, opět se ocitl sám před Vaněčkem a nedal mu šanci nekompromisní ranou pod horní tyč.

"V úvodu zápasu je povzbudil rychlý gól a pět deset minut po ledě létali. Freddy (gólman Andersen) vytáhl ještě pár pěkných zákroků," uvedl Nečas, který má po deseti zápasech play off bilanci čtyř gólů a dvou přihrávek. "Jakmile jsme vyrovnali, cítil jsem, že začínáme předvádět svůj styl. Rychle jsme přesouvali hru z našeho pásma do útočného, a proto jsme uspěli," konstatoval.

Nečas druhou trefou odstartoval gólovou smršť. Carolina nasázela Vaněčkovi čtyři branky v rozmezí pěti minut a dvaceti sekund. Nejdříve jej překonal Brett Pesce z mezikruží, po závaru před brankou zvýšil Jesper Fast a střelou zpoza pravého kruhu upravil Brent Burns na 5:1.

Vaněček, který chytil 12 ze 17 střel, poté přepustil místo Akiru Schmidovi. Na něj vyzrál na konci druhé třetiny už jen Jordan Martinook, který nasbíral tři body (1+2) a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu.

"Jsem rád, že jsem přispěl, ale hlavní je, že jsme po minulé prohře (4:8) zabrali a jedeme domů za stavu 3:1," uvedl Martinook, který si ve čtyřech zápasech po sobě připsal alespoň dva body a vytvořil nový klubový rekord. Přitom v předchozí sérii s Islanders vůbec nebodoval. "Nemám pocit, že bych něco měnil. Prostě to jen padá," řekl.

Hurricanes se daří rozložit produktivitu do všech útoků. Ve třech ze čtyř zápasů s New Jersey bodovalo alespoň deset hráčů. "Skvělé je, že nám šlapou všechny čtyři lajny," pochvaloval si Nečas. "To je ohromně důležité, takhle týmy vyhrávají play off. Jsem za to šťastný. Soupeři si nemůžou hlídat jen jednoho dva hráče," podotkl.

Devils inkasovali v sérii už 21 branek, třikrát střídali gólmany. "Jsem zklamaný," pronesl trenér Lindy Ruff. "Rvali se o puky srdnatěji, proto vyhráli více soubojů i důležitý zápas," dodal.

Dallas se oklepal z předchozí prohry 2:7 a vedl v polovině utkání i díky dvěma využitým přesilových hrám už 4:0. Ke konci úvodní třetiny otevřel skóre Jamie Benn, na něhož po přestávce navázali Thomas Harley, Max Domi a Joe Pavelski.

Třetímu gólu předcházel podle názoru soupeře faul Benna na gólmana Philippa Grubauera. Trenér Dave Hakstol si vzal výzvu, ale rozhodčí potvrdili původní verdikt a udělili trest domácím za zdržování hry. Z přesilové hry udeřili Stars počtvrté. "Nevím, co víc by mělo být nedovolené bránění než tohle. Fakt ne. Myslím si, že stejně na tom bude kdokoliv v lize," zlobil se útočník Seattlu Jared McCann.

Čtyřgólový rozdíl platil i po dvou třetinách, na trefu domácího útočníka Jadena Schwartze odpověděl Roope Hintz. Do posledního dějství už nenastoupil Grubauer, jenž inkasoval pětkrát z 22 střel. Nahradil jej Martin Jones a Seattle zdramatizoval vývoj brankami Schwartze a Adama Larssona. Při hře bez gólmana ale zpečetil výhru hostů Domi.

"Upravili jsme pár věcí a hráli jsme mnohem lépe než minule. To byl základ úspěchu," uvedl trenér Dallasu Peter DeBoer.

2. kolo play off NHL: Východní konference - 4. zápas: New Jersey - Carolina 1:6 (1:1, 0:5, 0:0) Branky: 2. J. Hughes - 18. a 28. Nečas, 30. Pesce, 32. Fast, 33. Burns, 40. Martinook. Střely na branku: 22:29. Vítek Vaněček odchytal 32:46 minuty, inkasoval pět gólů ze 17 střel a úspěšnost zákroků měl 70,59 procenta. Diváci: 17.016. Hvězdy zápasu: 1. Martinook, 2. Nečas, 3. Burns (všichni Carolina). Stav série: 1:3. Západní konference - 4. zápas: Seattle - Dallas 3:6 (0:1, 1:4, 2:1) Branky: 32. a 44. Schwartz, 56. A. Larsson - 30. a 58. Domi, 18. Jamie Benn, 25. Harley, 31. Pavelski, 40. Hintz. Střely na branku: 19:25. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Schwartz (Seattle), 2. Harley, 3. Domi (oba Dallas). Stav série: 2:2.