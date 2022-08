Nečas je namotivovaný na novou sezonu NHL, touží naplno ukázat, co umí

Žďár nad Sázavou - Hokejový útočník Martin Nečas z Caroliny věří, že i díky dobré přípravě bude v příští sezoně NHL opět prožívat více radosti po osobní stránce. Po podpisu dvouleté smlouvy touží ukázat, že umí víc, než v dresu Hurricanes nabídl v minulém ročníku.

"Jsem opravdu namotivovaný. Těším se, jak nám do sebe zapadne náš tým, který je trochu pozměněný. Myslím, že to bude super sezona," uvedl Nečas v rozhovoru s novináři.

Třiadvacetiletý Nečas prožil výborný zkrácený ročník 2020/21, v němž stihl za 53 utkání základní části 41 bodů díky 14 gólům a 27 asistencím. Místo dalšího posunu vzhůru mezi klíčové hráče týmu však v uplynulé sezoně vykázal podobná čísla, ačkoliv odehrál o 25 zápasů víc. Putoval sestavou, herně to z jeho strany nebylo ono.

Dobře ví, že jeho výkony nebyly ideální. "Měl jsem tam lepší část sezony, měl jsem nějakou horší. Motal jsem se sestavou, nějak mi to úplně nesedělo, nešlo mi to. Samozřejmě i to sebevědomí jsem pak ke konci sezony už moc neměl. Navíc hrajete o kontrakt. I když se říká, že to nemáte v hlavě, tak někde v podvědomí to tam je. Proto sázím na to, že mám za sebou dobré léto, ještě pár týdnů před sebou a budu mít natrénováno," podotkl Nečas.

Ačkoliv se spekulovalo i o možné výměně do jiného klubu, nakonec uzavřel rodák z Nového Města na Moravě s klubem nedávno dvouletou smlouvu na šest milionů dolarů.

"Od začátku jsme chtěli kontrakt na dva roky, během nichž chci ukázat, že mám na víc a ukázat, co umím. Dvouletá smlouva mi určitě dodává i trochu více klidu, ale o to mi nejde. Hlavně chci ukázat, že je ve mně víc než to, co jsem ukázal minulou sezonu. A budu makat na tom, aby se mi to povedlo a abych co nejvíc pomohl týmu," prohlásil odhodlaně Nečas.

Hurricanes předvádí v posledních sezonách výborné výkony, ale zatím bez většího úspěchu v play off. Pomoci k němu mají nové posily, mezi něž patří hvězdný bek Brent Burns či český útočník Ondřej Kaše.

"Burns má zkušenosti, vyhrál ceny, byl v All Stars, skvělý hráč na přesilovku. Sice už má svůj věk, ale ty kvality má. Pak tam máme Kašouna, který je dobrý hráč, jen mu musí vydržet zdraví. Pokud bude zdravý, tak pro nás bude velice platným hráčem. Jen se nám zranil Pacioretty a bude mimo nějakých šest sedm měsíců, což není ideální, ale musíme to nějak přežít," připomněl Nečas.

Na Kašeho už se moc těší. "Bavili jsme se o tom. Jsem rád, že přišel. Je to výborný kluk do kabiny, výborný hráč na ledě. I pro něj to bude super. Mají teď miminko a Carolina je dobrá na rodinný život. Většinu roku je tam teplo. Trošku jsem mu poradil, kde bydlet a podobně," uvedl Nečas.

Přípravu nechal plynout ve stejných kolejích. "Ale minulý rok jsem byl zraněný a asi měsíc jsem nemohl nic dělat. Letos je to dobré, máme super partu kluků, hodně makáme, ale máme i srandu a bavíme se tím. Myslím, že tak je to dobré," pochvaloval si Nečas.

Celkově má za sebou už deset týdnů tréninku. "Na ledě jsem nějaké tři čtyři týdny. Letos je ta příprava vážně dobrá, je dlouhá a je to takhle ideální," doplnil Nečas.

Dlouhodobé cíle do sezony si žádné nestanoví. "Dávám si je vždycky týden po týdnu; co zlepšovat v tréninku, co v zápasech, a dál pak většinou nepřemýšlím," vysvětlil Nečas.