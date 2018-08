Přerov - Hokejový útočník Martin Nečas zamíří už v pondělí do Severní Ameriky, kde poprvé stráví celou sezonu. Přesto nechybí na úvodním přípravném kempu české reprezentace v Přerově pod vedením nového kouče Miloše Říhy. Tréninky s národním týmem od pondělí do pátku přivítal. O víkendu bude balit na dlouhý pobyt za mořem. Na rozdíl od loňska má jasno, že se do Evropy nevrátí.

"Odtrénuju tento kemp a v pondělí letím nejdříve do Washingtonu, kde je nějaká akce NHL. Pak do Caroliny. Už stoprocentně vím, že se nebudu vracet do Česka. Sezonu odehraju tam a doufám, že v té nejvyšší lize," řekl novinářům Nečas, jehož Hurricanes draftovali loni v prvním kole na 12. pozici.

Devatenáctiletý talent loni nastoupil v NHL v dresu Caroliny v jednom zápase, teď cítí šanci se prosadit do kádru napevno. Po návratu do Komety Brno oslavil druhý titul v extralize, zahrál si i na mistrovství světa v Dánsku.

"Vím, že šance dostat se do týmu je velká. Když do kempu přijedu připravený, tak budu mít možnost hrát. Je to pro mě výzva. Moc se těším," uvedl Nečas, který staví cestu k úspěchu i na sebedůvěře. "Beru to už od minulé sezony tak, že jsem se snažil hrát sebevědomě, protože jedině tak předvádím svou hru a můžu ukázat, co ve mně je. Snažím se tvořit, hrát s pukem."

Do Severní Karolíny zamířil už na začátku léta na kemp nováčků, kde načerpal další poznatky, na čem má ještě pracovat. "Byl jsem tam po draftu. Bylo to zpestření léta, dobrý kemp. Potkal jsem se tam se všemi z klubu. Říkali mi, že mám pracovat na buly na mé silné bekhendové straně, protože odešli dva praváci, kteří chodili buly," řekl Nečas.

Přes léto se na tom snažil pracovat i při tréninku s útočníkem Martinem Kautem, který se po letošním draftu bude snažit prosadit v Coloradu. "S Martinem jsme hodně trénovali spolu. Na suchu jsem na kondičce pracoval s Milošem Pecou, pak jsem jezdil občas do Brna, byl jsem Telči a jinak jsem chodil na led ve Žďáru," popsal Nečas.

Reprezentační sraz přivítal jako další díl dobré přípravy. "Jsou tady kvalitní hráči, každý den máme dvakrát led. Máme tréninky i v posilovně," podotkl Nečas.

V Přerově se také potkal s brankářem Petrem Mrázkem, posilou Hurricanes z Philadelphie. "Viděl jsem ho tady poprvé a je to fajn kluk. Říkal, že si to tam užijeme. On má pozici v hlavním týmu stoprocentní. Já tam jdu s tím, že jsem hrál zatím jeden zápas. Budu moc rád, když tam spolu budeme celou sezonu," přál si Nečas. Při kempu bude bydlet v hotelu a bydlení si případně najde až podle situace.

Kometu a její možný útok na zlatý hattrick v extralize bude už sledovat na dálku. "Myslím, že bude dobrá. Viděl jsem posilu, která by měla být místo mě - Peter Mueller je výborný. Myslím, že Kometa má zase dost kvalitní tým," uvedl Nečas.