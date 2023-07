Nečas byl po vydařené základní části zklamaný z play off, teď chce Stanley Cup

Praha - Útočník Martin Nečas má za sebou v NHL výbornou sezonu, v níž byl lídrem bodování Caroliny. V play off ale skončila zklamáním po porážce s Floridou ve finále Východní konference. V příštím ročníku chce zaútočit na Stanleyův pohár, řekl novinářům.

Nečasovi nevyšla sezona 2021/22, v té minulé však čtyřiadvacetiletý rodák z Nového Města na Moravě nevynechal ani jeden z 82 zápasů základní části a výrazně si vylepšil osobní rekordy v bodech (71), gólech (28) i asistencích (43). "Bylo to fajn. Tím spíš po té předcházející sezoně. Byl jsem spokojený. Samozřejmě to může být ještě lepší," uvedl Nečas.

Za sebou nechal spoluhráče, jako jsou Sebastian Aho, Brent Burns nebo Andrej Svečnikov. V NHL ho z Čechů předčil pouze David Pastrňák z Bostonu.

"Základní část byla vážně dobrá, z týmového i individuálního hlediska, ale play off jsme týmově bohužel nezvládli. Myslím, že je pak celkem jedno, zda vypadnete v prvním kole, nebo neuspějete ve finále. Každý chce dojít až do toho konce pro Stanley Cup, jinak to play off nelze brát jako úspěšné," řekl Nečas, jenž ve vyřazovacích bojích přidal za 15 startů sedm bodů (4+3).

Jakožto člen Hurricanes zažil vyřazení v boji o finále již podruhé, byť v sezoně 2018/19 u toho na ledě nebyl a sezonu dokončoval v AHL. "Tím cílem zůstává samozřejmě Stanley Cup. Vidiny a cíle máme právě takové, protože tým budeme mít i nadále dobrý. Chtělo by to se dostat do finále a tam to pak nějak urvat," prohlásil Nečas.

Po náročné sezoně si dopřál volno, ale jen v omezené míře. "Je mi čtyřiadvacet, pořád se v létě můžu posouvat. A chci se dál zlepšovat. Volno jsem nějaké měl, stejně jako minulý rok. Byli jsme na dovolené nějakých deset dnů na Mauriciu, pak jsem volno trávil tady doma s rodinou a kamarády, které jsme neviděl celou sezonu. Teď už jsem zpátky v tréninku," uvedl.

"Bolí mě nohy, protože máme vytrvalostní běhání na delší vzdálenosti. Buď je to hodina v kuse, nebo třeba na atleťáku pět patnáctistovek po sobě. Do toho posilovna... Celkově jsou ty začátky těžší, ale jak se do toho člověk dostane, tak je to v pohodě," přiblížil Nečas.

V příští sezoně hrát i o novou smlouvu. Loni v srpnu podepsal dvouletý kontrakt na šest milionů dolarů.

V bodování Čechů v NHL a také v anketě Zlatá hokejka ho předčil pouze Pastrňák. Kanonýr Bostonu je pro něho inspirací. "Od té doby, co je v NHL, tak dělá všem tady v Česku radost. Udělat hodně přes sto bodů jako on, to je něco neskutečného. Funguje to určitě i jako motivace, když všichni vidí, že kluk z Česka je druhým nejlepším hráčem NHL. Každý má pořád v hlavě, jak byl v NHL nejlepším českým hokejistou Jarda Jágr, ale 'Pasta' převzal tu štafetu a hodně ho v tomto ohledu dohání. A když bude takhle pokračovat, tak ho třeba i předežene," míní Nečas.