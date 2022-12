Nečas asistoval u výhry Caroliny, Vaněček vychytal Pittsburgh

New York - Český hokejový útočník Martin Nečas asistencí pomohl Carolině k výhře 4:0 nad Floridou v NHL. Z vítězství se po šesti prohrách za sebou radoval také brankář Vítek Vaněček, jenž 25 zákroky přispěl k výhře New Jersey 4:2 nad Pittsburghem.

Carolina rozhodla zápas proti Floridě v přesilových hrách. Ze čtyř branek hned tři vstřelila v početní výhodě a došla si pro desáté vítězství za sebou. "Speciální formace nám vyhrály zápas," řekl trenér Hurriccanes Rod Brind'Amour.

Nečas se ve 25. minutě zapojil do akce před gólem Andreje Svečnikova na 2:0 a bodově se prosadil ve čtvrtém utkání za sebou. S 35 body je rodák z Nového Města na Moravě druhým nejproduktivnějším českým hokejistou v dosavadním průběhu ročníku NHL.

Druhé čisté konto za sebou vychytal Antti Raanta. Finský gólman kryl všech 19 střel Panthers a navázal na bezchybný výkon ze zápasu s Chicagem. "Antti nás dnes několikrát podržel. Je skvělé, když víte, že se na svého brankáře můžete spolehnout," chválil třiatřicetiletého Fina trenér Brind'Amour.

Hurricanes bodovali v 16 zápase za sebou a z druhého místa v tabulce Východní konference ztrácejí pět bodů na vedoucí Boston.

Teprve podruhé z posledních deseti zápasů vyhráli hokejisté New Jersey. Devils v Pittsburghu dvěma góly v závěru druhé třetiny otočili nepříznivé skóre a ve třetí části pečetili své vítězství. Vítěznou branku vstřelil v oslabení v čase 39:22 kapitán Devils Nico Hischier. "Myslím, že ten gól změnil ráz zápasu. Trochu jsme se po něm uklidnili a třetí třetinu jsme zvládli skvěle," řekl Hischier.

Dva góly zaznamenal Jack Hughes, s dvaceti trefami nejlepší střelec týmu. Pittsburgh navzdory tomu, že v zápase dvakrát vedl, prohrál počtvrté za sebou a v tabulce Východní konference zůstal sedmý. "Je jasné, že bychom chtěli být na druhé straně a vyhrát, ale bohužel se to opět nepovedlo. Myslím, že jsme odehráli dobrý zápas, ale nebyli jsme odměněni," řekl brankář Penguins Tristan Jarry, který v zápase kryl 24 střel.

Útočník Nashvillu Filip Forsberg ozdobil svůj 600. zápas v NHL třemi body za gól a dvě asistence a dovedl Predators k výhře 6:1 nad Anaheimem. Zápas vyšel celé první formaci Nashvillu. Forsbergovi parťáci Colton Sissons (1+1) a Juuso Pärssinen (0+2) se na vysoké výhře podíleli dvěma body.

Hned pět bodů v pátečním programu zaznamenal Connor McDavid. Kanadský fenomén pomohl Edmontonu k vysoké výhře 7:2 nad Seattlem a prodloužil svou bodovou sérii na 17 zápasů. Ve 37 duelech zaznamenal pětadvacetiletý Kanaďan již 72 bodů (32+40) a v čele ligové produktivity zvýšil náskok na spoluhráče Leona Draisaitla na 15 bodů.

Od sezony 1995/1996 žádný hráč nenasbíral 70 bodů rychleji než McDavid. Před 27 lety se to podařilo Mariu Lemieuxovi (25 zápasů) a Jaromíru Jágrovi (34 zápasů). "Snažím se na své hře pracovat a stále se zlepšovat. Někdy se mi daří víc a někdy je to slabší. Jediné, co chci, je pomoct týmu k výhrám. Za to jsem placen," řekl po zápase McDavid.

NHL: Anaheim - Nashville 1:6 (0:1, 1:2, 0:3) Branky: 23. Carrick - 9. Sissons, 30. Trenin, 34. F. Forsberg, 51. Novak, 56. Josi, 60. Niederreiter. Střely na branku: 27:43. Diváci: 14.890. Hvězdy zápasu: 1. Novak (Nashville), 2. Leason, 3. Gibson Carolina - Florida 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) Branky: 8. Noesen, 25. A. Svečnikov (Nečas), 32. Teräväinen, 44. Kotkaniemi. Střely na branku: 34:19. Diváci: 18.767. Hvězdy zápasu: 1. Raanta, 2. Kotkaniemi, 3 Burns (všichni Carolina). Pittsburgh - New Jersey 2:4 (1:0, 1:3, 0:1) Branky: 15. Malkin, 33. Carter - 27. a 60. J. Hughes, 38. Hamilton, 40. Hischier. Střely na branku: 27:28. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval dva góly z 27 střel a úspěšnost zákroků měl 92,6 procenta. Diváci: 18.387. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. Hischier, 3. Hamilton (všichni New Jersey). Seattle - Edmonton 2:7 (0:4, 2:2, 0:1) Branky: 22. Sprong, 28. B. Tanev - 3. a 27. Hyman, 4. a 26. Kostin, 4. Nurse, 10. Puljujärvi, 51. McDavid. Střely na branku: 38:32. Diváci: 17.100. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Nugent-Hopkins, 3. Hyman (všichni Edmonton). Tabulky: Východní konference: Atlantická divize: 1. Boston 35 28 3 4 135:78 59 2. Toronto 36 22 6 8 119:92 50 3. Tampa Bay 34 22 1 11 121:99 45 4. Detroit 34 15 7 12 106:115 37 5. Buffalo 33 17 2 14 133:112 36 6. Florida 37 16 4 17 121:126 36 7. Ottawa 35 16 3 16 107:111 35 8. Montreal 36 15 3 18 98:129 33 Metropolitní divize: 1. Carolina 36 24 6 6 113:90 54 2. New Jersey 36 23 2 11 120:92 48 3. Washington 38 20 5 13 118:106 45 4. NY Islanders 37 21 2 14 119:100 44 5. NY Rangers 37 19 6 12 117:102 44 6. Pittsburgh 36 19 6 11 121:109 44 7. Philadelphia 36 12 7 17 94:122 31 8. Columbus 34 10 2 22 90:137 22 Západní konference: Centrální divize: 1. Dallas 37 22 6 9 132:102 50 2. Winnipeg 36 22 1 13 116:94 45 3. Minnesota 35 20 2 13 111:100 42 4. Colorado 34 19 3 12 103:95 41 5. St. Louis 36 17 3 16 112:130 37 6. Nashville 34 15 5 14 90:102 35 7. Arizona 34 13 5 16 99:123 31 8. Chicago 34 8 4 22 76:128 20 Pacifická divize: 1. Vegas 38 24 2 12 126:107 50 2. Los Angeles 39 21 6 12 130:134 48 3. Edmonton 37 20 2 15 135:125 42 4. Calgary 37 17 7 13 114:113 41 5. Seattle 34 18 4 12 117:114 40 6. Vancouver 35 16 3 16 122:135 35 7. San Jose 37 11 7 19 113:139 29 8. Anaheim 37 10 4 23 87:154 24

Kanadské bodování NHL: 1. McDavid (Edmonton) 37 72 (32+40) 2. Draisaitl (Edmonton) 36 57 (21+36) 3. J. Robertson (Dallas) 37 52 (24+28) 4. Kučerov (Tampa Bay) 34 51 (13+38) 5. T. Thompson (Buffalo) 33 50 (26+24) 6. E. Karlsson (San Jose) 37 50 (13+37) 7. Pastrňák (Boston) 35 48 (24+24) 8. Rantanen (Colorado) 34 45 (24+21) 9. Kaprizov (Minnesota) 35 45 (20+25) 10. Nugent-Hopkins (Edmonton) 37 45 (18+27) 39. Nečas (Carolina) 36 35 (15+20) 41. Hertl (San Jose) 35 35 (13+22) 87. D. Kubalík (Detroit) 34 28 (12+16) 114. Krejčí (Boston) 30 26 (10+16) 119. Hronek (Detroit) 34 26 (7+19) 143. Zacha (Boston) 35 22 (5+17) Střelci: 1. McDavid (Edmonton) 32 branek, 2. T. Thompson (Buffalo), Horvat (Vancouver) oba 26, 4. Pastrňák (Boston), Rantanen (Colorado), J. Robertson (Dallas) všichni 24, 7. Scheifele (Winnipeg), Ovečkin (Washington) oba 23, 9. Draisaitl (Edmonton), W. Nylander (Toronto) oba 21, ...37. Nečas (Carolina) 15, 55. Hertl (San Jose) 13, 72. D. Kubalík (Detroit) 12.