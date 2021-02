Nečas a Hertl pomohli k výhrám, Vaněček třikrát inkasoval

New York - Útočníci Martin Nečas a Tomáš Hertl v NHL asistovali u výher svých týmů. Carolina porazila Tampu Bay 4:0 a San Jose zvítězilo na ledě St. Louis 5:4. Gólovou nahrávku si připsal také Pavel Zacha, New Jersey přesto podlehlo Buffalu 2:3. Vítek Vaněček v brance Washingtonu neodvrátil prohru Capitals s newyorskými Rangers 1:4. Pod širým nebem na břehu jezera Tahoe zdolalo Colorado tým Vegas 3:2.

Carolina vyhrála dvanácté utkání v sezoně a posunula se do čela Centrální divize. V zápase s Tampou začaly padat branky ve druhé třetině. Skóre otevřel Vincent Trocheck, který využil Nečasova nahození od mantinelu a dotlačil puk za záda Andreje Vasilevského. Americký útočník si připsal 300. bod v NHL.

Ještě v druhém dějství se prosadil Sebastian Aho a zvýšil na 2:0. Odpor Tampy zlomil její bývalý hráč. Loňský vítěz Stanleyova poháru v dresu Lightning Cédric Paquette se trefil z prostoru mezi kruhy a zařídil Hurricanes tříbrankové vedení. Skóre uzavřel gólem do prázdné branky Andrej Svečnikov.

Brankář Caroliny Alex Nedjelkovic kryl všech 24 střel hráčů Tampy a vychytal první čisté konto v NHL. Carolina s Lightning neinkasovala ani v druhém vzájemném zápase sezony. V lednovém duelu (1:0 v prodloužení) vynuloval střelce Lightning momentálně zraněný Petr Mrázek. "Hráli jsme výborně, nic jsme jim nedarovali. Od začátku do konce jsme hráli naši hru a nyní můžeme slavit," řekl pětadvacetiletý americký gólman.

"Jsem šťastný za toho kluka. Je v klubu už pěkně dlouho a teď se mu jeho výdrž konečně vyplatila. Chytal výborně. Když bylo třeba, podržel nás skvělými zákroky," chválil Nedjelkovice, jehož klub draftoval v roce 2014, trenér Caroliny Rod Brind'Amour.

San Jose výhrou v St. Louis bodovalo potřetí za sebou a odpoutalo se z posledního místa Západní divize. Sharks se povedl úvod, po gólu Rudolfse Balcerse z 24. minuty vedli už 3:0. Lotyšského útočníka našel v ideální pozici na ose hřiště Hertl. Domácí Blues dokázali ve druhé části zápas zdramatizovat a v 39. minutě vyrovnali na 4:4, vítězný gól San Jose vstřelil Logan Couture.

"Jsem tu proto, abych dával góly a prosazoval se v útočném pásmu," řekl střelec dvou branek Couture. "Vstřelili jsme pět gólů, prosadili se čtyři různí střelci... Pokud budeme takhle pokračovat, mohlo by naše ofenzivní trápení ze začátku sezony skončit," dodal.

Detroit i s útočníkem Filipem Zadinou a obráncem Filipem Hronkem v sestavě porazil Floridu 2:1. Red Wings tak odčinili vysokou páteční prohru s Panthers 2:7. O vítězství rozhodl prvním gólem v NHL Mathias Bromé. Šestadvacetiletý útočník, který do Detroitu přišel před sezonou ze švédského Örebrö, na první kanadský bod čekal 18 zápasů.

"Jsem dost starý na to, abych věděl, že pokud se budu dostávat do šancí, body někdy přijdou. První rok ve Švédsku jsem také nebodoval 14 nebo 15 zápasů, takže jsem už podobný problém zažil. Je to frustrující, ale strachoval bych se jen v případě, že by nepřicházely šance," uvedl Bromé.

Výhrou a dvěma asistencemi oslavil svůj 1000. zápas v základní části NHL kapitán Pittsburghu Sidney Crosby. Třiatřicetiletý Kanaďan jako první v historii odehrál 1000 zápasů v dresu Penguins. Ti porazili hlavně zásluhou dvou branek Krise Letanga NY Islanders 3:2. "Znamená to pro mě strašně moc. Bez ohledu na výsledek je to speciální den, ale s výhrou je to mnohem lepší. Oslava v kabině i na ledě a všechno ostatní kolem mě moc potěšilo. Bylo to opravdu krásné, na dnešek nikdy nezapomenu," řekl Crosby.

Čtyřmi body za dva góly a dvě asistence dovedl Auston Matthews Toronto k výhře na ledě Montrealu 5:3. Nejlepší střelec ligy bodoval pošestnácté v řadě a s 29 body se posunul na čtvrté místo v produktivitě. Ztrácí jen gól na spoluhráče z první formace Mitchella Marnera a Leona Draisaitla z Edmontonu. Bodovým lídrem soutěže zůstává Connor McDavid.

Americký kanonýr otevřel skóre ve čtvrtém utkání za sebou, čímž vyrovnal rekord soutěže. "Naším receptem na vítězství je soutěživost a tvrdá práce. Po ztrátě se snažíme získat puk okamžitě zpět a kontrolovat hru. Daří se nám vyhrávat, a to je nejdůležitější," řekl Matthews. Toronto uspělo potřetí v řadě a potvrdilo pozici nejlepšího týmu NHL.

McDavid pěti body (3+2) potvrdil pozici nejproduktivnějšího hráče ligy a pomohl Edmontonu k debaklu Calgary 7:1. McDavid nastřádal už 37 bodů (12+25) z 20 utkání. Těsně před polovinou Bitvy o Albertu nastoupil za stavu 5:1 ze střídačky i brankář David Rittich. Ani jihlavský odchovanec ale Oilers nedokázal zastavit, z devíti střel inkasoval dvě branky.

Utkání v malebných kulisách jezera Tahoe na několik hodin přerušily velké problémy s kvalitou ledu po odehrání první třetiny. Celkově lépe zvládli neobvyklý zápas hráči Colorada, kteří porazili Vegas 3:2. Brankář Avalanche Pavel Francouz i útočník Vegas Tomáš Nosek o utkání pod širým nebem přišli kvůli zdravotním potížím.

Buffalo vyhrálo 3:2 na ledě New Jersey a v NHL zvítězilo po čtyřech porážkách. V dresu Devils si jednu asistenci připsal Pavel Zacha. Domácí, které vedl nový kapitán Nico Hischier, prohrávali už 0:3, ale v poslední třetině zápas ještě zdramatizovali. Po čtyřiceti sekundách dal první gól domácích Kyle Palmieri a poté tři minuty před koncem na rozdíl jediné branky snížil při přesilové hře P. K. Subban po Zachově přihrávce. Vyrovnat už však Devils nedokázali a po třech zápasech prohráli.

Vaněčka jako první překonal v početní výhodě Chris Kreider. Ve druhé třetině pak Rangers za výhrou nasměrovali Alexis Lafreniére a Ryan Strome, jejichž gól dělilo 59 sekund. Poté sice snížil Dmitrij Orlov, ale poslední slovo patřilo hostům a Mika Zibanejad zpečetil výsledek zásahem do prázdné branky.

NHL:

St. Louis - San Jose 4:5 (0:2, 4:2, 0:1)

Branky: 25. B. Schenn, 29. Sanford, 36. R. O'Reilly, 39. Kyrou - 11. a 52. Couture, 8. E. Kane, 24. Balcers (Hertl), 29. Marleau. Střely na branku: 32:27. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Couture (San Jose), 2. Kyrou (St. Louis), 3. Balcers (San Jose).

Arizona - Los Angeles 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Branky: 32. Brassard, 50. Kessel - 25. a 60. Iafallo, 41. Moore, 53. Vilardi. Střely na branku: 24:23. Diváci: 3187 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Iafallo (Los Angeles), 2. Kessel (Arizona), 3. Doughty (Los Angeles).

New Jersey - Buffalo 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Branky: 41. Palmieri, 57. Subban (Zacha) - 9. a 38. Reinhart, 6. Miller. Střely na branku: 27:29. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Reinhart, 2. Miller (oba Buffalo), 3. Blackwood (New Jersey).

Detroit - Florida 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Branky: 31. Nemeth, 38. Bromé - 15. Wennberg. Střely na branku: 27:39. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. J. Bernier, 2. Bromé, 3. Nemeth (všichni Detroit).

Pittsburgh - NY Islanders 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Branky: 33. a 54. Letang, 48. Matheson - 36. Eberle, 41. B. Nelson. Střely na branku: 18:35. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Letang, 3. Jarry (všichni Pittsburgh).

Columbus - Nashville 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)

Branky: 24. Jenner, 26. G. Carlsson - 13. a 41. Järnkrok, 17. Sissons, 41. F. Forsberg. Střely na branku 23:46. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Järnkrok (Nashville), 2. Jenner (Columbus), 3. Sissons (Nashville).

Montreal - Toronto 3:5 (0:0, 2:4, 1:1)

Branky: 24. Kotkaniemi, 24. Byron, 59. Toffoli - 22. a 36. Matthews, 22. Boyd, 28. Marner, 54. Kerfoot. Střely na branku: 33:27. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Marner (oba Toronto), 3. Byron (Montreal).

Washington - NY Rangers 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Branky: 20. Orlov - 15. Kreider, 38. Lafreniére, 39. Strome, 58. Zibanejad. Střely na branku: 28:24. Vítek Vaněček za Washington odchytal 58:36 minut, inkasoval tři branky z 23 střel a úspěšnost zásahů měl 87 procent. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Šesťjorkin, 2. Strome, 3. Panarin (všichni NY Rangers).

Carolina - Tampa Bay 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Branky: 23. Trocheck (Nečas), 36. Aho, 44. Paquette, 58. Svečnikov. Střely na branku: 28:24. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Nedeljkovic, 2. Aho, 3. Paquette (všichni Carolina).

Anaheim - Minnesota 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Branky: 37. Backes - 17. a 23. Fiala, 16. Zuccarello, 46. V. Rask, 55. J. Eriksson Ek. Střely na branku: 27:29. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Fiala, 2. Spurgeon (oba Minnesota), 3. Hakanpää (Anaheim).

Edmonton - Calgary 7:1 (3:1, 3:0, 1:0)

Branky: 18., 22. a 29. McDavid, 6. a 33. Nugent-Hopkins, 4. Chiasson, 41. J. Archibald - 8. Mangiapane. Střely na branku: 24:44. David Rittich za Calgary odchytal 31:43 minut, inkasoval dvě branky z 9 střel a úspěšnost zásahů měl 77,8 procenta. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Koskinen, 3. Nugent-Hopkins (všichni Edmonton).

Colorado - Vegas 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) - hráno pod širým nebem

Branky: 3. Girard, 32. MacKinnon, 54. D. Toews - 28. Martinez, 55. Tuch. Střely na branku: 39:29. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. D. Toews (oba Colorado), 3. Tuch (Vegas).

Tabulky:

Centrální divize:

1. Carolina 16 12 1 3 62:43 25 2. Florida 16 11 2 3 56:47 24 3. Chicago 19 9 4 6 55:56 22 4. Tampa Bay 15 10 1 4 54:36 21 5. Columbus 19 8 4 7 55:64 20 6. Dallas 12 5 4 3 40:34 14 7. Nashville 17 7 0 10 40:57 14 8. Detroit 20 5 3 12 39:64 13

Severní divize:

1. Toronto 19 14 2 3 72:51 30 2. Edmonton 20 12 0 8 72:62 24 3. Winnipeg 17 10 1 6 57:46 21 4. Montreal 16 9 2 5 55:44 20 5. Calgary 18 8 1 9 47:54 17 6. Vancouver 21 8 1 12 62:74 17 7. Ottawa 19 4 1 14 44:78 9

Východní divize:

1. Boston 15 10 2 3 44:33 22 2. Philadelphia 14 8 3 3 48:44 19 3. Washington 16 8 3 5 54:57 19 4. Pittsburgh 16 9 1 6 51:53 19 5. NY Islanders 17 8 3 6 41:41 19 6. NY Rangers 16 6 3 7 40:42 15 7. New Jersey 12 6 2 4 33:33 14 8. Buffalo 14 5 2 7 35:43 12

Západní divize:

1. St. Louis 18 10 2 6 59:56 22 2. Vegas 15 10 1 4 45:34 21 3. Colorado 14 9 1 4 44:29 19 4. Los Angeles 16 7 3 6 51:48 17 5. Arizona 17 7 3 7 44:49 17 6. Minnesota 14 8 0 6 38:36 16 7. San Jose 16 7 2 7 45:58 16 8. Anaheim 18 6 3 9 34:50 15

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 20 37 (12+25) 2. Draisaitl (Edmonton) 20 30 (10+20) 3. Marner (Toronto) 19 30 (9+21) 4. Matthews (Toronto) 18 29 (18+11) 5. P. Kane (Chicago) 19 26 (8+18) 6. Scheifele (Winnipeg) 17 23 (9+14) 7. Huberdeau (Florida) 16 22 (7+15) 8. Boeser (Vancouver) 21 21 (12+9) 9. Kopitar (Los Angeles) 16 21 (4+17) 10. Bäckström (Washington) 16 20 (8+12) 59. D. Kubalík (Chicago) 19 14 (5+9) 75. Palát (Tampa Bay) 15 12 (6+6) 82. Voráček (Philadelphia) 13 12 (3+9) 92. Pastrňák (Boston) 8 11 (6+5) 93. Hertl (San Jose) 16 11 (6+5) 125. Vrána (Washington) 15 10 (5+5) 144. Nečas (Carolina) 13 10 (2+8) 149. Krejčí (Boston) 15 10 (0+10) 177. Hronek (Detroit) 20 9 (0+9)