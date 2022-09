Nebylo se kde chytit, řekla Plíšková po prohraném čtvrtfinále US Open

Česká tenistka Karolína Plíšková (vpravo) a Aryna Sabalenková z Běloruska po čtvrtfinálovém utkání US Open v New Yorku, 7. září 2022. Aryna Sabalenka, of Belarus, left, is congratulated by Karolina Pliskova, of the Czech Republic, after winning their quarterfinal match during U.S. Open tennis championships, Wednesday, Sept. 7, 2022, in New York. (AP Photo/Seth Wenig)

New York - Tenistka Karolína Plíšková litovala po čtvrtfinálové porážce na US Open s Běloruskou Arynou Sabalenkovou 1:6, 6:7 horšího vstupu do utkání. Soupeřku ocenila za riskantní hru, na níž nenašla odpověď. Bývalá světová jednička přesto hodnotila poslední grandslamový turnaj sezony pozitivně a věří, že se má od čeho odrazit. Tím, že v úvodu roku vynechala kvůli zlomenému zápěstí řadu turnajů, chce do konce sezony hrát, co půjde.

"Aryna mi nedala vůbec nic a hrála strašný riziko. Nebylo se kde chytit," řekla Plíšková českým novinářům v New Yorku. "Jedna věc je, že se třeba nepovede první, druhý game. Tady mi ale přišlo, že i když jsem druhý set držela, stejně jsem furt horší. Dotáhla jsem to do tie-breaku a dala si šanci udělat drama. U hráček, které hrají vabank, se to může otočit jedním, dvěma míči. To se ale nestalo. Neskutečně servírovala a na returnu se nebylo kde chytit," doplnila Plíšková.

Třicetileté rodačce z Loun se nepodařilo navázat na osmifinálový výkon proti jiné Bělorusce Viktorii Azarenkové. Plíšková vstoupila do utkání čtyřmi ztracenými gamy a získala v prvním setu jediný vítězný míč. Za celý zápas jich měla 10, Sabalenková třikrát víc.

"Utkání bylo ovlivněné začátkem. Dala jsem jí hodně šancí a nedostala se do hry. Nehrála jsem tak jako v předchozích duelech. Je to ale také o soupeřce a Aryna mi moc šancí nedala. Ještě nikdy jsem proti ní nehrála, když byla v takovéto formě," řekla Plíšková.

O šest let mladší Sabalenková se dostala mezi čtyři nejlepší hráčky US Open podruhé za sebou. Vloni vyřadila ve čtvrtfinále Barboru Krejčíkovou. Plíšková s Běloruskou prohrála třetí z pěti duelů a skončila v New Yorku stejně jako minulý rok ve čtvrtfinále.

"Měla jsem s ní spoustu zápasů a vím, že je to u ní nahoru dolů. Mohla tu prohrát už ve druhém kole (s Kaiou Kanepiovou odvracela dva mečboly), ale je to velká hráčka, a přesně takhle může zahrát," uvedla desetinásobná čtvrtfinalistka grandslamu.

Vzhledem ke kolísavým výsledkům a nedávnému zranění nohy byla Plíšková s vystoupením v New Yorku spokojená. "Na to, že jsem byla týden v posteli, to bylo dobré. Asi to budu dělat častěji," řekla s úsměvem. "Zklamání je samozřejmě velké, ale myslím, že jsem odehrála kvalitní zápasy. Nebylo to, že bych to upachtila, Hrála jsem dobrý tenis a asi se na tom dá stavět. Snad na to navážu ještě na dalších turnajích," podotkla Plíšková.

V září plánuje odehrát turnaj v Tokiu, na začátku října by měla startovat v Ostravě. "V podstatě jsem kvůli zranění zmeškala první část roku. Vynechala jsem řadu turnajů a v těch, do nichž jsem nastoupila, jsem nebyla kdovíjak dobrá. Pořád ale zbývá hodně turnajů a mám hodně fyzických i psychických sil. Po Ostravě uvidíme, jak na tom tělo bude," řekla bývalá světová jednička.

Nevyloučila ani účast na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu od 8. do 13. listopadu. "Vidím to 50 na 50. Ráda bych hrála, ale čas je úplně šílený. Je to tři týdny po posledním turnaji, což když se chci připravit na další rok a mít nějaké volno, tak to tam nesedí. Kdybych hrála Masters asi by to bylo jednodušší, ale takhle je to nešťastný termín. Uvidíme, co budu hrát. Nechte se překvapit," dodala Plíšková.