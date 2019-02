Praha - Fotbalista Dukly Jakub Podaný byl po porážce 2:3 se Spartou hodně zklamaný, protože cítil, že domácí v dohrávce 21. ligového kola nebyli daleko od překvapivé výhry. Podle jednatřicetiletého univerzála měl poslední tým tabulky víc gólových šancí, ale na rozdíl od favorita selhal v koncovce.

"Myslím, že jsme nebyli daleko od tří bodů. Těch šancí jsme měli na konci hodně. Párkrát jsme dokázali vystihnout rozehrávku, ale bohužel jsme to nevyřešili," řekl Podaný novinářům po malém pražském derby.

Dukla se dvakrát dostala do vedení, ale Sparta dokázala pokaždé rychle odpovědět. V 81. minutě pak dramatický zápas rozhodl Benjamin Tetteh. "Byli efektivnější. Nerad bych takhle mlžil, kdo měl kolik jasných a tutových šancí. Z mého pohledu jsme jich možná měli víc, ale z hřiště to občas vidíte jinak a něco zapomenete. Kdybychom byli efektivnější, tak bychom rozhodně neprohráli," uvedl Podaný, který opět nastoupil v útoku.

Výkon domácího mužstva ho nepřekvapil. "Možná to bude až arogantní, ale já takový zápas čekal. Věřil jsem, že budeme hrát dobře, když se budeme držet toho, co máme a co trénujeme celou přípravu, že to bude fungovat a budeme hrát účelně. Myslím, že to na hřišti bylo vidět, ale bohužel nám takové to úplné finále nevyšlo," uvedl bývalý hráč Sparty.

Dukla na úvod ligového jara remizovala 1:1 s Ostravou a doma málem obrala dalšího silného protivníka. "Podle mě je vidět, že víme, co chceme na hřišti hrát. To, že nám to občas nevyjde, je samozřejmě věc druhá. Ale myslím, že jsme pořád ještě ve fázi, kdy se ten systém učíme. Vidím tam určitý posun a věřím, že to tak půjde dál," prohlásil Podaný.

"Je fajn, že jsme hráli dobře, vytvořili si šance a nějaké góly dali. Teďka je zklamání výsledek. Fotbal se hraje na to, aby se vyhrálo a sbíraly se body. To se nám nepovedlo," doplnil rodák z Přerova.

Svěřenci Romana Skuhravého v tabulce zůstali o skóre poslední za Karvinou. "Určitě je pozitivní, že od soupeřů nejsme strašně daleko, ale ve finále jsme tu ztrátu nesmazali. Byl bych radši, kdybychom aspoň ten bod uhráli, i proti takhle silnému a renomovanému týmu," konstatoval Podaný.