Nebyl to náš den, ale poučíme se z toho, řekl Zýma

Ostrava - Kapitán českých baseballistů Petr Zýma byl po porážce se Španělskem 0:9 na domácím mistrovství Evropy zklamaný. Věří však, že se z neúspěchu se spoluhráči poučí. Tým postoupil do čtvrtfinále z druhého místa skupiny A a narazí ve čtvrtek v Brně na Velkou Británii. Zýma novinářům řekl, že hlavním klíčem bude soustředit se na sebe.

"Španělé mi dnes přišli výrazně koncentrovanější, než jsme u těch ´Latinos´ zvyklí. To možná vypovídá o jejich respektu, že nás nechtěli podcenit," uvedl Zýma. Osmnáctinásobní evropští medailisté oplatili Čechům loňskou porážku z finále kvalifikačního turnaje o postup na World Baseball Classic (1:3). "Možná se z toho neúspěchu poučili, že jim ty mohutné švihy nefungovaly. Dnes to byla trochu jiná pohádka. Šli po singlech a nacházeli díry. Manažersky tu přípravu zvládli velmi pěkně," uznal Zýma.

Španělé rozhodli o triumfu hlavně ve druhé a třetí směně, kdy zaznamenali po čtyřech bodech. Naopak Češi vyšli v útoku na prázdno. "Našim dalším krokem je se z toho poučit. Dnes hlavně z našich startů na pálce. Řekl bych, že ta prohra jde na vrub našemu útoku," líčil Zýma.

"Nechali jsme je v klidu utéct a oni nemůžou takhle rychle odskočit. Když už se tak stane, musíme na to rychle reagovat, což se dnes nestalo. Náš tým je ale mnohem lepší, než jsme dnes předvedli. Byli jsme soustředění, ale občas jsou takové dny, kdy se to nesejde," doplnil čtyřiatřicetiletý vnitřní polař.

Zýma věří, že porážka psychické nastavení týmu neovlivní. Češi chtějí na domácím ME zaútočit na historickou medaili. "Spláchneme to rychle. Každý zápas je velkou lekcí a je dobré si i z neúspěchů něco vzít," uvedl hráč pražských Eagles. "Řekl bych, že jsme viděli i lepší pitching. Rakousko nebo Řecko tak dominantní nadhazovače nevytáhlo. Je to sice bolestivé, ale jsme za tu zkušenost rádi. Dnes jsme jejich pálkaře nakoukali. Doufám, že se ještě potkáme, pak na budeme muset reagovat a být lepší," řekl Zýma.

Příčinu neúspěchu viděl více v české hře než v bezchybném výkonu španělských nadhazovačů. "Spíše jsme byli mimo náš plán. Možná jsme chtěli i před tím fantastickým publikem ukázat trochu víc, než si situace žádala. Tak jsem to alespoň cítil v dugoutu. Přišlo mi, jak kluci moc chtěli a byli motivovaní, tak jsme možná švihali až moc tvrdě, zaťatě. To je ale něco, čím jsme si prošli asi stokrát a budeme schopní to rychle hodit za hlavu," doplnil Zýma.

Ve čtvrtečním čtvrtfinále narazí Češi na Velkou Británii, která ovládla po vítězství 11:10 nad Itálií skupinu B. Úřadující bronzoví medailisti a desetinásobní mistři Evropy Italové budou mezi elitní osmičkou nečekaně chybět. "Je to velká sportovní senzace. Je vidět, že Evropa se posouvá a každý může porazit každého," komentoval Zýma neúspěch jednoho z favoritů.

Před utkáním s Brity ale nechtěl příliš spekulovat. "Musíme se soustředit hlavně sami na sebe. Dnešek to ukázal. Přišlo mi, že Španělsko nevytáhlo to nejlepší, ale my jsme neudělali, co jsme chtěli. To je lekce - neřešit to, kdo tam je, ale soustředit se na sebe." dodal Zýma.