Nebyl čas připravit se na válku, říká z kyjevského krytu 22letá studentka

Kyjev - Nebyl čas připravit se na válku, říká Olha Oltarževská, která už tři týdny žije v suterénu svého domu v Kyjevě. Spolu s rodinou a dětmi a domácími mazlíčky sousedů se v něm kryje před ostřelováním ruských vojáků, kteří 24. února vpadli na Ukrajinu. Propastný rozdíl mezi životem před invazí a nyní, kdy je ukrajinská metropole válečnou zónou, popsala 22letá ukrajinská studentka ČTK.

Oltarževská si před 24. únorem plánovala splnit svůj dlouholetý sen vidět na vlastní oči polární záři a na přelom února a března si proto koupila letenky do Norska. Kvůli vpádu cizí armády byl ale její let zrušen a kufr zabalený na cesty si odnesla jen do suterénu.

"Neměla jsem moc času připravit se na válku. Vzala jsem si to samé, co jsem si připravila na výlet do Norska - pas, oblečení, spodní prádlo a jídlo," říká.

"Vůbec nechodíme ven. Všichni jsme do sklepa sešli 24. února a od té doby tu žijeme," vysvětluje Oltarževská.

Jejím novým domovem je suterén domku na severozápadním předměstí Kyjeva, které se nachází v bezprostřední blízkosti těžce ostřelovaných měst Irpiň, Buča a Hostomel. Výbuchy slyší každý den.

Suterén domu k ochraně před střelami uzpůsobil otec Oltarževské. "Je tu velká zima a vlhko, takže moc nespíme," uvedla studentka na videu, kde ukazuje realitu života v krytu. Doplnila, že nejmladšímu obyvateli jsou dva roky.

Čas, který dříve Oltarževská věnovala hodinám španělštiny, hudbě a studiu, tráví nyní dopisováním s okolním světem, psaním článků a staráním se o děti sousedů, se kterými si hraje a vaří pro ně. Některé povinnosti ale i přes válečný stav překvapivě zůstávají. "Škola se nás snaží donutit i v těchto podmínkách psát závěrečné práce," podotkla s mírnou nechutí studentka Kyjevské univerzity.

Její celá rodina je pospolu v krytu, udržovat kontakt s přáteli už je ale těžší. "Co se týče přátel, polovina z nich odešla, druhá zůstala," dodává studentka. Ukrajinští muži museli kvůli všeobecné mobilizaci na Ukrajině zůstat, což je pro Oltarževskou ožehavé téma. "Přestala jsem se bavit s kamarádkou, kterou jsem znala 17 let, protože hned první den války se svým přítelem evakuovala do Moldávie. To považuju za zradu," dodává.

Sama je přesvědčená, že v Kyjevě zůstane. "Momentálně neuvažujeme, že bychom z města nebo ze země utekli. Nejenom, že je to velmi riskantní, ale naši sousedé k nám také vzali své děti a hodně domácích mazlíčků, o které se tedy musíme starat. Jsme jediní (v okolí), kdo mají sklep," vysvětluje.