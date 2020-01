Nebudu obsazovat ministerstvo dopravy jiným ministrem, řekl Babiš

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) nebude obsazovat ministerstvo dopravy jiným ministrem. V čele ministerstva nyní stojí vicepremiér Karel Havlíček (za ANO), který současně řídí ministerstvo průmyslu. Babiš to řekl dnes ve Sněmovně v odpovědi na interpelaci předsedy ODS Petra Fialy. Na délku Havlíčkova působení na čele ministerstva dopravy se chce Babiš ještě ptát prezident Miloš Zeman. Babiš již dříve řekl, že Havlíček povede ministerstvo dopravy až do konce volebního období.

"Já si myslím, že určitě nebudu obsazovat ministerstvo dopravy jiným ministrem. Je to definitivní rozhodnutí, moje, je to moje kompetence. A já s tím Havlíčkovi budu pomáhat," řekl Babiš. "Takže pan Havlíček restrukturalizuje to ministerstvo a nastaví tam nový pořádek, pokud to můžu tak říct, a to je všechno," dodal.

Předseda KSČM Vojtěch Filip po středeční schůzce s hlavou státu řekl novinářům, že prezident Zeman se ještě bude ptát premiéra na to, jak dlouho bude Havlíček stát v čele ministerstva dopravy. Pokud by měl být Havlíček zároveň ministrem dopravy i ministrem průmyslu a obchodu až do konce tohoto volebního období, KSČM by vyvolala s ANO dohodovací řízení, zda mají komunisté i nadále menšinovou vládu ANO a ČSSD tolerovat. Havlíček by podle lídra komunistů měl na dopravě zůstat po dobu reorganizace struktury ministerstva, která je podle Filipa málo funkční.

Zeman Filipovi také řekl, že bude ještě s Babišem o délce angažmá Havlíčka na dopravě mluvit. Bude se ho také ptát na plnění úkolů. Premiér se má s prezidentem sejít v pátek.

Havlíček se ujal vedení ministerstva dopravy minulý týden. Nahradil svého předchůdce Vladimíra Kremlíka (za ANO), který skončil kvůli zakázce na elektronické dálniční známky.